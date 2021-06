UH-OH. Les souvenirs n’ont fait que disparaître et se diversifier à nouveau.

Et tout se passait alors, hum, eh bien.

La reine a raison de corriger le prince Harry lorsqu’il franchit la ligne Crédit : Getty

Cette fois, il s’agit de savoir si le prince Harry a réellement demandé à sa grand-mère la permission de nommer sa fille nouveau-née d’après son surnom d’enfance, ou s’il lui a simplement fait part de son intention et de celle de Meghan et Sa Majesté a estimé que c’était un accord conclu et non négociable.

Lorsque le correspondant royal de la BBC, Jonny Dymond, a rapporté une source du palais disant que la reine avait été informée, pas demandée, les Sussex ont de nouveau laissé leurs chiens d’attaque sans laisse pour menacer de poursuites judiciaires.

Mais, fait intéressant, le diffuseur national a tenu bon et personne au Palais n’a réfuté l’histoire non plus.

Maintenant, dans un éloignement significatif du vieux mantra « ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer », il est affirmé que notre monarque « ne restera plus silencieuse » face aux « faussetés » au sujet de sa famille.

Désormais, il sera dit « se plaindre, expliquer » lorsque cela sera jugé nécessaire.

Alors, si c’est vrai, qu’est-ce qui a motivé cette volte-face importante après plusieurs décennies à se mordre la langue ?

Eh bien, une réticence à confirmer ou réfuter sans cesse chaque petite histoire diffusée par la myriade de médias de ce pays est peut-être compréhensible.

Après tout, qui a le temps ?

Et la majorité des histoires de potins royaux ressemblent à ces emballages de biscuits italiens auxquels nous avions l’habitude de mettre le feu dans les années 80 – brûlant une seconde, disparaissant la suivante.

Mais lorsque le récit est dirigé par quelqu’un de l’intérieur du sanctuaire de la vie du palais – un ancien « royal senior » eux-mêmes, rien de moins – alors leur point de vue différent pourrait facilement être considéré comme un évangile si vous ne le corrigez pas.

Rappelez-vous quand les Sussex ont lancé avec désinvolture cette grenade à main de racisme présumé envers leur fils Archie par un membre de la famille royale?

C’était une allégation très sérieuse et elle a clairement pris la reine et ses conseillers par surprise, sans parler du propre frère de Harry, le prince William.

Ainsi, lorsque, lors d’une visite scolaire dans l’est de Londres en mars, un journaliste lui a demandé si sa famille était raciste, il a rompu le protocole habituel pour répondre.

« Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste », a-t-il insisté, sa colère tranquille palpable.

On ne peut qu’imaginer comment la légèreté dommageable des Sussex s’est jouée dans les coulisses et comment le geste prétendument en forme de rameau d’olivier consistant à nommer leur nouveau bébé «Lilibet» doit grincer à l’extrême.

Après tout, pensent-ils sérieusement que c’est tout ce qu’il faudra pour reconstruire les ponts qu’ils ont fait exploser lorsqu’ils se sont assis avec Oprah Winfrey et ont tiré la salve d’ouverture de leur récit continu « Malheur à nous » ?

Particulièrement après les récentes critiques d’Harry sur les compétences parentales de son père Charles, ainsi que celles de sa grand-mère de 95 ans et du mari qu’elle vient de perdre ?

Donc, si, via son équipe du palais, la reine va empêcher les Sussex d’exploiter son passé, ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer sa position en se battant quand ils disent quelque chose d’inexact à propos d’une conversation soi-disant privée, alors qui peut la blâmer ?

Après tout, l’accord Netflix de Harry et Meghan est l’un des retours en baisse constante et, il y a de fortes chances qu’il y ait des souvenirs plus variés pour essayer de susciter l’intérêt pour la marque Sussex, quoi qu’il en soit.

S’ils savent que chaque histoire publiée par leur biographe animalier Omid Scobie sera, si elle est fausse, réfutée rapidement et fermement par le palais, cela pourrait les faire réfléchir à deux fois avant de trahir davantage leurs confidences familiales plus ou moins remémorées.

Pendant ce temps, il s’avère que Sa Majesté est une grande fan de l’émission télévisée Line Of Duty et a apprécié d’en discuter avec son personnel.

Pour ceux qui ne l’ont pas vu, le drame sur la corruption policière se concentre sur le débusquage d’un mauvais’un connu seulement sous le nom de « H ».

Quelle coïncidence.

Premiers jours de couette … maintenant jours de pub

LORSQUE Colin Kane, 66 ans, a appelé un malade du travail et s’est dirigé vers le pub à la place, il a été repéré par un collègue et plus tard licencié de son travail.

Assez juste, vous pourriez penser.

La juge Andrea Pitt a déclaré: « La nature exacte de l’inconduite dont le demandeur a été reconnu coupable n’est pas claire » Crédit : Quartz Barristers

Après tout, s’il est assez bien pour boire des pintes et fumer des tapettes dans son local à Newcastle, alors il est sûrement capable de se présenter au travail avec une entreprise de tarmac et de ne pas laisser tomber les clients.

Mais non.

Dans un jugement qui confirme peut-être que le monde est devenu fou, un tribunal du travail a conclu que Colin – qui souffre d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et a dit à son patron qu’il passait la journée « au lit avec sa poitrine » – avait été injustement licencié et pourrait avoir droit à une indemnisation.

