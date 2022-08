La réglementation fédérale sur les «armes fantômes» entre en vigueur après que les juges ont rejeté les contestations

Les nouvelles règles de l’administration Biden qui placent les kits d’armes à feu maison utilisés pour construire des “armes fantômes” dans la même catégorie juridique que les armes à feu traditionnelles sont entrées en vigueur mercredi, après que les juges fédéraux ont refusé les demandes de suspension du changement.

La réglementation exige que les principaux composants utilisés pour fabriquer les pistolets fantômes – les cadres et les récepteurs – reçoivent des numéros de série. Ils exigent également que les acheteurs subissent une vérification des antécédents avant d’acheter, les composants et que les concessionnaires soient autorisés par le gouvernement fédéral à vendre les kits et à conserver des registres des ventes.

Les règles, annoncées par la Maison Blanche en avril, sont entrées en vigueur malgré les demandes d’injonction des plaignants pour empêcher le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs de les appliquer.

Mardi, le juge de district en chef des États-Unis, Peter Welte, dans le Dakota du Nord, a rejeté une demande d’injonction préliminaire ou permanente dans le cadre d’une action intentée par une coalition de procureurs généraux républicains, de groupes d’armes à feu et d’un propriétaire de magasin d’armes à feu. Le juge a déterminé que la règle Biden “était et reste constitutionnelle en vertu du deuxième amendement”.

Dans une action en justice fédérale déposée au Texas, le juge a statué que la prédiction du vendeur Division 80 selon laquelle la règle “détruirait” l’ensemble de son activité n’était pas suffisante pour accepter la demande de l’entreprise de bloquer la règle avec une injonction nationale.

La National Rifle Association, le plus grand groupe de défense des droits des armes à feu du pays, a critiqué le règlement.

Ces dernières années, les ventes de kits d’armes fantômes ont suscité des inquiétudes à tous les niveaux des forces de l’ordre. Du ministère de la Justice aux services de police de la ville, les autorités ont eu du mal à freiner la prolifération des armes fantômes, qui étaient de plus en plus récupérées sur les scènes de crime à travers le pays. Selon la Maison Blanche, environ 20 000 récupérations présumées d’armes fantômes ont été signalées à l’ATF l’année dernière seulement.

“Ces armes ont souvent été vendues sous forme de kits de construction contenant toutes ou presque toutes les pièces nécessaires pour construire rapidement une arme non marquée. Et n’importe qui peut vendre ou acheter ces armes sans vérification des antécédents”, a déclaré le procureur général Merrick B. Garland a déclaré mercredi dans un communiqué.

“Cela change aujourd’hui. Cette règle rendra plus difficile pour les criminels et autres personnes interdites d’obtenir des armes à feu introuvables”, a-t-il ajouté. “Cela contribuera à garantir que les agents des forces de l’ordre puissent récupérer les informations dont ils ont besoin pour résoudre des crimes. Et cela contribuera à réduire le nombre d’armes à feu introuvables qui inondent nos communautés.”

Ces dernières semaines, les détaillants d’armes fantômes se sont précipités pour décharger leur inventaire avant la date limite, certains revendeurs en ligne se vendant complètement.

Outre la nouvelle règle fédérale, plusieurs États et territoires restreignent ou interdisent déjà les armes fantômes, notamment la Californie, le Connecticut, Hawaï, le New Jersey, New York, le Rhode Island, Washington et le district de Columbia.