La réglementation des navires de croisière du CDC pourrait être invalide en Floride, selon un juge

Il est possible que les restrictions des Centers for Disease Control and Prevention sur les croisières en Floride soient invalidées, selon une décision de justice de vendredi.

Pour l’instant, la Floride a obtenu une injonction préliminaire qui pourrait rendre les restrictions sur les croisières à destination et en provenance de l’État imposées par le CDC en tant qu’orientation facultative à partir du mois prochain.

« Cette ordonnance conclut que la Floride est très susceptible de l’emporter sur le bien-fondé de l’affirmation selon laquelle l’ordonnance de navigation conditionnelle du CDC et les ordonnances d’exécution dépassent l’autorité déléguée au CDC », conclut la décision de 124 pages rendue par le juge Steven Merryday vendredi.

Le gouverneur républicain Ron DeSantis a qualifié la décision de victoire pour la Floride dans un communiqué vendredi.

« Aujourd’hui, nous assurons cette victoire pour les familles de Floride, pour l’industrie des croisières et pour chaque État qui souhaite préserver ses droits face à une portée fédérale sans précédent », a déclaré DeSantis.

L’État de Floride a déposé une plainte contre Xavier Becerra, secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, devant le tribunal de district américain de la division de Tampa du district central de Floride, alléguant que le CDC avait outrepassé son autorité en émettant son « cadre pour l’ordonnance de navigation conditionnelle », publié en octobre.

La Floride a également interdit les passeports vaccinaux, empêchant les entreprises, y compris les croisiéristes, d’exiger des clients qu’ils présentent une preuve de vaccination avant l’entrée. L’interdiction entre en vigueur le 1er juillet, bien qu’elle soit également décrite dans un décret de DeSantis.

Cette interdiction est en conflit avec les réglementations du CDC sur les croisières, qui exigent que les navires transportent un certain nombre de passagers vaccinés pour naviguer dans les eaux américaines sans effectuer d’abord de croisières d’essai.

À la suite de la décision, il est possible que le « Conditional Sailing Order » du CDC ne devienne qu’une recommandation au lieu de statuer en Floride le 18 juillet. Cependant, jusqu’au 2 juillet, le CDC a la possibilité de proposer une injonction plus étroite jusqu’à ce que 2 juillet.

« (L’industrie est) libre de naviguer à moins que le CDC ne propose une définition plus étroite », a déclaré vendredi à USA TODAY Jim Walker, avocat spécialisé dans les affaires maritimes et les croisières.

L’agence de santé et l’État de Floride ont été renvoyés en médiation.

Walker a déclaré qu’il pensait que cela pourrait ajouter au « chaos et à la confusion de la croisière pendant une pandémie en cours ». Il a également déclaré qu’il pensait que cela garantirait d’autres épidémies de COVID-19.

« Les navires de croisière opérant sans protocoles COVID stricts dans le monde » tout est permis » de Gov. DeSantis s’écrasera dans une dure réalité lorsque les ports de croisière appliqueront leurs propres protocoles », a déclaré Walker.