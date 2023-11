La réglementation des streamers confirmée dans le projet de loi britannique sur les médias – date limite

Keith Bernstein/Netflix

Le projet de loi britannique sur les médias, en gestation depuis longtemps, qui inclut pour la première fois une réglementation des services de streaming en accord avec les diffuseurs, a finalement été approuvé sans discussion dans le discours du roi.

Le roi Charles III vient de présenter les différentes lois qui vont maintenant être adoptées par le Parlement – ​​devenant ainsi le premier roi à le faire depuis sept décennies – parmi lesquelles le très attendu projet de loi sur les médias. Le discours est conçu par le Premier ministre britannique et lu par le monarque lors d’une cérémonie vieille de plusieurs siècles au Parlement.

Publié plus tôt cette année, le titre principal du Media Bill vise à placer les streamers américains sous le cadre réglementaire de l’Ofcom, ce qui signifierait qu’ils pourraient être condamnés à une amende allant jusqu’à 250 000 £ (308 000 $) ou à des restrictions totales au Royaume-Uni s’ils enfreignent les règles concernant des contenus préjudiciables qui s’appliquent aux radiodiffuseurs publics depuis des décennies.

Le projet de loi « protégera mieux les enfants en appliquant des normes de télévision similaires à celles des géants du streaming », indiquent les notes du gouvernement sur le discours du roi. “Le projet de loi garantira le respect des normes en matière de services de vidéo à la demande grâce à un nouveau code proportionné de vidéo à la demande, qui sera rédigé et appliqué par l’Ofcom.”

Des sociétés comme Netflix ont récemment critiqué cette décision, affirmant que les règles d’impartialité pourraient avoir un effet « dissuasif » sur son appétit de mettre des documentaires à la disposition du public britannique. La soumission de Netflix à la commission de la culture, des médias et des sports du Parlement britannique plus tôt cette année menaçait de supprimer de manière préventive les films et les émissions de télévision de sa bibliothèque britannique pour éviter de tomber en violation de la nouvelle réglementation si elle était approuvée sans discussion. Netflix a cependant constamment souligné son soutien au Media Bill, soulignant une relation de travail étroite avec l’Ofcom et des partenariats avec des diffuseurs locaux sur des émissions telles que Le garde du corps et Dracula. C’est également le seul service de streaming à appliquer volontairement des classifications d’âge BBFC sur tous les contenus.

Cette décision répondra aux appels visant à rapprocher davantage les streamers des diffuseurs, compte tenu de la quantité de contenu britannique produit par les géants américains et de la quantité de talents britanniques qu’ils ont recrutés au cours des dernières années.

Proéminence et Channel 4

Le roi Charles III de Grande-Bretagne est assis à côté de la reine Camilla de Grande-Bretagne, portant le diadème d’État George IV alors qu’il lit le discours du roi.

Le projet de loi comprend également une mise à jour très attendue des règles concernant la notoriété des radiodiffuseurs britanniques, qui plaident depuis plusieurs années pour que les grandes plateformes leur donnent la priorité. La nouvelle législation obligera les plateformes de télévision mondiales à diffuser « de manière proéminente » des lecteurs VoD comme iPlayer, ITVX et Channel 4. Le gouvernement a déclaré que cela « garantira que le contenu du service public sera toujours diffusé sur les appareils connectés et les plateformes en ligne, et facile à trouver pour le public britannique ». .»

“L’accès à Internet et les services de streaming ont fondamentalement changé la façon dont le public accède au contenu diffusé, mais nos radiodiffuseurs de service public sont régis par des lois écrites il y a 20 ans”, a ajouté le gouvernement. « Le projet de loi sur les médias est nécessaire pour permettre à ces diffuseurs PSB d’être compétitifs dans ce nouveau monde, afin qu’ils puissent continuer à développer leurs compétences et à stimuler la croissance des industries créatives à travers le Royaume-Uni. »

La patronne d’ITV, Carolyn McCall, a déclaré que la mise à jour de la notoriété est une « étape cruciale pour garantir que les radiodiffuseurs de service public puissent continuer à investir dans le brillant contenu britannique que notre public adore, car nos émissions seront disponibles et faciles à trouver sur toutes les principales plateformes de télévision et dispositifs.”

Le projet de loi prévoit également de nouvelles lois controversées permettant à Channel 4 de produire et de détenir les droits sur ses programmes pour la première fois en 40 ans d’histoire. Le réseau peut désormais adopter un modèle de type « Channel 4 Productions », dans la même veine que celui des studios BBC et ITV, ce qui lui permettra de monétiser une partie de son contenu via des ventes à des tiers. Cette décision a été fortement critiquée par l’organisme de production britannique Pact et intervient à la suite du revirement du gouvernement sur la privatisation de Channel 4.

Ailleurs, le projet de loi « modernisera la « déclaration de mission » de ces radiodiffuseurs » pour « encourager l’accent sur ce qui les rend distinctifs » via un nouveau cadre.