CE pays sera hanté à jamais par l’image de la reine Elizabeth II saluant son 15e Premier ministre.

Tout est là, n’est-ce pas ? Le stoïcisme de Sa Majesté, son courage tranquille, sa décence, sa retenue et ses bonnes manières, la lueur amusée dans son regard.

La reine rencontre la nouvelle première ministre Liz Truss Crédit : AP

Le premier PM de Sa Majesté était Winston Churchill – photographié en 1952 Crédit : PA

La reine a échangé des lettres avec JFK jusqu’à son assassinat – photographié en 1961 Crédit : AP

Dans cette image de la reine serrant la main de Liz Truss, nous sommes témoins d’une vie entière consacrée au service de son pays.

Nous regardons l’histoire.

Son premier Premier ministre était Winston Churchill et son dernier était notre – et elle – troisième femme Premier ministre.

Elle a incarné une si grande partie de notre histoire nationale.

La plupart de ses sujets n’avaient aucun souvenir du moment où elle n’était pas sur le trône.

Maintenant, notre pays sans elle est inimaginable.

Sur cette photo, vous voyez une vie consacrée à faire ce qu’on attendait d’elle.

A 96 ans, et en pleine santé déclinante, quel autre chef d’Etat au monde aurait pris le temps de faire ce qu’il fallait et de rencontrer officiellement son nouveau Premier ministre ?

Réponse — aucune.

Car la reine aurait pu tranquillement déléguer dire au revoir à Boris Johnson et dire bonjour à Liz Truss.

Cette femme courageuse – presque 20 ans de plus que le vieux président américain Joe Biden – aurait pu demander à son fils Charles ou à son petit-fils William, ces futurs rois, de faire les honneurs.

Personne n’aurait haussé un sourcil. Personne n’aurait pensé moins à elle. Mais ce n’était pas sa voie. Et ce n’était pas la voie de sa génération.

Car la reine Elizabeth était la dernière de la lignée, la dernière de la génération qui était enfant au début de la dernière guerre et jeune adulte à la fin.

Mes parents étaient exactement de la même génération.

Ils sont tous les deux morts au siècle dernier, mais chaque fois que je regardais cette reine, je me rappelais les miens et je me rappelais à quoi ressemblaient les meilleurs d’entre nous – la génération qui a acheté notre liberté, qui nous a élevés dans la paix et la prospérité, qui a montré nous le vrai sens de tout sacrifier pour ce que nous aimons.

Notre pays. Notre famille. Et les uns les autres.

Dans les jours et les semaines à venir, nous serons bombardés d’images de la reine, la personne la plus célèbre du monde, un visage qui nous est plus familier que tout autre.

Nous la verrons en plaisantant et nous la verrons dans ses heures les plus sombres, seule et masquée, petite figure dans le noir du deuil aux funérailles du prince Philip.

Malgré une vie de privilèges inimaginables, pleine de palais, de calèches et de propriétés à la campagne, cette reine était l’une des nôtres.

Lorsqu’elle a enterré son mari pendant la pandémie, elle a fait ce que nous avons presque tous fait pendant Covid – elle a suivi les règles.

La reine Elizabeth était aimée. Et elle a passé sa vie à gagner cet amour. Tony Parson

Alors que les toffs conservateurs contournaient les règlements pour pouvoir faire la fête au 10 Downing Street ou mener des affaires avec leur personnel, la reine a fait ce que son peuple a fait. La bonne chose.

Il est impossible d’exagérer à quel point cette reine a été importante pour ce pays.

Et c’est cette reine qui a été importante, plutôt que l’institution de la monarchie elle-même.

Car je crois que dans leur cœur bolshy et sceptique, les Britanniques sont en fait assez neutres au sujet d’une monarchie héréditaire.

La monarchie pourrait-elle survivre à un roi Andrew ou à une reine Meghan ?

Je soupçonne que non. Mais la reine Elizabeth était aimée. Et elle a passé sa vie à gagner cet amour.

La fin de cette seconde ère élisabéthaine est un moment capital pour notre pays.

Et – au-delà de la tristesse de voir un personnage très aimé nous quitter – c’est étrangement troublant.

Je ne me souviens pas d’un mot qu’un politicien ou une célébrité ait dit pendant Covid.

Mais je me souviens avec une totale clarté quand la Reine a dit : “Nos rues ne sont pas vides, elles sont remplies d’amour.”

Et je me souviens quand elle nous a dit que nous étions inchangés par rapport à la génération qui a combattu la Seconde Guerre mondiale à un coût aussi dévastateur.

Elle a prononcé deux discours télévisés à quelques semaines d’intervalle en 2020 – une adresse sur le coronavirus, en avril, et une autre pour marquer le 75e anniversaire du VE Day, en mai.

La fin de cette seconde ère élisabéthaine est un moment capital pour notre pays. Tony Parson

Il s’agissait de deux discours brefs, chacun d’à peine quatre minutes, mais les mots prononcés à voix basse se sont ancrés dans l’âme de la nation.

Et le courage discret de la reine, son courage sans chichi, son optimisme contre toute attente, nous ont donné de l’espoir quand, Dieu sait, nous en avions le plus besoin.

