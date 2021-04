LA Reine aura eu un 95ème anniversaire « très solitaire » avec juste la visite de son fils le prince Andrew, a déclaré Arthur Edwards.

Le photographe royal du Sun a déclaré que la princesse Béatrice et Eugénie pourraient «faire leur apparition», mais que les membres de la famille royale étaient plus susceptibles de téléphoner à Sa Majesté pour l’occasion.

On pensait que le prince Andrew rendrait visite à sa mère le jour de son 95e anniversaire Crédit: Reuters

La reine devait passer une journée privée et discrète – sans salut par arme à feu alors qu’elle subit une période de deuil de deux semaines pour le prince Philip.

La monarque a parlé plus tôt de sa tristesse alors qu’elle marquait le grand jour, remerciant la nation pour son soutien quelques jours après avoir assisté aux funérailles de son mari de plus de 70 ans.

S’exprimant sur Good Morning Britain, Arthur Edwards a déclaré: « Je me souviens du 90e anniversaire défilant dans les rues avec Philip à Windsor avec Philip, le 80e pareil – des foules énormes et excitantes – mais cette année, elle sera toute seule.

«Elle recevra probablement la visite du prince Andrew ou peut-être que Béatrice et Eugénie viendront et évidemment le prince de Galles et les autres lui téléphoneront, mais ce sera très solitaire.

« Cette photo d’elle sur le banc de St George’s toute seule, les gens ont dû pleurer en voyant ça. »

Il est entendu que la reine emmènerait corgi Muick et teckel-corgi croiser Fergus pour se promener dans les jardins Frogmore le jour de son anniversaire, comme elle le fait tous les jours depuis la mort de Philip.

Le photographe royal Arthur Edwards a déclaré à Good Morning Britain que les choses seraient solitaires pour la reine le jour de son anniversaire

Mais sa journée spéciale s’inscrit dans la période de deux semaines de deuil royal du duc d’Édimbourg, qui est observé jusqu’à vendredi.

La reine a remercié aujourd’hui la nation pour son « soutien et sa gentillesse » après la mort du prince Philip – et a déclaré qu’elle avait été « profondément touchée » par les hommages rendus à son mari.

Il est apparu que les Royals se sont mis d’accord sur une rotation à visiter alors que le monarque pleure la mort de son mari de plus de 70 ans.

La princesse Anne et Sophie Wessex auraient été parmi les premiers visiteurs de la reine avant son anniversaire aujourd’hui.

Sa Majesté recevra également la visite de son fils Andrew, de sa petite-fille Eugénie et de son nouveau-né August dans les prochains jours.

Pendant ce temps, la reine n’a pas fêté son anniversaire de la manière habituelle depuis deux ans maintenant.

La pandémie a signifié que la célébration officielle de l’anniversaire de la reine, connue sous le nom de Trooping the Colour, normalement organisée en juin, a été annulée pour la deuxième année consécutive.

L’été dernier, un événement Covid-safe surnommé «mini Trooping» a été organisé au château de Windsor, et Buckingham Palace a déclaré que des options pour un «défilé alternatif» étaient envisagées au domicile de la reine dans le Berkshire.