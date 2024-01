La réincarnation live-action du dernier maître de l’air

“Le Boomerang vole!” est une phrase que le coordinateur des cascades Jeff Aro s’est retrouvé à crier beaucoup alors qu’il traînait avec le casting de Avatar : le dernier maître de l’air à la mi-janvier. La raison? Sokka, bien sûr.





Sur un plateau brûlant aux studios Sunset Bronson à Hollywood pour le tournage de la couverture d’EW, Aro travaille avec les quatre stars de la très attendue série fantastique de Netflix pour réchauffer leurs mouvements de combat inspirés des arts martiaux. La mémoire musculaire de l’acteur Gordon Cormier s’active rapidement lorsqu’il commence à faire tournoyer le bâton de maîtrise de l’air emblématique d’Aang, tandis que les bras de Kiawentiio commencent à couler presque comme des vagues pour imiter les capacités de maîtrise de l’eau du personnage de l’actrice mononyme, Katara. Et leur partenaire, Dallas Liu, assomme la pièce avec désinvolture alors qu’il exécute un retournement aérien non scénarisé pour les caméras sur fond de vraies flammes. (Nous dit vous, c’était un set chaud.) “Cela vient juste de mon expérience en arts martiaux, donc je l’ai mis dans ma poche arrière chaque fois que nous voulons obtenir une photo sympa”, explique l’acteur, qui incarne le maître du feu, le prince Zuko.





Ensuite, il y a Ian Ousley. Bien qu’il soit un artiste martial à part entière, son personnage de Sokka est le rare membre du groupe principal de la série « Team Avatar » qui ne peut pas manipuler l’un des quatre éléments naturels. Au lieu de cela, il a son fidèle boomerang, un accessoire que Netflix s’est rendu sur place spécialement pour l’acteur. «C’est un peu toute ma personnalité», plaisante Ousley. Avant de filmer son grand moment de héros – en lançant ledit boomerang – il fait signe à tout le monde de revenir. Il refuse même de démarrer jusqu’à ce qu’il puisse voir la plupart de l’équipage se tenir à une distance acceptable. “Cette chose est faite d’acier pur”, remarque Cormier, imitant de manière ludique ce qui se passerait si Ousley le frappait accidentellement à la tête. Heureusement, les deux costars sont agiles et Gordon le capte hors caméra avant que les quatre ne se rassemblent sur scène pour leur tir d’argent.





“Moi, à douze ans, je serais si heureux en ce moment”, marmonne Aro en regardant la lecture sur les moniteurs.









Les quatre jeunes stars vibrent également d’enthousiasme à l’idée de pouvoir parler de la nouvelle adaptation de Netflix (qui sera présentée en première le 22 février). C’est quelque chose qu’ils n’ont pas pu faire depuis qu’ils l’ont tourné des années plus tôt et qu’ils se réunissent seulement maintenant pour une tournée promotionnelle. (Pour le contexte, Cormier a auditionné pour le rôle principal à 11 ans et a maintenant 14 ans. “J’ai été choisi à 14 ans et je suis sur le point d’avoir 18 ans”, ajoute Kiawentiio.)





Pourtant, ils sont plus jeunes que l’original Avatar, qui a émergé en 2005 sous la forme d’une série animée Nickelodeon et a attiré des légions de fans dans son monde fantastique de maîtres – des individus ayant le pouvoir de contrôler l’eau, la terre, le feu ou l’air, et l’avatar singulier capable de manipuler les quatre. “Il était tout à fait clair que c’était probablement l’une des seules choses où je pouvais voir des gens comme moi dans ces émissions pour enfants”, commente Elizabeth Yu, 21 ans, qui incarne désormais la princesse Azula en live-action. “Il y a quelque chose de très magique là-dedans.”





