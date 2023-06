La reine a été invitée à bloquer la pairie d’Evgeny Lebedev, selon un documentaire

Les représentants du gouvernement ont demandé si feu la reine bloquerait la pairie d’Evgeny Lebedev en raison des craintes qu’il pourrait constituer un risque pour la sécurité nationale en raison des liens de son père avec le régime de Poutine, selon un documentaire.

Les aides ont contacté Buckingham Palace en juillet 2020 pour demander au monarque d’intervenir, ce qu’elle était constitutionnellement autorisée à faire, après que Boris Johnson ait décidé de poursuivre la pairie controversée malgré les avertissements des agences de renseignement, selon les cinéastes.

Le palais aurait refusé, craignant que la demande irrégulière n’entraîne la reine dans des questions politiques controversées, et son élévation à la Chambre des lords en tant que baron Lebedev de Hampton et de Sibérie s’est poursuivie en décembre.

Le Guardian a rapporté pour la première fois en octobre 2020 que les services de sécurité britanniques avaient informé la Commission des nominations de la Chambre des lords (Holac), qui examine la nomination de nouveaux pairs, que Lebedev était considéré comme un risque potentiel pour la sécurité nationale en raison de son père, Alexander Lebedev, un oligarque milliardaire.

Pourtant, bien qu’ils n’aient pas dit qu’Evgeny lui-même était un risque, ils ont évoqué la possibilité d’une relation continue de son père avec le Kremlin, selon le documentaire de Channel 4 Boris, The Lords & The Russian Spy: Dispatches.

Selon le documentaire, deux agents du renseignement ont été invités à Downing Street pour informer Johnson en personne de leurs problèmes de sécurité au printemps 2020. Les responsables ont alors pris la décision inhabituelle de contacter le palais, a-t-il affirmé.

Lord Clark, un pair travailliste et membre de Holac qui a examiné la nomination de Lebedev, a déclaré que Johnson était « tout à fait déterminé » à « faire ce qu’il voulait », qu’il « menaçait » les conventions habituelles et « essayait d’annuler – et a annulé » les conseillers en sécurité. et Holac.

S’exprimant publiquement pour la première fois sur la nomination, il a déclaré qu’il aurait été sans précédent que le n ° 10 demande à la reine d’intervenir. « Je n’ai jamais entendu parler de fonctionnaires cherchant à rencontrer Sa Majesté pour discuter de ces questions », a-t-il déclaré.

« Nous devons nous souvenir de ces gens [officials], ils sont conscients de choses dont vous et moi ne sommes pas conscients. Ils ont donc des connaissances. Ils étaient vraiment inquiets à ce sujet. Ils pensaient que c’était une erreur majeure. »

Johnson a rencontré de nouveaux problèmes avec les nominations des Lords depuis qu’il a été expulsé de Downing Street l’année dernière, avec seulement sept des noms sur 16 originaux sur sa liste controversée d’honneurs de démission ayant reçu des pairies.

Lord Clark a déclaré à propos de la pairie de Lebedev : « Tous les autres premiers ministres ont globalement suivi les conventions. Boris Johnson était tout à fait déterminé à suivre son propre chemin.

« Et cela menaçait toute la notion de conventions qui font fonctionner le gouvernement britannique. Et c’était une vraie menace. Il a ignoré la constitution et c’est une position très dangereuse.

Il a ajouté: «Il a tenté d’annuler – et a annulé – les conseillers à la sécurité et la Commission des nominations de la Chambre des lords. Tout l’intérêt de [Holac] était en fait d’essayer de donner à la population civile un véritable mot à dire dans la sécurité, leur sécurité, du pays.

Un porte-parole de Johnson a déclaré au Guardian : « Boris Johnson soutient pleinement la nomination de Lord Lebedev. Comme le gouvernement l’a précédemment confirmé, Holac et les conseils de sécurité n’ont pas été annulés. Le bon processus a été suivi. Comme ce programme le montre clairement, il n’y avait aucune inquiétude au sujet de Lord Lebedev.

