La réglementation des armes à feu est probablement un sujet majeur de Statehouse en 2023 – Shaw Local

Nous essayons de ne pas entrer trop profondément dans le jeu des prédictions ici, mais mettez celui-ci à l’encre : le gouverneur JB Pritzker signera une interdiction des armes d’assaut dans les 55 prochaines semaines.

La question de savoir si ce sera la meilleure législation pour l’Illinois et si elle survivra à un contrôle judiciaire sont des discussions différentes. Les conditions se sont matérialisées : les démocrates ont gagné gros en novembre et n’affronteront plus les électeurs avant la fin de 2024. La Maison Blanche a fait pression pour des réformes plus fortes. Les massacres n’ont pas diminué, ici ou dans tout le pays.

Scott T.Holland

Le 1er décembre, le représentant de l’État Bob Morgan, D-Deerfield, a présenté Projet de loi interne 5855. Connue sous le nom de Protect Illinois Communities Act, la législation compte déjà 31 co-sponsors. Je ne présumerai pas de suggérer que le projet de loi tel qu’il est rédigé peut trouver suffisamment de votes lors d’une session de canard boiteux le mois prochain, mais ce ne serait pas inconnu, étant donné que c’était le décor pour l’adoption en 2021 de la sécurité, de la responsabilité, de l’équité et Loi sur l’équité aujourd’hui.

L’histoire de la loi SAFE-T fournit la confiance nécessaire pour dire que le projet de loi de Morgan – ou quelque chose de similaire sur le plan fonctionnel – trouvera un soutien suffisant dans les supermajorités démocrates de l’Assemblée générale. Comme mettre fin à la caution en espèces ou renforcer la responsabilité de la police, une interdiction des armes d’assaut exaspérera les électeurs républicains les plus ardents, fera face à une opposition féroce de la part de responsables tels que les shérifs et les procureurs du comté et se rendra toujours au bureau de Pritzker.

Les contestations judiciaires sont inévitables, donc l’aspect intéressant d’un point de vue politique est la mesure dans laquelle les démocrates de l’Illinois adaptent leurs propositions aux réalités des avis des tribunaux fédéraux traitant de tentatives similaires d’édicter des réglementations sur les droits des citoyens au titre du deuxième amendement.

Un projet personnel pour animaux de compagnie suivra les législateurs qui décrient la réglementation sur les armes à feu en faveur de la défense de la santé mentale pour s’assurer qu’ils votent en conséquence. L’État a cruellement besoin d’un meilleur accès à des soins professionnels fiables. Alors que la législation peut avoir une influence positive significative, les progrès dans cette direction rencontrent régulièrement une opposition.

EN MÉMOIRE: J’ai rarement vu dans la sphère politique de l’État une telle effusion instantanée d’émotion brute qu’après la mort prématurée du sénateur d’État Scott Bennett, D-Champaign, qui a succombé aux complications d’une grosse tumeur au cerveau vendredi. En lisant les déclarations que Rich Miller a compilées sur son blog Capitol Fax (CapitolFax.com), ainsi que ses publications sur Twitter et les commentaires des lecteurs, était une façon émouvante et déchirante de commencer à traiter la perte d’un mari et d’un père de 45 ans qui laisse clairement un trou béant dans sa maison, sa communauté et la Statehouse.

CE JOUR : Joyeux 204e anniversaire à Mary Todd Lincoln, une figure fascinante de l’histoire de l’État et du pays qui a vécu un traumatisme presque impensable au cours de ses 63 ans avant de mourir au domicile de Springfield de sa sœur, Elizabeth Edwards, près de 40 ans après avoir épousé le futur président et un peu plus plus de 17 ans après son assassinat.

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au sholland@shawmedia.com.