Mais la vraie magie de Avatar, tout comme sa figure titulaire de réincarnation, était sa capacité à traverser les générations. Au cours de trois saisons – ainsi que d’une série suite, La légende de Korra; livres d’accompagnement; des bandes dessinées; et jeux vidéo – la franchise abordait des concepts de moralité, de spiritualité, de famille retrouvée et d’autres thèmes qui dépassaient bien les limites d’une simple émission pour enfants. Il s’est également avéré que cela présentait certaines des prouesses les plus passionnantes de l’animation à la télévision.





Albert Kim, ancien rédacteur en chef d’EW qui dirige désormais la série live-action en tant que showrunner, est l’un des innombrables adultes passionnément investis dans ce matériau, ayant initialement prévu de regarder le dessin animé afin d’expliquer son contexte à sa fille. «Je pensais qu’elle allait avoir du mal à comprendre l’histoire, mais très vite, les explications ont été abandonnées», se souvient Kim. «Je regardais juste à côté d’elle, je viens d’être plongé dans ce monde incroyable…. Ce sont les souvenirs que j’ai eu avec ma fille qui m’ont vraiment convaincu de faire ça.





C’est cet amour de groupes de fans apparemment disparates qui a longtemps piqué l’intérêt d’Hollywood pour la création d’une version live-action. M. Night Shyamalan a notamment réalisé un film en 2010 intitulé Le dernier maître de l’air — pour ne pas le confondre avec celui de James Cameron Avatar. Cet effort a été lu de manière assez spectaculaire par tous les coins du fandom à l’époque. Et les critiques ne s’en souciaient pas non plus. Des acteurs blancs ont été choisis pour incarner des personnages asiatiques et autochtones, les effets spéciaux ne pouvaient pas rivaliser avec la théâtralité de l’animation originale, et tous les événements principaux de la saison 1 ont été survolés en moins de deux heures. (Kim a délibérément évité de regarder le film. Au moment de mettre sous presse, il ne l’a toujours pas vu.) Désormais, avec l’avantage de VFX modernes, d’un casting authentique, d’un format de huit épisodes d’une heure et d’une confiance renouvelée dans l’anime-to -cycle hollywoodien live-action (merci, Une pièce!), le suivant Avatar cherche – pour citer l’intro originale – à changer le monde.





Un monde en feu

Ian Ousley, Gordon Cormier, Kiawentiio et Dallas Liu pour la séance photo de couverture d’EW “Avatar: The Last Airbender”.

Nick Fancher





Kim a déjà confirmé Avatar : le dernier maître de l’air ne commence pas de la même manière que la série animée. Bien que l’ouverture conserve des éléments familiers, Jabbar Raisani, le producteur exécutif et superviseur des effets visuels qui a réalisé la nouvelle séquence, avait un objectif : « Nous voulions simplement nous assurer que le public ne pensait pas qu’il s’agissait d’une émission pour enfants. Nous voulons nous assurer que notre spectacle s’adresse à tous les âges. »





Aang, un jeune et fougueux maître de l’air, découvre qu’il est le prochain Avatar, un être réincarné qui émerge à chaque cycle de vie. Servant de pont entre les mondes humain et spirituel, l’Avatar utilise sa domination unique sur les quatre éléments pour maintenir l’équilibre. Mais Aang a mystérieusement disparu depuis 100 ans, ce qui a permis à la Nation du Feu de déclencher une guerre pour la domination mondiale qui a déjà anéanti les Air Nomads – un événement que la nouvelle série réalise à l’écran pour la première fois.





« Je pense que le génocide des maîtres de l’air est vraiment cool… Eh bien non ! Non! Pas comme ça, dit Cormier en se corrigeant rapidement. Même lorsqu’il n’essaye pas, l’acteur canalise naturellement des éléments d’Aang, y compris une maladresse ludique. « Je veux dire, oui, toute ma famille est morte, bien sûr. Ce n’est pas une bonne chose, mais le regarder va être malade ! (Il veut dire pour les effets de maîtrise de l’air.)





Gordon Cormier pour « Avatar : le dernier maître de l’air » d’EW.

