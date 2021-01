Le palais de Buckingham a déclaré dans un communiqué: « La reine et le duc d’Édimbourg ont été vaccinés contre Covid-19 aujourd’hui. »

Il est très inhabituel pour le palais de divulguer des informations médicales personnelles, mais une porte-parole du palais a déclaré au Washington Post qu ‘ »une décision avait été prise par Sa Majesté de les divulguer afin d’éviter des inexactitudes et de nouvelles spéculations ».

Le palais de Buckingham a confirmé le 9 janvier que la reine Elizabeth II et son mari, le prince Philip, avaient reçu des vaccins dans sa résidence du château de Windsor. (Reuters)

Les experts en santé publique espèrent qu’une telle initiative convaincra les sceptiques en matière de vaccins à une époque de grande méfiance envers les dirigeants et les institutions.

La porte-parole du palais n’a rien dit sur le vaccin reçu par la famille royale. La Grande-Bretagne a approuvé trois vaccins, bien que seuls deux soient actuellement administrés: le vaccin Pfizer-BioNTech et le vaccin Oxford-AstraZeneca développé au niveau national.

Bien que le palais ne fasse normalement pas de commentaires sur ces types de questions médicales, ce n’est pas non plus inconnu. Dans les années 1950, le palais a annoncé que le prince Charles et la princesse Anne avaient reçu le vaccin contre la polio.