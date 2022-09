D’ABORD il y avait la tristesse et la dignité. L’annonce de la mort de notre reine bien-aimée. La douleur de son décès et l’immense admiration pour son règne.

En regardant nos télévisions, nous nous sommes joints à sa famille pour pleurer la mort du plus grand monarque britannique de tous les temps. C’était vraiment la fin d’une époque.

Pendant que nous pleurions encore la reine, les choses sont devenues un peu folles Crédit : PA

Puis, après un moment, alors que nous étions encore en deuil, les choses sont devenues un peu folles.

La BBC a annulé le Last Night Of The Proms, pour commencer. Je ne peux pas penser à une façon plus appropriée pour les gens de rendre hommage à Liz qu’en chantant des hymnes patriotiques, mais nous y sommes.

Ensuite, la société de vacances Center Parcs a pris une décision tout à fait bizarre.

Toutes les personnes séjournant sur ses sites seraient expulsées le lundi 19 septembre, jour des funérailles de la reine. Et autorisé à revenir le lendemain.

Dieu sait ce qu’ils attendaient des vacanciers le lundi soir. Doss au bord de la route? Depuis, ils ont un peu cédé.

Mais les personnes qui ont réservé leurs vacances pour le 19 septembre ne seront toujours pas autorisées à entrer avant mardi. Complètement dingue.

Ensuite, j’ai lu ce tweet du UK Corgi Club. « Le corgi de quelqu’un d’autre agit différemment maintenant que Notre Majesté est décédée ? Le nôtre est recroquevillé sur nos genoux depuis l’annonce de la nouvelle. . . presque comme ils le savent. Que Dieu bénisse la reine.

Que Dieu la bénisse vraiment. Et que Dieu vous aide, franchement. Et tes corgis bizarres. Ensuite, tout le football a été annulé – marque de respect, innit.

Et pourtant, le soir de la mort de la reine, les fans de football de West Ham ont montré qu’ils pouvaient regarder un match de football ET rendre hommage à la reine.

Ce qu’ils ont fait en chantant l’hymne national, applaudi par les supporters roumains à l’extérieur.

Mais ensuite, tous les autres jeux ont été annulés – franchement, à un moment où nous aurions pu en finir avec la distraction. Et se préparer à une saison très encombrée plus tard.

Ensuite, le Met Office est allé doolally. Il a publié un tweet disant que “par respect, nous ne publierons que des prévisions et des avertissements quotidiens”.

WTF ? Sommes-nous censés supposer que c’est ce qu’elle aurait voulu, pas de prévisions météorologiques ? Peut-être qu’ils pensaient que le temps s’arrêterait pour elle.

Il s’en est suivi une multitude d’entreprises et d’institutions qui ont décidé qu’elles ne feraient rien parce que la reine était décédée. Plus dommageable, pas de rendez-vous chez le médecin le 19 septembre.

Aucune opération dans les hôpitaux du NHS. Toutes les visites ambulatoires reportées. Oui, c’est ce qu’elle aurait voulu. Les gens doivent vivre dans la douleur pendant 24 heures supplémentaires. Et imaginez si vous aviez un rendez-vous chez le médecin généraliste pour le 19 septembre après avoir essayé d’en réserver un pendant trois ans.

Tout cela est une sorte de folie. Certaines d’entre elles sont une conséquence de cette chose très moderne, la signalisation de la vertu. Les entreprises et les institutions veulent que vous sachiez à quel point elles prennent au sérieux la mort de la reine et sont heureuses de vous infliger la misère en conséquence.

Certaines d’entre elles ne sont que le dérangement habituel de la surpuissance. Je pensais que ce qui suit était une blague. Il y avait un panneau sur un distributeur de préservatifs dans un pub, indiquant : “Aucune gaine ne sera distribuée par ce distributeur automatique avant le mercredi 21 septembre”.

Mais maintenant je n’en suis plus si sûr.

Arrêtez-moi si je me trompe, mais la Reine n’a-t-elle pas toujours été déterminée à garder son calme et à continuer ? Elle l’a dirigé pendant 70 ans. Nous n’avons pas pu le gérer pendant un week-end.

Snobé Jong un peut Kim à la mienne ..

Je me sens un peu désolé pour Kim Jong un, le dictateur cochon de Corée du Nord.

Il a été exclu de la liste des invités pour les funérailles de la reine.

Je suis un peu désolé pour Kim Jong un qui a été exclu de la liste des invités pour les funérailles de la reine Crédit : EPA

Je pourrais l’inviter moi-même – il peut rester à ma gaffe et regarder les funérailles à la télé.