“Quand je regarde notre pays aujourd’hui et que je vois ce que nous sommes prêts à faire pour nous protéger les uns les autres, je dis avec fierté que nous sommes toujours une nation que ces braves soldats, marins et aviateurs reconnaîtraient et admireraient”, a-t-elle déclaré. descendants de ces héros disparus depuis longtemps de la Seconde Guerre mondiale qu’ils sont faits exactement de la même étoffe.

C’est ce que les futurs historiens trouveront le plus remarquable dans le règne sans précédent d’Elizabeth II – elle est devenue plus importante pour nous au fil du temps.

Lorsqu’elle a prononcé ces deux discours au plus fort de Covid, la reine avait bien plus de quatre-vingt-dix ans.

Pourtant, qui d’autre aurait pu nous parler avec autant de chaleur, d’autorité et de vérité ?

Qui d’autre aurait pu trouver des mots qui signifiaient autant ?

Parce que – avec ses chapeaux et ses sacs à main et ses coiffures soignées – elle rappelait à tant d’entre nous nos mères ou nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères, il était facile de croire qu’elle était une femme simple et simple.

Mais la vérité est qu’elle a vu et connu plus de grands personnages historiques que quiconque n’a jamais vécu.

Winston Churchill, son premier PM, adorait elle.

John F. Kennedy était un contemporain et elle a échangé des lettres avec le beau jeune président américain jusqu’à son assassinat.

Lorsque les Beatles ont reçu leurs MBE et Bobby Moore la Coupe du monde, elle – jeune, radieuse, souriante – a fait les présentations.

Elle a partagé nos joies et nos peines. Elle était une présence constante au soleil et à l’ombre. Tony Parson

Elle est arrivée tôt sur le trône – à l’âge de 25 ans – et y est restée plus longtemps qu’elle n’aurait pu l’imaginer.

Son image est gravée dans la conscience nationale.

Vous avez vu son visage sur des pièces de monnaie et des timbres, vous avez vu de grandes actrices essayer de capturer son essence au cinéma et à la télévision.

C’était le visage le plus célèbre du monde.

Et pourtant, elle restait un mystère, car elle était tout le contraire de la célébrité moderne.

La reine n’avait pas besoin de “partager sa vérité”.

Elle n’a jamais gémi. Elle n’a jamais ressenti le besoin d’avoir une Oprah Winfrey rampante à ses pieds.

Et comment ils auraient tous adoré ce scoop mondial.

Mais elle ne s’est jamais plainte, n’a jamais expliqué et ne s’est jamais plainte.

Elle a fait de nous tous des monarchistes.

Et bien qu’il y ait toujours eu le sentiment qu’elle retenait quelque chose – il est tout à fait typique qu’elle aurait dû mener ses dernières batailles de santé sans les rendre publiques – nous avons toujours répondu à son humilité, son humanité et sa bonne humeur tranquille. Ce ne sera plus jamais pareil.

Ni ce pays, ni le monde.

Nous disons au revoir à la reine, émerveillés qu’elle ait tenu la promesse qu’elle avait faite à son pays il y a toutes ces années. Tony Parson

Nous disons au revoir à la reine, émerveillés qu’elle ait tenu la promesse qu’elle avait faite à son pays il y a toutes ces années.

“Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu’elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service”, a-t-elle déclaré le jour de son 21e anniversaire en 1947.

Qui pourrait nier qu’elle a tenu sa promesse ?

Elle a été là, de qui nous étions il y a une vie à qui nous sommes aujourd’hui.

D’un pays encore ravagé par la guerre mondiale, à la pire urgence sanitaire depuis un siècle, au monde incertain d’aujourd’hui.

À travers tout cela, la reine était toujours notre centre de stabilité et de bonté.

Elle a été la grand-mère d’une nation et elle sera pleurée comme un membre de la famille.

Il y avait tellement de larmes, des larmes inattendues et spontanées.

Ils seront jetés par des gens qui ne se considèrent pas comme des monarchistes, et ceux qui le font.

Parce que quelles que soient vos croyances, elle était notre reine.

Et qui peut nier qu’elle était l’une des nôtres ?

Elle a partagé nos joies et nos peines. Elle était une présence constante au soleil et à l’ombre.

Que la tristesse que nous ressentons lors du départ d’un être cher se mesure avec des remerciements pour une longue vie, une vie bien vécue et au service constant de la nation qui l’aimait. Tony Parson

“Nous nous reverrons”, a-t-elle déclaré dans l’un de ces discours courts et dévastateurs de 2020 – et cette ligne d’une chanson de la Seconde Guerre mondiale était exactement la bonne chose à dire aux personnes avides d’espoir.

Que ferons-nous sans elle ?

Nous revenons à l’image de la reine serrant la main de son nouveau premier ministre, Liz Truss.

Peu importe son âge, peu importe son malaise, elle a toujours fait ce qu’il fallait.

De se masquer lors des funérailles de son mari à prendre le thé avec Paddington Bear au Platinum Jubilee, d’emmener ses corgis se promener avec James Bond en 2012 à souligner que nos rues n’étaient jamais vides pendant Covid, car elles étaient pleines d’amour, elle a fait son devoir.

Alors laissez le chagrin être équilibré par la gratitude.

Que la tristesse que nous ressentons au départ d’un être cher se mesure en remerciements pour une longue vie, une vie bien vécue et au service constant de la nation qui l’aimait.

La reine a consacré sa vie à servir la nation qui l’aimait 1 crédit

La reine a pris le thé avec l’ours Paddington pour marquer son jubilé de platine Crédit : AP