Nick Fancher





Kim dit qu’il y a une bonne raison pour laquelle cet événement particulier n’a pas été représenté dans la série originale. « C’est un dessin animé, destiné aux enfants », note-t-il. “Mais j’ai pensé qu’il était important que nous voyions l’événement qui crée l’histoire de Avatar. La célèbre phrase est : « Tout a changé lorsque la Nation du Feu a attaqué ». Je voulais voir ça. Il précise également que des moments comme celui-ci ne font pas son Avatar un récit sombre. Il souligne des épisodes de l’original, comme “The Puppetmaster” de la saison 3, qui abordait la pratique taboue de la maîtrise du sang, ainsi que la bataille finale de la série entre Aang et le tyrannique Seigneur du Feu Ozai, chef de la Nation du Feu – qui étaient tous deux plus mature que la nature plus maladroite de la première saison. “Pour les fans des deuxième et troisième saisons, je pense que tout cela correspond à ce qu’ils ont vu là-bas”, dit-il à propos de la réimagination du live-action.





Daniel Dae Kim est d’accord. Ayant exprimé des personnages dans les deux Avatar offres animées et jouant maintenant à Ozai en direct, dit-il, “Les enfants qui ont regardé la version animée de Avatar sont maintenant des adultes, et ils sont donc prêts à manger des plats plus adultes.





L’attaque contre les Air Nomads est emblématique de la mission plus vaste de Kim avec l’adaptation : combler les lacunes de l’original, tout en remixant le matériel pour l’adapter à un format de série dramatique. Les moments qui ont pu se produire hors écran ou les personnages qui ne se sont jamais rencontrés dans l’original sont désormais un jeu équitable, même si l’esprit de la série animée demeure. En réapparaissant pour découvrir le monde en proie à la guerre, Aang, désormais le dernier maître de l’air vivant, doit maîtriser les quatre éléments afin de rétablir la paix. Pour ce faire, il lui faudra l’aide de ses nouveaux amis : la maîtresse de l’eau Katara et son frère Sokka de la Tribu de l’Eau du Sud. Mais il doit également affronter le prince de la Nation du Feu, Zuko, qui est déterminé à traquer l’Avatar dans l’espoir de restaurer son honneur entaché et de regagner le respect de son père Ozai.





“Je voulais certainement exploiter le côté physique de Zuko dans l’animation”, a déclaré Liu, assis avec Cormier dans un peignoir peu de temps après avoir effectué son air flip à Los Angeles. “Je pensais juste que c’était tellement parfait que le prince banni soit tout le temps nerveux. , raide et en bonne forme physique. Mais en fait, je pense que j’ai beaucoup de chance parce que j’ai [original animated series voice actor] La performance de Dante Basco, avec sa gamme émotionnelle dans la série, pour choisir ce qui pourrait me plaire et ce dont je dois rester à l’écart », explique Liu, qui a eu la chance de rencontrer Basco à l’été 2021 avant le début du tournage en octobre. «C’était un sentiment tellement gratifiant de voir à quel point il soutenait les décisions que j’ai prises pour ce rôle. Il m’encourageait absolument et voulait que je me l’approprie.





“Dallas Liu pour la séance photo de couverture de ‘Avatar: The Last Airbender’ d’EW.

Nick Fancher





Liu et Cormier se sont rasés la tête pour le projet – Cormier est devenu complètement chauve, tandis que Liu a conservé le chignon signature de Zuko – bien que leurs cheveux aient repoussé au moment où ils parlent avec EW. « Honnêtement, je n’y ai pas trop réfléchi », dit Liu. «Je me disais simplement: ‘Je suis chauve, j’ai une tête en forme de diamant et j’ai trois pouces de cheveux.’ Ian a commencé à l’appeler le joystick dès le premier jour. Mais cela m’a vraiment beaucoup inspiré à mon personnage.





«Je m’en souviens, parce que je riais très fort et je pointais du doigt. “Regarde ce truc à l’arrière de ta tête!”, taquine Cormier.





Ousley, 21 ans,…