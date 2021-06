La reine a reçu un nouveau chiot corgi pour marquer son anniversaire officiel

Un NOUVEAU chiot corgi a contribué à redonner le sourire à la reine.

L’animal a été remis à Sa Majesté, 95 ans, pour marquer son anniversaire officiel hier.

Un nouveau chiot corgi a redonné le sourire à la reine Crédit : Getty

La reine a reçu un nouveau chiot corgi du prince Andrew Crédit : Ketts News

Le prince Andrew et ses filles Béatrice et Eugénie lui ont donné le mâle de six semaines – dont le nom n’est pas encore connu.

Le chiot lui a été donné jeudi, à l’occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire du prince Philip.

Et il a applaudi la reine, qui a perdu son mari en avril, puis son bien-aimé Dorgi Fergus le mois dernier.

Fergus – un croisement entre un corgi et un teckel – est décédé subitement à l’âge de cinq mois.

Andrew, 61 ans, Beatrice, 32 ans et Eugénie, 31 ans, ont acheté Fergus et le chiot corgi Muick pour la reine pendant que Philip était à l’hôpital.

La reine souriait également alors que les flèches rouges survolaient le château de Windsor Crédit : Getty – Piscine

Le nouveau chiot de la reine lui a été offert à l’occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire du prince Philip Crédit : Getty

Muick – du nom d’un site de beauté à Balmoral, en Écosse – est constamment aux côtés de la reine avec un chien plus âgé, Candy.

Hier soir, un initié du château de Windsor a déclaré: «La reine a traversé une période difficile et elle est absolument ravie d’avoir un nouveau corgi.

« Elle était bouleversée lorsque Fergus est décédé subitement, mais ce nouveau chien sera une compagnie parfaite pour Muick à l’avenir. »

La reine a assisté à la cérémonie de la parade des couleurs samedi Crédit : Splash