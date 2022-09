La reine a toujours été l’image de la dignité, du style et de la continuité – voici ses looks les plus frappants de son règne

ALORS qu’en privé, elle aimait les pantalons, en public, la reine était l’image de la dignité, du style et, surtout, de la continuité – les vêtements faisaient partie du travail.

En tant que jeune mariée, les jupes amples et les tailles cintrées des années 50 convenaient à sa silhouette parfaite.

En public, la reine était l’image de la dignité, du style et, surtout, de la continuité – les vêtements faisaient partie du travail Crédit : Getty

CHIC SIMPLE . . . dans une robe rose unie pour rencontrer le président américain Richard Nixon avec le prince Charles en 1969 Crédit : Getty

SANG BLEU . . . l’Institut d’océanographie de San Diego, Californie, février 1983 Crédit : Getty

Les chapeaux plus petits et les manteaux et robes assortis des années 60 le sont moins.

Mais à la fin du siècle, elle portait des chapeaux plus grands, des designs plus audacieux et des couleurs claires qui signifiaient qu’elle pouvait être instantanément choisie dans une foule.

La reine portait ce gracieux chapeau rouge à Pune, en Inde, en 1983 Crédit : Getty

En 2010 à Abu Dhabi, Sa Majesté opte pour cette pièce d’inspiration arabe Crédit: News Group Newspapers Ltd

Ce chapeau fleuri porté à Stevenage, Herts en 2012 était un look classique de ses dernières années dorées Crédit : Getty

Elle ouvrait une nouvelle maternité dans la ville Crédit : Getty