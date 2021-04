Hier, la reine s’est réveillée seule au milieu des anciens remparts du château de Windsor et a contemplé sa nouvelle vie de veuve après le plus long mariage royal de l’histoire.

La femme la plus célèbre du monde s’est retrouvée sans son protecteur, compagnon et mari de près de 74 ans en face dans la chambre communicante.

La reine s’est retrouvée sans son protecteur et compagnon de près de 74 ans hier Crédit: PA

Après toutes ces décennies, le duc – son phare qui jura lors de son couronnement en 1953 d’être son «lige homme de vie et de membre» – avait disparu. Ce sera la période la plus éprouvante pour une monarque débarrassée de son épouse, confidente, amie et grand amour.

Car le règne d’Elizabeth II a été un double acte et hier était le premier de ses 69 ans en tant que reine sans le duc d’Édimbourg. Le photographe royal du Sun, Arthur Edwards, a déclaré: «Être la reine est le travail le plus solitaire du monde, mais au moins, elle a toujours eu le duc à qui se confier.

«Maintenant, elle doit se demander comment elle va continuer sans lui. Mais elle a une épine dorsale d’acier, comme elle l’a montré en tant que chef de l’État pendant près de 70 ans.

Cela a dû être un réconfort pour le monarque qu’elle et Philip étaient ensemble dans ses derniers jours. Sa chambre à la décoration simple donnant sur la terrasse est du château était reliée à la suite plus somptueuse de sa femme par un dressing. Deux photographies étaient toujours exposées – l’une de sa femme et l’autre de sa mère, la princesse Alice, née au château de Windsor.

La santé de cet ancien homme d’action ayant échoué, il a dû être extrêmement réconfortant d’avoir sa femme aimante à ses côtés. Il a passé une grande partie de ses dernières semaines à somnoler mais était généralement irascible.

Les initiés disent que, jusqu’à récemment, il insistait encore pour s’habiller malgré son instabilité sur ses pieds. Il se permettait parfois d’être poussé dans un fauteuil roulant mais il n’aimait pas ça.

Le photographe royal Arthur Edwards a déclaré: « Maintenant, elle doit se demander comment elle va continuer sans lui » Crédit: PA

Un assistant a déclaré: «Quand il est apparu pour la première fois dans les pièces privées, il a crié:« Éloignez-vous de ce truc sanglant! ».» Par temps plus chaud, il a demandé au personnel de prendre une chaise à l’extérieur pour pouvoir s’asseoir avec une couverture sur les jambes.

Le photographe de Sun, Arthur, a ajouté: «La reine et le duc prendraient leurs repas ensemble, feraient les mots croisés ensemble et discuteraient des événements de la journée. Ils formaient une équipe brillante.

La mort du prince Philip, comme pour sa vie, était tout à fait à ses propres conditions. Il était déterminé à mourir à la maison, alors lorsque son état s’est aggravé jeudi soir, la reine a rejeté toute suggestion de le renvoyer à l’hôpital.

Une source bien placée a déclaré: «Il a passé la plupart des quatre semaines où il était à l’hôpital à essayer de rentrer chez lui. Ils ont opéré son cœur pour lui donner un peu plus de temps, peut-être avec le 100e anniversaire à l’esprit. Mais il ne se souciait pas vraiment de ça.

«Il voulait juste être de retour dans son propre lit. Il n’aurait aucunement voulu mourir à l’hôpital. » Le palais de Buckingham a refusé de «donner des détails» sur les derniers instants du duc, mais on pense que la reine était à son chevet vendredi matin.

Arthur Edwards pense que le duc aurait effectivement dit à son fils aîné, le prince Charles, de «s’occuper de votre mère quand je serai parti». Le prince de Galles a été vu quitter le château de Windsor vendredi, peu de temps après la mort de son père. C’était aussi le 16e anniversaire de mariage de Charles et Camilla.

Philip était déterminé à mourir à la maison, alors lorsque son état s’est aggravé jeudi soir, la reine a rejeté toute suggestion de le renvoyer à l’hôpital. Crédits: Getty

Arthur Edwards pense que le duc aurait dit à son fils aîné, le prince Charles, de « s’occuper de votre mère quand je serai parti » Crédit: The Sun

‘Ma force et reste toutes ces années’

La reine, qui a rallié une nation souffrante en cette année de pandémie, fait face à son propre deuil au cours d’une période de deuil de huit jours. Il n’y aura pas de fonctions, publiques ou privées.

Après le petit déjeuner d’hier, elle se serait préparée à l’arrivée de ses enfants. Peu après 10 heures du matin, le prince Andrew, qui serait le favori de sa mère, est arrivé pour réconforter Sa Majesté. À 10 h 29, le compte Twitter de la famille royale a souligné à une nation en deuil les sentiments les plus profonds de la reine pour son mari et a rendu hommage à son anniversaire de mariage en or en 1997 au prince Philip.

Le tweet citait Sa Majesté en disant: «Il a, tout simplement, été ma force et est resté toutes ces années, et moi, ainsi que toute sa famille, et cela et bien d’autres pays, lui devons une dette plus grande qu’il ne le prétendrait jamais, nous le saurons jamais. Il y avait aussi une photo d’eux.

Vers 11 heures du matin, le prince Edward et sa femme Sophie sont arrivés. Les observateurs royaux pensent que plus tard dans l’après-midi, la reine a regardé le Grand National pendant qu’Aintree observait un silence de deux minutes pour son mari.

Elle est une fervente propriétaire et éleveuse de chevaux de course et est susceptible d’avoir fait son choix national, comme des millions d’autres. Le duc, lui aussi, était un fan de course et était membre honoraire du Jockey Club depuis 1947.

Le conseiller des courses et des stocks de sang de la reine, John Warren, a déclaré hier: «Il est devenu un ‘jockey de fauteuil’ plutôt animé avec une grande connaissance en regardant certains des chevaux de la reine courir à la télévision.

La reine fait maintenant face à son propre deuil dans une période de deuil de huit jours Crédits: Getty

La famille royale a cité la reine dans un tweet qui disait: « Il a tout simplement été ma force et est resté toutes ces années » Crédit: Alamy

Même sans son mari fidèle et aimant, elle servira sa nation bien-aimée Crédits: Getty Images – Getty

Après la course, la reine aurait eu le temps de réfléchir tranquillement à l’émotion du public au décès de son mari – et aux gracieuses applaudissements qu’il a remportés dans la mort qu’il n’a si souvent pas reçus dans la vie.

Dans la brise fraîche à l’extérieur, le Royal Standard flottait. Contrairement à d’autres drapeaux, il n’a pas volé en berne. Le protocole officiel stipule qu’il n’est pas abaissé lorsque la reine est en résidence.

C’était un signal que l’institution de la monarchie est résolue alors même que la reine subit une si grande perte personnelle. Un signe certain que, même sans son mari dévoué et aimant, elle servira sa nation bien-aimée avec une détermination inébranlable.