La reine a grillé Biden à propos de Poutine et Xi Jinping lors de la réception royale au château de Windsor

Le PRÉSIDENT Joe Biden a déclaré que la reine avait posé des questions sur Xi Jinping et Vladimir Poutine lors de sa visite à Windsor.

Les propos allégués précèdent sa rencontre avec le dirigeant russe la semaine prochaine alors qu’il poursuit sa tournée européenne.

Le président avait rendu visite à Sa Majesté avec son épouse Jill ce soir après avoir assisté au sommet du G7 à Cornwall.

Au cours de la conversation avec l’homme de 95 ans autour d’un thé au château de Windsor, Biden a décrit comment le couple s’est exprimé sur un certain nombre de sujets, notamment sa relation avec Poutine et Xi Jinping.

Cela vient malgré le fait qu’il est mal vu pour les gens de révéler le contenu de leurs entretiens privés avec la reine.

« Elle voulait savoir quels étaient les deux dirigeants que je – celui que je suis sur le point de rencontrer, M. Poutine, et elle voulait en savoir plus sur Xi Jinping », a déclaré le président.

Biden avait précédemment signalé l’importance de la réunion avec Poutine aux dirigeants du G7 dimanche, décrivant la relation actuelle entre les deux comme à un « point bas » historique.

« Je pense que la meilleure façon de gérer cela est que lui et moi nous rencontrions », a déclaré M. Biden aux journalistes.

Par la suite, il a déclaré : « Je vais expliquer clairement comment cette réunion s’est déroulée », tout comme M. Poutine.

En préparation des pourparlers diplomatiques, le président avait déjà déclaré au personnel militaire américain stationné au Royaume-Uni que Poutine se verrait sévèrement dire « ce que je veux qu’il sache ».

Il a ensuite déclaré que l’alliance américano-britannique était «l’alliance militaire et politique la plus forte de l’histoire du monde», dans le but de renforcer davantage les relations entre les deux nations.

Et dans ses entretiens avec la reine, il a semblé faire exactement cela alors qu’il décrivait chaleureusement le monarque régnant comme une « figure maternelle ».

Il a dit: « J’ai dit que j’aimerais que nous puissions rester plus longtemps, peut-être que nous pourrions retarder les voitures une minute, et tout. De toute façon, elle était très aimable. »

Après leur rencontre, M. Biden avait également déclaré aux journalistes: « Je ne pense pas qu’elle serait insultée, mais elle m’a rappelé ma mère, son regard et juste la générosité. »

Il a confirmé qu’il avait invité la reine à la Maison Blanche.

Les Bidens sont arrivés à Heathrow dans Air Force One cet après-midi avant de sortir d’un Range Rover au château vers 17 heures.

Malgré la chaleur étouffante, la reine se tenait debout alors qu’elle attendait ses invités et a été vue en train de sourire à ses gardes.

Elle portait une robe rose estivale Stewart Parvin, un chapeau de Rachel Trevor-Morgan et la broche étoile en diamant Jardine, considérée comme l’un de ses bijoux préférés.

Mme Biden, en costume bleu clair, tenait la main de son mari alors qu’ils se dirigeaient vers le château.

Ils ont salué la reine sur une estrade dans le quadrilatère de Windsor avant qu’une garde d’honneur ne fasse un salut royal alors que l’hymne national américain était joué.

LA REINE ‘GRACIOUS’ REÇOIT UNE INVITATION À LA MAISON BLANCHE

M. et Mme Biden ont mis la main sur leur cœur alors que l’hymne retentissait.

M. Biden a enlevé ses lunettes de soleil d’aviateur avant d’effectuer une inspection du garde avant d’assister à un défilé militaire.

Après la cérémonie, il a marché aux côtés de la reine, qui a été entendue dire: « Vous avez terminé vos pourparlers ».

Il a répondu: « Oui, nous l’avons fait. »

Avant d’entrer, la reine a présenté les Bidens à sa dame d’honneur, Annabel Whitehead.

Le monarque a maintenant reçu quatre présidents à Windsor, les Bidens ayant suivi les Trump en 2018, les Obama en 2016, le président George W. Bush et son épouse en 2008 et les Reagan en 1982.

Au cours de ses 69 années sur le trône, il y a eu 14 présidents américains.

Sa Majesté a rencontré tout sauf Lyndon Johnson.

M. et Mme Biden ont rencontré la reine pour la première fois vendredi lorsqu’elle a assisté à une réception pour les dirigeants du G7 au projet Eden.

M. et Mme Biden, ainsi qu’Emmanuel Macron, se sont mis à rire alors que Sa Majesté faisait des blagues pendant l’événement, leur demandant: « Êtes-vous censé avoir l’air de vous amuser? » comme ils posaient pour une photo.

Leur dernière réunion survient le lendemain du jour où la reine a reçu son cadeau d’anniversaire officiel des forces armées du pays – une cérémonie de faste et d’apparat en son honneur – qui s’est tenue au château.

La traditionnelle cérémonie Trooping the Color, qui se déroule normalement à Londres, a été exclue pour la deuxième année consécutive en raison de la menace du coronavirus.

Pendant ce temps, les dispositions soigneusement chorégraphiées d’aujourd’hui pour accueillir M. Biden font écho à l’accueil réservé à Donald Trump en 2018, lorsque le président controversé des États-Unis s’est rendu à Windsor pour rencontrer le monarque.

M. Trump et la reine ont pris le thé ensemble dans la salle Oak du château, la réunion ayant duré plus longtemps que prévu.

Il devait durer environ une demi-heure, mais a dépassé de près de 20 minutes.

En 2008, lorsque le président américain de l’époque, George W Bush, a rencontré le monarque à Windsor, il a dégusté un après-midi anglais traditionnel composé de thé, de petits sandwichs et de gâteaux dans le White Drawing Room.

La reine accueillera les Bidens à l’estrade du quadrilatère du château.

Une garde d’honneur formée des gardes de grenadiers du premier bataillon de la Queen’s Company prononcera un salut royal et l’hymne national américain sera joué.

M. Biden accompagnera ensuite l’officier commandant la garde d’honneur, le major James Taylor, et le major général Christopher Ghika pour inspecter la garde d’honneur, avant de retourner à l’estrade pour regarder le défilé militaire avec la reine et la première dame.

En 2018, la reine a accompagné M. Trump pour inspecter la garde d’honneur à Windsor.

Escorter un chef d’État en visite pour inspecter les troupes est un rôle qui revenait généralement à feu le duc d’Édimbourg, avant sa retraite en 2017.

Il y a eu 14 présidents américains au cours des 69 ans de règne de la reine – de Harry S Truman à M. Biden.

M. Biden, qui est au Royaume-Uni pour le sommet du G7, sera le 13e dirigeant américain à rencontrer le monarque, avec Lyndon B Johnson le seul que la reine n’ait pas rencontré.