Ensemble sur l’IA

LES avantages et opportunités présentés par l’intelligence artificielle sont innombrables.

De la médecine au sport, de l’alimentation à l’industrie manufacturière en passant par les communications, l’IA a le potentiel de permettre aux humains de vivre une vie plus saine, plus facile et beaucoup plus longue.

Rishi Sunak salue les discussions avec la Chine sur les limites de l’intelligence artificielle Crédit : EPA

Le secteur technologique britannique est déjà un leader mondial.

Ainsi, même si Rishi Sunak a placé le Royaume-Uni à l’avant-garde du débat sur l’IA, il sait que nous ne devons pas étouffer ses bénéfices avec la main morte d’une lourde réglementation étatique.

Mais les dangers potentiels doivent également être reconnus.

Nous ne sommes peut-être qu’à quelques dizaines d’années des ordinateurs qui atteindront le statut de « superintelligence », où leur cerveau sera plus gros et plus puissant que le nôtre et ne pourra pas être entièrement contrôlé.

Ce n’est pas beaucoup de temps.

Nous ne pouvons pas nous permettre de libérer une telle puissance sans un accord mondial sur la manière de la gérer.

Ce qui explique pourquoi, malgré ses réserves sur les menaces persistantes qui pèsent sur la démocratie, le Premier ministre a invité la Chine à se joindre à lui.

Ce que l’Occident ne doit certainement pas faire avec l’IA, c’est commettre les mêmes erreurs qu’en matière de zéro émission nette.

Alors que nous nous sommes empressés de nous imposer des objectifs verts extrêmement coûteux, la Chine continue malgré tout de polluer la planète.

Quel est l’intérêt de réglementer fortement l’IA en Occident tout en laissant libre cours aux Chinois pour créer des programmes dédiés à notre destruction ?

Il s’agit d’une opportunité mondiale qui nécessitera une coopération internationale si nous voulons contrôler la course en toute sécurité.

Nous conduire, Nats

ENCORE un autre exemple brillant de la façon dont tant de nos institutions sont brisées ou en faillite.

Après avoir vu leurs vacances gâchées cet été par la terrible panne informatique du système de contrôle aérien, ce sont désormais les passagers fatigués qui vont devoir payer la note.

Face à une fatalité déprimante, Nats augmente le coût de la gestion de chaque vol en toute sécurité d’au moins 36 pour cent.

Les compagnies aériennes ont immédiatement déclaré que le coût supplémentaire serait supporté par les clients.

Pendant ce temps, il n’y a pas de débat sur la manière de réformer un système en difficulté.

Juste les coûts ajoutés au prix de votre billet.

Pourquoi supportons-nous cela ?

Hier maintenant

VOICI un avantage incroyable de l’IA : elle a aidé les Beatles à revenir.

La nouvelle technologie utilisée sur leur single Now and Then permet d’entendre John, Paul, George et Ringo chanter et jouer ensemble une dernière fois.

Et la réponse massive des fans est la preuve que l’héritage des Fab Four perdurera – et que leur musique ne mourra jamais.