Je déteste voir des gens laissés pour compte.

LA POLICE DANS L’ORDRE

Je n’aime JAMAIS beaucoup quand l’État devient fasciste envers nous.

Quand nous devons répéter les vues de l’établissement ou nous faire défoncer. Je n’aime pas les flexions de genoux chorégraphiées ou les casseroles qui se cognent ensemble pour le NHS inutile. Tout cela a un parfum orwellien.

Un manifestant anti-monarchie tient une pancarte devant les chambres du Parlement alors que le roi Charles III reçoit un discours des deux chambres du Parlement exprimant leurs condoléances Crédit : Getty

Je n’aime vraiment pas quand l’État commence à arrêter des gens parce qu’ils expriment des opinions anti-royalistes. Cela s’est produit beaucoup trop à mon goût après la mort de notre reine.

Un type, un conférencier, (natch) a été emmené dans un fourgon de police simplement pour avoir crié “Qui l’a élu?” sur le roi Charles. Le conférencier s’appelait Symon Hill et je suppose que lui et moi ne nous entendrions pas.

Quiconque épelle Simon comme ça mérite probablement tout ce qu’il obtient.

Peut-être que vous pouvez dire qu’il est un peu insensible de faire des déclarations anti-monarchistes en ce moment. Bien sûr. Mais il n’y a aucun moyen sur terre que la police soit impliquée.

Hill a ensuite été arrêté, mais on lui a dit qu’il pourrait être inculpé à l’avenir.

L’avocat Paul Powlesland a été interrogé par la police simplement pour avoir brandi une feuille de papier vierge. Je ne sais pas quel point il essayait de faire valoir. Mais je sais que la police a outrepassé la marque.

La plupart d’entre nous pleurons le décès de notre reine. Mais aucune loi ne nous oblige tous à participer, et il ne devrait pas y en avoir.

Un sur quatre d’entre nous n’est pas d’accord avec le fait d’avoir une famille royale – et c’est une position parfaitement respectable à adopter.

La police doit reculer, brusquement.

TUEUR DE COLLIER

IL est choquant que Lord Ashcroft ait ressenti le besoin d’offrir 50 000 £ à quelqu’un pour qu’il se manifeste et nomme le meurtrier de la petite Olivia Pratt-Korbel.

Le pauvre enfant a été abattu à Liverpool il y a trois semaines. Mais les lèvres restent très hermétiques. Est-ce qu’aucun des scumbags des gangs n’a même un vestige de conscience ?

LA HAINE DE TREV EST FAUTE

Je me souviens quand Trevor Sinclair était un footballeur à moitié décent plutôt qu’un dingbat confus et aigri.

Sa dernière contribution au grand débat portait sur la façon dont la reine était apparemment responsable de tout le racisme dans le monde.

Trevor Sinclair a débattu de la façon dont la reine était apparemment responsable de tout le racisme dans le monde Crédit : Richard Pelham / Le Soleil

Étant donné qu’elle a inauguré l’Empire et inauguré le Commonwealth, cela semble un peu riche.

Sinclair a la forme, bien sûr, pour les appâts de course. Il appelait autrefois un cuivre un “c blanc”, plutôt qu’un simple “c”.

Je me demande à quel point des choses comme BLM et la théorie odieuse de la race critique sont responsables de ce genre de ressentiment fictif.

SE TENIR PRÈS DE KYIV PENDANT LA GUERRE

LA guerre en Ukraine devient dangereuse.

Une brillante manœuvre a vu les Ukrainiens reprendre une grande quantité de terres aux Russkies dans le nord-est du pays.

Peut-être pour la première fois, Poutine subit une réelle pression.

Et face à la défaite, je ne serais pas surpris que les missiles de croisière pleuvent sur Kyiv.

Nous devons rester fermes dans notre soutien à l’Ukraine et nous assurer qu’ils disposent des armes nécessaires pour contrer tout ce que le psychopathe leur lance.

Tuchel pour les conservateurs

JE VOIS que l’inflation est redescendue à un seul chiffre. Juste.

J’ai su que cela arriverait dès que Goldman Sachs a prédit qu’il atteindrait 22,4 %. Je n’ai jamais vu ces clowns de Wall Street avoir raison sur quoi que ce soit.

Ils ont prédit que le Royaume-Uni entrerait en récession en 2017 à cause du Brexit. Bien sûr, ce n’était pas le cas.

Ils sont probablement en train de donner un pourboire à Thomas Tuchel pour gagner la Premier League avec Chelsea et Penny Mordaunt pour devenir le chef du Parti conservateur.