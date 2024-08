La réglementation peut rendre difficile l’ouverture d’un restaurant à Tacoma. L’atelier à venir sera-t-il utile ?

Démarrer une petite entreprise implique de se retrouver dans un labyrinthe de règles et de réglementations, de frais et de formalités administratives. Le parcours est plus compliqué pour les entreprises alimentaires, qui doivent également s’y retrouver dans les subtilités du service de santé local.

Tacoma espère un prochain atelier propose des restaurants en herbe Les propriétaires, ainsi que ceux qui cherchent à développer une entreprise de restauration à domicile ou mobile, ont l’occasion d’entendre le point de vue de personnes ayant de l’expérience dans ce domaine.

Deux propriétaires de restaurants de Tacoma, Hailey Hernandez de Cuisine à îlot et Abe Fox de La ville en boisse joindra à une table ronde avec Marcus Lalariole restaurateur de Seattle derrière plusieurs noms dont Lil Woody’s et Mezzanotte.

Side Piece a reçu un prêt aux petites entreprises de la ville, a déclaré l’organisateur de l’événement, Dierdre Patterson, qui travaille comme analyste au département du développement communautaire et économique de la ville. Connu pour ses sandwichs aux biscuits et ses cheesecakes aux multiples saveurs, le restaurant a commencé comme une opération de vente à emporter uniquement qui s’est étendue à une boutique de South Tacoma l’année dernière.

Fox a été invité en tant que copropriétaire de l’un des nouveaux restaurants les plus réussis de Tacoma au cours de la dernière décennie. Depuis son ouverture en 2018, Wooden City a étendu le concept à Spokane et hors de l’État, à Birmingham, en Alabama, et à Chattanooga, dans le Tennessee.

Bien que Lalario n’ait pas de point d’appui à Tacoma, « je savais qu’il aurait une vision vraiment précieuse au énième niveau », a déclaré Patterson. « Il s’agit des difficultés [of] « Naviguer dans les restaurants dans leur ensemble, au-delà de l’ouverture. »

Side Piece Kitchen, connu pour ses biscuits et son cheesecake, est passé d’une opération de vente à emporter à un restaurant physique au 4704 S. Oakes St. Les propriétaires Hailey et Dante Hernandez ont conçu et construit la majeure partie du restaurant eux-mêmes, et ils ont été très ouverts sur les hauts et les bas de la gestion d’un restaurant à Tacoma.

Les services municipaux concernés auront des stands avec des représentants sur place pour répondre à des questions sur des sujets tels que les permis de construire et les possibilités de prêt. Le département de la santé du comté de Tacoma-Pierce sera présent avec Impact commercial dans le Nord-Ouestqui fournit des ressources aux groupes généralement défavorisés.

La liste prévue comprend les éléments suivants (sous réserve de modifications) :

▪ Dierdre Patterson et Brie Vaughn – Division des services aux entreprises du développement économique et communautaire

▪ Joel Rasmussen – Ingénieur principal auprès des services de planification et de développement

▪ Shawn Madison – Responsable du programme FOG auprès des services environnementaux

▪ Natasha Eide, spécialiste en santé environnementale au TPCHD

▪ Zia Jabari, conseillère chez Business Impact Northwest

L’événement gratuit est prévu le 28 août, de 16h à 18h, à Edison Square à South Tacoma. Il commence par une table ronde, suivie d’une séance de questions-réponses jusqu’à 17h45, puis d’une séance de réseautage.

CROISSANCE DES RESTAURANTS À TACOMA

Cela arrive environ deux semaines après Le News Tribune a rendu compte de l’approche de la ville de Tacoma à une partie importante de l’ouverture d’un restaurant : « le redoutable bac à graisse », comme Patterson décrit la machine de plomberie qui sépare les cuisines commerciales des égouts.

En réponse à cette enquête, un certain nombre de professionnels de l’industrie locale et de propriétaires de petites entreprises ont répondu à une vidéo TNT a partagé sur Instagram. Ils affirment que cette politique, qui exige de plus en plus que les restaurants installent de grandes boîtes en béton sous terre dans le cadre d’un projet d’excavation pouvant coûter environ 100 000 $, malgré l’existence d’alternatives plus abordables, est prohibitive. Dans le cas de plusieurs camions-restaurants et vendeurs de type marché de producteurs, elle les a dissuadés de poursuivre la trajectoire typique vers un commerce physique.

Burger Seoul est un exemple frappant de food truck qui a rencontré suffisamment de succès pour ouvrir un magasin. Il a finalement ouvert le 26 août, mais le propriétaire a mis plus d’un an à le faire, et les réglementations municipales et les règles du département de la santé l’ont placé dans une situation financière précaire.

Dans son rôle quotidien, Patterson a déclaré qu’elle travaille en étroite collaboration avec les quartiers d’affaires et les petites entreprises. Elle gère également Fonds de prêts renouvelables de Tacomaallant de 5 000 $ à 5 millions de dollars, selon le programme.

Cet atelier particulier axé sur le service alimentaire fait partie d’une série qu’elle et son équipe ont lancée l’année dernière, a-t-elle déclaré lors d’un appel téléphonique plus tôt ce mois-ci.

En 2023, ils ont organisé un événement axé sur les vitrines de magasins de détail en général et un autre sur la location commerciale. Après l’événement sur les restaurants, ils prévoient un quatrième événement sur l’amélioration des locataires, mais n’ont pas confirmé de date.

Patterson animera la table ronde. Elle espère aborder certains des « points et sujets spécifiques » qu’elle entend souvent évoquer dans la bouche des entreprises.

Contrairement aux événements précédents, les invités seront invités à s’inscrire et à répondre à un bref sondage sur les thèmes des ateliers de suivi. On leur demandera également s’ils souhaitent planifier une consultation et pourront emporter chez eux des fiches de conseils, qui sont également disponibles sur le site MakeItTacoma.com de la ville, qui contient des ressources sur les possibilités de financement locales, étatiques et fédérales.

Ces types d’événements sont parfois peu fréquentés, a déclaré Patterson, mais jeudi dernier, environ 80 personnes avaient inscrit via Eventbrite.