«Lord Lebedev est un citoyen britannique. Il a investi dans le journalisme britannique et a longuement critiqué le régime russe. Il n’est pas juste de juger les gens sur la base de leur pays de naissance ou de la consonance de leur nom de famille. C’est une campagne fastidieuse et xénophobe.

Cependant, Lord Bew, le président de Holac, a confirmé l’année dernière que le MI5 avait soulevé des problèmes de sécurité lorsque Lebedev, qui possède les journaux Evening Standard et Independent mais tire sa richesse de son père, a été proposé pour une pairie en mars 2020.

Une autre mise à jour de juin a ensuite conclu, selon le Sunday Times, que tout risque de sécurité associé au propriétaire du journal serait faible, car les pairs ne voient pas systématiquement les documents gouvernementaux classifiés.

Une lettre de Lord Bew à Johnson le mois suivant, qui a été vue par les cinéastes, notait: «Les services de sécurité ont mis en évidence des risques potentiels importants concernant les liens familiaux du candidat et la vulnérabilité potentielle de toute information obtenue par le candidat. de son association avec des fonctionnaires ou du gouvernement britanniques.

Dominic Cummings, l’ancien assistant n ° 10, a déclaré en mars 2022 qu’il était dans la salle lorsque Johnson a été informé de « sérieuses réserves » que « des parties de l’État profond » avaient sur son projet d’attribuer à Lebedev une pairie, et que Johnson avait réagit furieusement.

Dans une rupture controversée avec le précédent, Johnson a décidé d’aller de l’avant avec la pairie proposée par Lebedev malgré tout. Il a fait valoir que, comme il n’y avait aucune preuve reliant Lord Lebedev lui-même au régime de Poutine ou aux services de renseignement russes, cela pouvait aller de l’avant.

Un porte-parole de Lord Lebedev a déclaré aux réalisateurs du documentaire : « Il connaît les conseils de sécurité et comprend qu’aucune tentative de ce type n’a été faite par les services de sécurité pour persuader le Premier ministre de retirer sa nomination. »

Lebedev a précédemment déclaré qu’il n’était « pas un risque pour la sécurité de ce pays, que j’aime », et a récemment publié une déclaration dans l’un des journaux qu’il possède, l’Evening Standard, dans laquelle il a qualifié la spéculation « farfelue » de russophobie.

Alexander Lebedev, un espion du KGB à Londres entre 1988 et 1992, a été sanctionné par le Canada en mai 2022, avec 13 autres oligarques russes, pour avoir prétendument facilité l’attaque à grande échelle « insensée » de Vladimir Poutine contre l’Ukraine.

Le documentaire affirme que la décision du Canada de sanctionner Lebedev était en partie basée sur des renseignements qui, selon ses auteurs, provenaient du MI6, bien que le gouvernement britannique n’ait pas lui-même imposé de sanctions à l’ancien officier du KGB.

Dennis Molinaro, un ancien analyste canadien de la sécurité nationale, a déclaré aux cinéastes qu’il pensait qu’il était probable que Lebedev « ait un certain type de lien avec le Kremlin et Poutine et mérite d’être sanctionné au Canada.

« Il serait inhabituel que le gouvernement canadien prenne une décision sur la sanction d’une personne au Royaume-Uni sans avoir des informations sur cette personne du Royaume-Uni. »

Il a ajouté: « On ne sait pas pourquoi au niveau politique [in the UK] rien n’a été fait pour le sanctionner. Ma préoccupation serait basée sur l’histoire d’Alexandre au Royaume-Uni, qu’il a été engagé dans un niveau d’opérations d’influence au Royaume-Uni.

« Si vous avez des politiciens qui peuvent être compromis par des États étrangers, cela peut conduire au partage de secrets. Cela pourrait conduire à orienter la politique dans leur intérêt. Cela pourrait conduire à la rupture d’une alliance sur laquelle l’Occident s’est appuyé pour maintenir l’ordre et le système internationaux actuels. Si ça marche, il ne nous reste plus grand-chose.

Alexander Lebedev a été approché pour un commentaire. Le palais de Buckingham a refusé de commenter.