La juge Andrea Pitt a déclaré : « La nature exacte de l’inconduite dont le demandeur a été reconnu coupable n’est pas claire.

« [The firm] a fait une supposition grossière, sans preuve, que le demandeur ne devrait pas être au club social en raison de la nature de son état.

« Rien dans la procédure disciplinaire n’interdit à un employé d’agir ainsi. »

Les mots me manquent.

Ainsi, à l’avenir, toute entreprise qui ne veut pas que ses employés sonnent malades pour ensuite s’en aller faire quelque chose d’amusant au lieu du vieux travail ennuyeux pour lequel ils sont payés doit en fait spécifier dans son code de conduite que cette n’est pas acceptable ?

Dieu seul sait quel message cela envoie aux collègues de Colin, qui a sans doute dû prendre son relais alors qu’il était « au lit avec sa poitrine » mais était en fait au pub.

Pendant ce temps, comme la MPOC est principalement causée par le tabagisme, Colin pourrait peut-être utiliser n’importe quelle compensation pour obtenir l’hypnose et abandonner les pédés.

Jurer dans les films PG est offensant

L’érosion de l’enfance se poursuit à un rythme soutenu avec l’annonce que des mots tels que s***, b*****ks, bloody, bugger, b*****d et p*** sont désormais considérés comme acceptables dans les films classés PG .

Soupir. De plus, les films classés adaptés aux enfants de 12 ans peuvent parfois inclure le mot F ainsi que pr***, w***er, bitch et slut.

Les jurons sont désormais considérés comme acceptables dans les films classés PG Crédit : Alamy

Beau.

Pendant ce temps, les films classés U peuvent inclure sacrément, enfer, Dieu, Jésus-Christ, des fesses, des connards et des merdes.

Appelez-moi démodé, mais est-ce que tout cela ajoute à l’intrigue?

Pourquoi n’utilisent-ils pas simplement des mots différents ?

Sinon, combien de temps avant que la pourriture ne descende à la télévision pour tout-petits et que nous entendions Peppa Pig s’exclamer: « J’adore les flaques boueuses » ou Bugs Bunny demander: « Quoi de neuf, d * c *? »

Tendance vide Les FANS d’influenceurs des médias sociaux qui posent avec le butin d’une virée shopping haut de gamme n’achètent que l’emballage pour pouvoir copier l’image. Les boîtes Rolex coûtent 160 £ sur eBay, et une pile de 17 sacs en papier Chanel a récemment été vendue 265 £. Même une bouteille de parfum de créateur d’occasion vendue 30 £. La description disait : « Veuillez noter que l’article est vide. » Tout comme les « influenceurs » accros du shopping qui encouragent cette tendance vide de sens.

MI7 – un drame d’époque

PAUVRE Tom Cruise, son dernier film Mission: Impossible porte vraiment bien son nom.

Des crises de colère sur le plateau.

Le dernier film Mission: Impossible de Tom Cruise fait face à la résistance des habitants du Derbyshire concernant les plans de tournage Crédit : AFP

Résistance des habitants du Derbyshire sur les plans de tournage.

Et maintenant, lui et 59 autres doivent être mis en quarantaine après que 14 de son équipe de tournage britannique ont été testés positifs pour Covid – ne lui laissant que deux semaines pour atteindre la date limite d’arrivée.

Peut-être qu’il aurait dû jouer la prudence et faire un drame d’époque.

Parce qu’au moment où ce film sort sur les écrans, tous les effets spéciaux futuristes avec lesquels il prévoit de nous impressionner pourraient être aussi obsolètes qu’un télex.

L’engouement est un gaspillage

Un BRITANNIQUE se bat pour sa vie après être tombé du troisième étage d’un appartement de vacances sur la Costa del Sol.

Le joueur de 31 ans a subi une grave blessure à la tête, des dommages aux organes internes et de multiples fractures après avoir tenté de sauter dans la piscine tout en participant à une pratique dangereuse connue sous le nom de « balconing ».

Un Britannique se bat pour sa vie après être tombé du troisième étage d’un appartement de vacances sur la Costa del Sol Crédit : Getty

Oh cher.

Alors que ma sympathie va à sa famille à la maison, elle s’étend également à l’équipe d’urgence espagnole qui a dû passer 40 minutes de son temps précieux à essayer de le stabiliser après avoir raté la piscine, rebondi sur un parasol et heurté le sol.

Loi sur le vol de chien faible

Un VOLEUR qui a volé deux labradors à l’extérieur d’un supermarché a été emprisonné pendant six mois.

Bien.

Un voleur qui a volé deux labradors a été emprisonné – photographié les chiens réunis avec leurs propriétaires Crédit : BPM

Il a fait subir à une jeune famille de Nantwich, dans le Cheshire, «les trois pires jours de notre vie» jusqu’à ce que leurs chiens soient retrouvés.

Maintenant, ils soutiennent les appels en faveur d’une loi – actuellement devant le Parlement – qui instaure des peines plus sévères pour le crime croissant de la sieste des chiens.

Entendre entendre.

Le vol ne concerne pas la valeur monétaire de l’animal, mais la détresse inutile causée par l’enlèvement d’un animal de compagnie bien-aimé considéré comme un membre de la famille.