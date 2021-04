La comtesse de Wessex aurait donné à la reine « un immense réconfort » après la mort du prince Philip.

Sophie, mariée au prince Edward, a soutenu le monarque depuis le décès du duc d’Édimbourg vendredi, ce qui a laissé un «immense vide» dans sa vie.

Elle a été l’une des premières à rendre visite à la reine après l’annonce de la mort de Philip.

On pense que le couple partage un «lien spécial» – presque comme une mère et une fille.

Des sources ont déclaré au Mirror: «La comtesse a été une formidable source de réconfort pour la reine.

«La reine est très pratique pour s’assurer que tout le monde va bien et malgré son immense chagrin lors du décès, elle n’est pas différente.

«Sophie chérit sa relation avec la reine et apprécie non seulement ses conseils et sa sagesse tout au long de sa propre vie, mais elle est très protectrice envers elle.

« Leur lien ressemble beaucoup à une mère et une fille et le sentiment d’amour et de respect est assez réciproque. C’est très spécial. »

Pendant le week-end, la comtesse a décrit en larmes la reine comme « incroyable ».

Et s’exprimant à l’extérieur de l’église dimanche, elle a déclaré que Sa Majesté «pensait aux autres avant elle-même».

Le monarque a passé une grande partie de la pandémie isolée au château de Windsor.

Sophie, Edward et leurs enfants Lady Louise, 17 ans, et James, vicomte Severn, 13 ans, sont des visiteurs réguliers de leur domicile à Bagshot Park, Surrey.

La pandémie a interrompu le programme habituel d’engagements publics de la reine, provoquant plutôt un nouveau type d’événement.

Elle s’est essayée à des appels vidéo pour des événements virtuels et a fait chevalier le vétéran de la collecte de fonds du NHS, le capitaine Sir Tom Moore, dans le parc de Windsor en juillet.

L’un de ses premiers engagements depuis le début de la pandémie, après son retour à Windsor en octobre dernier, était avec Sophie Wessex.

Le couple a pris part à un chat vidéo avec des spécialistes des soins oculaires du monde entier pour marquer la Journée mondiale de la vue.

La femme de 56 ans, dont la mère Mary est décédée en 2005, serait comme une autre fille pour elle.

Le programme chargé de Sophie reflète celui de la reine, effectuant des centaines d’engagements à la fois au pays et à l’étranger.

Une source royale a déclaré: « Sophie prend son rôle au sein de la famille incroyablement au sérieux, mais c’est très amusant, c’est probablement pourquoi la reine et elle s’entendent si bien. »

Il a été annoncé ce week-end que la monarchie et leurs ménages observeraient deux semaines de deuil royal, les membres de la famille « continuant à entreprendre des engagements appropriés aux circonstances », a déclaré un responsable royal.

La princesse Anne a participé à son premier événement officiel depuis la mort de son père, rejoignant, par liaison vidéo, la conférence de printemps du Royal College of Emergency Medicine en sa qualité de marraine de l’organisation.

Et la reine a repris ses fonctions royales aujourd’hui – quatre jours seulement après la mort du prince Philip.

Elle a marqué le départ à la retraite du plus haut fonctionnaire de sa famille pour son premier événement en personne depuis le décès du duc d’Édimbourg vendredi.

Elle assistera également à l’ouverture officielle du Parlement avec son fils le prince Charles le 11 mai.