La reine a parlé fréquemment et affectueusement de son lien avec l’Écosse, mais nulle part ce lien n’était plus fort que dans le petit village de Ballater, juste en bas de la route du château de Balmoral où elle est décédée.

Les couleurs bleu et blanc du drapeau écossais ont volé en berne au-dessus de la rue principale du village vendredi.

“C’était une personne merveilleuse pour cette région. Et je pense qu’elle nous manquera beaucoup”, a déclaré John Sinclair, l’un des propriétaires des bouchers Sheridan.

Le village est orné de sceaux royaux, une marque de reconnaissance pour les entreprises qui ont fourni des services ou fait des affaires avec la famille royale, dont le lien avec la région remonte à la reine Victoria et au prince Albert.

Une vue d’un drapeau en berne au château de Balmoral vendredi, après le décès de la reine Elizabeth à Balmoral, en Écosse. La reine avait des liens étroits avec l’Écosse, et sans elle, la question de l’indépendance pourrait se poser à nouveau. (Russell Cheyne/Reuters)

Il y a un sceau au-dessus de la boutique de Sinclair ; un autre à la pharmacie d’en face. “Le buzz de la famille royale en ville et les affaires que cela crée. Je ne sais pas si cela se reverra un jour”, a déclaré Sinclair à CBC News.

“En fait, j’ai passé une commande pour la famille royale hier et j’étais contrarié de faire la commande car je me dis, eh bien, c’est peut-être la dernière commande royale que nous passons dans la boutique. Vous savez, on ne sait jamais.”

La boucherie de Sheridan, dans la rue principale de Ballater, en Écosse, est l’une des nombreuses boutiques du village avec un mandat royal. (Lily Martin/CBC)

Bien que rien n’indique que d’autres membres de la famille royale, y compris le roi Charles, prévoient de réduire leurs visites à Balmoral, la présence de la reine dans la région est constante depuis des décennies. Et sans elle, certains se demandent si les questions latentes de l’indépendance écossaise resurgiront.

‘Reine d’Ecosse’

Célèbre, la reine a posé une fois à Balmoral portant une robe incrustée de l’insigne de l’ordre du chardon, la fleur nationale de l’Écosse.

Elle, le prince Phillip et leurs enfants passaient également généralement plusieurs semaines chaque été dans le vaste domaine des hautes terres écossaises – et Sinclair a déclaré que la famille lui achetait souvent les saucisses pour leurs pique-niques.

“Nous avions l’habitude de faire des saucisses spécialisées pour leurs barbecues, et je sais que le duc les cuisinait lui-même. La reine faisait ensuite la vaisselle. C’était juste une journée en famille loin du château. Je pense qu’ils ont vraiment apprécié ça.”

John Sinclair, copropriétaire de la boucherie Sheridans à Ballater, en Écosse. (Lily Martin/CBC)

Depuis jeudi, Ballater est devenu la plaque tournante de ceux qui souhaitent visiter Balmoral et lui rendre hommage.

Le comté d’Aberdeenshire a mis en place des navettes du village au château transportant des milliers de personnes, la plupart arrivant aux portes du château avec des fleurs.

“C’est vraiment un peu surréaliste. Vous savez, comme si c’était vraiment arrivé?” a déclaré Gillian Engles, qui est de Ballater. “Nous avons perdu la femme la plus élégante que nous aurions pu espérer.”

Un portrait officiel de la reine Elizabeth portant les robes de l’Ordre Souverain du Chardon, photographié près de Balmoral. (Photographie de Julian Calder)

La relation des Écossais avec la famille royale n’est cependant pas sans complications. Beaucoup de ceux qui soutiennent l’indépendance du Royaume-Uni veulent également mettre fin à la relation avec la monarchie, tandis que d’autres nationalistes écossais soutiennent les Royals.

Cette divergence d’opinion était évidente au parlement britannique, Westminster, où l’un des hommages les plus émouvants est venu du député nationaliste écossais Ian Blackford, qui l’appelait “Elizabeth Queen of Scots”.

“Les gens de toute l’Écosse ont leurs propres histoires de leurs rencontres individuelles avec la reine, car elle était un monarque qui a régné avec compassion et intégrité et a établi un lien profond avec le public. Et l’affection que la reine avait pour l’Écosse et L’Ecosse avait pour la reine ne peut être sous-estimée”, a-t-il déclaré au Parlement.

La reine Elizabeth et le prince Philip avec les enfants Charles, Anne et le bébé Andrew posent sur le terrain du château de Balmoral le 9 septembre 1960. (AFP via Getty Images)

La question de l’indépendance

L’affection de l’Écosse pour le royaume de Sa Majesté a cependant fait l’objet de plus de débats – et cet été, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon a lancé sa campagne pour un deuxième référendum sur l’indépendance, arguant que l’Écosse serait mieux en dehors du Royaume-Uni.

En 2014, l’Écosse a rejeté l’indépendance lors d’un référendum, avec 55% de votes non. Ensuite, la reine a pesé de manière inhabituelle, affirmant qu’elle espérait que les électeurs “réfléchiraient très attentivement à l’avenir”.

Cette année, avant la 70e année record de la reine sur le trône, un sondage d’opinion une enquête sur les attitudes envers la monarchie a suggéré que 36% pensaient que sa mort devrait être le signal pour que l’Écosse devienne une république.

Charles, qui est également un passionné de l’Écosse et de ses activités de plein air, est moins populaire que sa mère et une certaine crainte pourrait finalement affaiblir l’engagement de l’Écosse envers l’union.

Susan Forrester faisait partie de ceux qui déposaient des fleurs à Balmoral et a minimisé les suggestions selon lesquelles sa mort aiderait le mouvement indépendantiste.

Des fleurs à la mémoire de la reine Elizabeth sont laissées devant une porte du château de Balmoral. (Chris Brown/CBC)

“Je pense qu’il y en aura toujours qui n’étaient pas [admirers] mais la majorité l’étaient”, a-t-elle déclaré à CBC News.

“J’espère qu’il n’y aura pas trop de changements”, a déclaré Sinclair, le boucher. “J’espère que la monarchie restera telle qu’elle est, et j’espère qu’ils continueront à visiter l’Ecosse.”

La mort de la reine en Écosse signifie qu’il y aura probablement plusieurs étapes supplémentaires dans les arrangements funéraires élaborés, qui sont toujours en cours.

Les journaux écossais rapportent que son cercueil sera emmené à Édimbourg et qu’il y aura une procession officielle jusqu’à la cathédrale historique Saint-Gilles de la ville. Son corps devrait ensuite rester en état pendant 24 heures avant d’être emmené au sud de Londres.