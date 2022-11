La réglementation sur le commerce des requins adoptée à la conférence de Panama

Une convention mondiale sur le commerce des espèces menacées a soutenu jeudi une proposition dirigée par le Panama visant à étendre la réglementation du commerce des ailerons et de la viande à plus de 50 espèces de requins Requiem.

La motion a été adoptée avec 88 voix pour, 29 contre et 17 abstentions au scrutin secret après plus de deux heures de débats houleux lors de la 19e conférence de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), qui se déroule à Ville de Panama.

Le plan, qui couvre 19 espèces déjà menacées ou en danger critique d’extinction, marque une première mesure réglementaire pour le commerce mondial des requins Requiem, principalement pêchés pour leurs ailerons utilisés dans la soupe aux ailerons de requin – un mets délicat sur les marchés asiatiques.

Les pays auront 12 mois pour se préparer au changement.

Luke Warwick, directeur associé du programme requins et raies de la Wildlife Conservation Society, a qualifié la décision d ‘”historique” car elle améliorerait le commerce durable, la traçabilité et la lutte contre le trafic.

“Avant cette décision, environ 25% des requins faisant l’objet d’un commerce d’ailerons étaient protégés”, a-t-il déclaré. “Avec cela, environ 70% des requins seront protégés et les pays devront prendre des mesures pour une gestion appropriée.”

Au cours du débat, le Japon avait poussé à n’inclure que 19 des espèces les plus menacées, et le Pérou a cherché à exclure le requin bleu. Les deux propositions ont été rejetées.

Une proposition dirigée par l’Union européenne pour protéger les requins-marteaux a également été approuvée à l’unanimité lors de la réunion.



