La reine aperçue à Sandringham alors qu’elle revient pour la première fois depuis la mort du prince Philip

LA reine a été aperçue à Sandringham alors qu’elle revient pour la première fois depuis la mort du prince Philip.

Le monarque, 95 ans, s’est rendu dans sa maison de Norfolk vendredi soir et devrait y rester jusqu’à demain.

La reine a été vue vêtue d’un haut blanc orné de roses roses et d’un gilet vert alors qu’elle conduisait autour de Wood Farm Cottage sur le domaine.

La monarque a été photographiée au volant d’une Land Rover dans son domaine – et semblait être flanquée de son stock de sang et de son conseiller en course John Warren.

Le prince Philip, décédé en avril, a pris sa retraite à la ferme – et on pense qu’elle abrite une grande partie de ses biens.

Il s’agit de la première visite de la reine au chalet depuis le décès de son mari.

La reine et Phil étaient ensemble pour la dernière fois au chalet en septembre avant de retourner au château de Windsor pour le verrouillage.

Philip a vécu dans le chalet près de la côte après avoir pris sa retraite en août 2017, alors que la reine continuait de travailler au palais de Buckingham.

Il passait ses journées à Norfolk à lire des livres d’histoire et des biographies, à peindre des aquarelles et à divertir ses amis et sa famille.

Son visiteur le plus régulier était Last Penny Romsey qui partageait sa passion pour la calèche et était l’une des personnes en deuil qui ont assisté à ses funérailles en avril.

Des chevaux ont également été aperçus conduits autour de la cour Commodore, où se déroule le processus de débourrage des yearlings.

La reine a un intérêt particulier pour l’élevage de sang et a possédé des centaines de chevaux de course au fil des ans.

Elle est également connue pour élever des Shetland dans sa résidence de Balmoral en Écosse et des poneys Fell à Hampton Court.

