La reine a reçu une rose spéciale pour marquer ce qui aurait été le 100e anniversaire du prince Philip

Une rose SPÉCIALE élevée en l’honneur de ce qui aurait été le 100e anniversaire du prince Philip est présentée à Sa Majesté – par un homme appelé Weed.

La fleur a été plantée dans les jardins du château de Windsor aujourd’hui après avoir été remise à la reine par Keith Weed, président de la Royal Horticultural Society.

🔵 Lisez notre blog en direct sur la famille royale pour les dernières mises à jour

La reine a reçu une rose spéciale pour marquer le 100e anniversaire de son défunt mari Philip Crédit : PA

La rose commémorative rose foncé a été officiellement nommée en mémoire du duc, décédé à l’âge de 99 ans le 9 avril.

Demain aurait été son 100e anniversaire.

M. Weed a déclaré à la reine: « C’est une rose nommée la rose du duc d’Édimbourg pour marquer son centenaire et c’est une rose commémorative pour toutes les choses merveilleuses qu’il a faites au cours de sa vie et pour que tout le monde se souvienne de tout ce qu’il a fait. »

La reine a répondu: « C’est magnifique. »

Elle a ajouté que l’hommage était « très gentil ».

Les redevances provenant des ventes de la fleur iront au fonds Living Legacy Fund du Duke of Edinburgh Award, qui donne à plus de jeunes la chance de participer au programme populaire.

La rose commémorative rose foncé a été officiellement nommée en mémoire du duc, décédé le 9 avril à l’âge de 99 ans. Crédit : PA

La fleur a été plantée dans les jardins du château de Windsor aujourd’hui Crédit : PA

La reine portait des lunettes de soleil et une robe à fleurs bleue avec un cardigan blanc pour la visite.

Elle a regardé le jardinier en chef de Winsdor, Philip Carter, le planter devant la bordure de roses mélangées.

Mais elle a fait remarquer qu’après le froid de mai « rien n’a beaucoup fleuri ici ».

Le duc d’Édimbourg est décédé « paisiblement » au château de Windsor le 9 avril.

On pense qu’il a passé ses derniers jours à lire et à écrire des lettres et à dormir au soleil des semaines avant son 100e anniversaire.

Lui et la reine ont célébré leur 73e anniversaire de mariage en novembre de l’année dernière – une réalisation remarquable pour tout couple.

La reine – qui n’avait que 13 ans lorsqu’elle a rencontré son futur mari – aurait été frappée par la beauté et l’esprit sportif de Philip, âgé de 18 ans.

Lorsque la reine avait 17 ans et Philip 22, ils se sont à nouveau rencontrés au château de Windsor, époque à laquelle la reine a joué dans une pantomime d’Aladdin.

La reine portait des lunettes de soleil et une robe à fleurs bleue avec un cardigan blanc pour la visite Crédit : PA

Demain aurait été le 100e anniversaire du prince Philip Crédit : Getty

C’est après cela que Philip aurait commencé à emporter sa photo avec lui pendant toute la durée de la guerre.

C’est quelques années plus tard, en 1946, que le duc d’Édimbourg a posé la question.

Le couple s’est marié le 20 novembre 1947 à l’abbaye de Westminster, avant d’accueillir le prince Charles un peu moins d’un an plus tard.

Le couple a atteint le rare jalon personnel de son anniversaire de mariage platine le 20 novembre 2017, et dans un geste touchant, la reine a nommé Philip Chevalier Grand-Croix de l’Ordre royal de Victoria pour ses années de dévouement et de devoir.

Ils partageaient un lien indestructible, unis à des moments clés de l’histoire, vus du point de vue unique d’un monarque et de son époux.

Alors que les secrétaires privés et le personnel de maison sont venus et repartis, Philip est resté une constante dans la vie de la reine.

Ils ont parcouru le monde ensemble, enduré visite d’État après visite d’État et des milliers d’engagements au fil des ans, tous rendus plus supportables les uns avec les autres et grâce au fait qu’ils étaient en duo, même si l’un d’eux portait la couronne.

Ils ont également été témoins de l’évolution du monde d’un point de vue commun, avec seulement cinq ans de différence d’âge entre eux.

Ils ont vu les progrès rapides de la technologie, de l’homme marchant sur la lune pour la première fois à l’arrivée d’Internet.

Philip était un modernisateur, remaniant le fonctionnement du palais de Buckingham et de leurs maisons privées, Sandringham, à Norfolk, et Balmoral en Écosse.

Dans les coulisses, il était aussi le chef de famille, surnommé The Firm.

Sa Majeté a déclaré que l’hommage était « très gentil » Crédit : PA