Une comtesse larmoyante de Wessex a déclaré que la reine avait été « incroyable » après avoir rendu visite au monarque aujourd’hui avec son mari Edward après la mort du prince Philip.

Le comte de Wessex et Sophie ont été vus arrivant au château de Windsor dans un Land Rover Discovery bleu à 11h et ont passé environ une heure avec la reine.

En quittant le château, la comtesse de Wessex a déclaré: « La reine a été incroyable. »

Sophie s’est entretenue avec des journalistes depuis la voiture conduite par son mari, le comte de Wessex.

Le prince Andrew a également été photographié quittant le château de Windsor ce matin.

Le duc d’York, qui vit au Royal Lodge sur le domaine de Windsor, est arrivé hier à l’entrée arrière des appartements privés de la reine.

Le prince Philip, 99 ans, est décédé au château – où il est resté avec la reine pendant la pandémie de coronavirus – hier matin.

Vendredi après-midi, le prince Charles a été aperçu quittant le château de Windsor après avoir rendu visite au monarque après la mort de son père.

La voiture du prince de Galles a été photographiée à la résidence royale dans l’après-midi – quelques heures seulement après l’annonce de la mort du duc d’Édimbourg par le palais de Buckingham.

Charles, 72 ans, a été photographié sur le siège passager de la Tesla argentée alors qu’il se précipitait pour soutenir la reine, qui pleure pour son mari.

Le palais de Buckingham a annoncé la nouvelle du décès du prince Philip à midi, alors que la reine parlait de sa « profonde tristesse » après le décès « pacifique » de son « bien-aimé » mari au château de Windsor.

Le prince de Galles, qui est le fils aîné du prince Philip, a reçu la terrible nouvelle de la mort de son père à l’occasion de son 16e anniversaire de mariage avec Camilla.

Hier a marqué 16 ans ensemble – mais les célébrations étaient suspendues alors que la famille royale pleurait le duc d’Édimbourg.

Cela vient comme …

Sa Majesté, 94 ans, a partagé hier une photo poignante de Philip en un hommage sincère à sa «force et guide».

La nouvelle tragique est un coup dur pour la reine, le duc étant largement connu pour être l’épine dorsale de la famille royale.

Vendredi après midi, le drapeau de l’Union a été abaissé en berne devant le palais de Buckingham et sur les bâtiments publics du Royaume-Uni alors que le monde pleure sa mort.

Un communiqué du palais de Buckingham a déclaré: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg.

«Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.

« D’autres annonces seront faites en temps voulu.

« La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte. »

Le prince Charles, l’héritier du trône, a hérité hier du titre de duc d’Édimbourg de son père.

Mais le titre sera hérité plus tard par le plus jeune fils de Philip, le prince Edward, lors de l’accession éventuelle de Charles au trône.

En 1999, le palais de Buckingham a annoncé qu’Edward succéderait à son père dans le duché avec la bénédiction de la reine et du prince Philip.

Annonçant la nouvelle de la mort du prince Philip, le site Web officiel de la famille royale a été remplacé par une seule page et un hommage sincère au duc.

Le Premier ministre Boris Johnson a rendu hommage et a déclaré qu ‘«il a aidé à diriger la famille royale et la monarchie afin qu’elle reste une institution indiscutablement vitale pour l’équilibre et le bonheur de notre vie nationale».