La reine aux mains nues éclaire la foule après la victoire par KO (VIDÉO GRAPHIQUE)

De nu à nu pour tout dévoiler

Tai Emery n’était pas nécessairement un nom sur les lèvres des fans de sports de combat cette fois-ci hier, mais sa première victoire au Bare Knuckle Fighting Championship, ainsi que ce qu’elle a fait immédiatement après lorsqu’elle a montré ses seins à la foule, a certainement causé un remuer en ligne.

L’Australienne Emery faisait ses débuts au BKFC en Thaïlande contre Rung-Arun Khunchai après avoir trouvé une maison pour un crochet gauche dévastateur après avoir d’abord étourdi son adversaire avec un uppercut.

La finition sensationnelle aurait probablement suffi à Emery pour faire le tour de la presse des sports de combat – mais ses actions immédiatement après la victoire ont assuré que la femme de 35 ans deviendrait virale samedi après-midi, alors qu’elle sautait sur les cordes et a remonté son haut pour exposer ses seins à la foule de Bangkok.

Voir la vidéo (très graphique) ci-dessous.

Welp, c’est une façon de célébrer une victoire. Bienvenue au BKFC ! 🙈👀 “Célébration intéressante, je n’ai jamais vu celle-là auparavant” pic.twitter.com/cWT5TeUo1X – Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) 3 septembre 2022

“Célébration intéressante là-bas par Tai Emery. Je n’ai pas vu celui-là avant», a déclaré l’ancienne star de l’UFC Chris Lytle dans un commentaire dans ce qui est peut-être l’euphémisme de l’année jusqu’à présent.

Emery n’est pas exactement un nom connu dans le monde des combats à mains nues, mais a participé à au moins deux concours d’arts martiaux mixtes amateurs dans le passé, ainsi qu’à la Lingerie Football League et a également eu des liens avec le Lingerie Fighting. Championnat.

L’ancienne électricienne – qui vit et s’entraîne en Thaïlande – a déjà parlé de son enthousiasme et de son plaisir à divertir les foules ; quelque chose qu’elle a certainement fait à la pelle à Bangkok vendredi.

“Je suis agressif, élégant et explosif, tout en un. Il n’y a pas que ça, J’AIME LA FOULE ! Mais les supporters sont ce qui le rend pour moi“, a-t-elle déclaré précédemment.

“Étant en Thaïlande, le cœur et l’origine du Muay Thai, je ne fais plus que frapper, ce qui m’oblige à développer mes compétences les plus faibles dans les arts martiaux mixtes. Avec le Muay Thai, il n’y a pas d’option pour aller au sol, il suffit de serrer les dents, de se redresser et de creuser profondément.

Elle a également résumé sa philosophie de combat ainsi : «La base de fans est tellement impliquée dans le nouveau mouvement que nous apportons : “Titties and Violence !”‘”

Les débuts d’Emery ont également été notés par l’ancienne actrice pornographique et célèbre fan de combat Kendra Lust, qui avait parrainé Emery avant le combat.

“Félicitations à Tai Emery pour votre victoire avec Bare Knuckle Fighting Championship. KO au premier tour,” Lust a écrit sur Instagram.

“Je connais tout le travail acharné que vous avez fourni et attendu pour obtenir ce combat. [It] était un plaisir de vous parrainer et la meilleure célébration dans n’importe quel sport après la victoire.”