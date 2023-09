La réglementation de l’IA dans le monde, de la Chine au Brésil

Commentez cette histoire Commentaire

L’intelligence artificielle est rapidement passée des manuels d’informatique au grand public, générant des plaisirs tels que la reproduction des voix de célébrités et des chatbots prêts à entretenir des conversations sinueuses. Mais la technologie, qui fait référence à des machines entraînées pour effectuer des tâches intelligentes, menace également de bouleverser profondément les normes sociales, des industries entières et la fortune des entreprises technologiques. Selon certains experts, cette technologie pourrait tout changer, du diagnostic des patients à la prévision des conditions météorologiques, mais elle pourrait également mettre des millions de personnes au chômage ou même surpasser l’intelligence humaine.

La semaine dernière, le Pew Research Center a publié une enquête dans laquelle une majorité d’Américains – 52 % – se disent plus préoccupés qu’enthousiasmés par l’utilisation accrue de l’intelligence artificielle, y compris leurs inquiétudes concernant la vie privée et le contrôle humain sur les nouvelles technologies.

Guide de l’intelligence artificielle pour les curieux

La prolifération cette année de modèles d’IA générative tels que ChatGPT, Bard et Bing, tous accessibles au public, a mis l’intelligence artificielle au premier plan. Aujourd’hui, les gouvernements, de la Chine au Brésil en passant par Israël, tentent également de trouver comment exploiter le pouvoir transformateur de l’IA, tout en maîtrisant ses pires excès et en élaborant des règles pour son utilisation dans la vie quotidienne.

Certains pays, dont Israël et le Japon, ont réagi à sa croissance fulgurante en clarifiant les protections existantes en matière de données, de confidentialité et de droits d’auteur – ouvrant dans les deux cas la voie à l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur pour former l’IA. D’autres, comme les Émirats arabes unis, ont publié des déclarations vagues et radicales autour de la stratégie en matière d’IA, ou lancé des groupes de travail sur les meilleures pratiques en matière d’IA, et publié des projets de loi pour examen et délibération publics.

D’autres ont encore adopté une approche attentiste, même si les leaders de l’industrie, dont OpenAI, le créateur du chatbot viral ChatGPT, ont exhorté à la coopération internationale en matière de réglementation et d’inspection. Dans un communiqué publié en mai, le PDG de l’entreprise et ses deux cofondateurs ont mis en garde contre la « possibilité de risque existentiel » associé à la superintelligence, une entité hypothétique dont l’intellect dépasserait les performances cognitives humaines.

« Pour y mettre fin, il faudrait quelque chose comme un régime de surveillance mondiale, et même cela n’est pas garanti de fonctionner », indique le communiqué.

Pourtant, il existe peu de lois concrètes dans le monde qui ciblent spécifiquement la réglementation de l’IA. Voici quelques-unes des façons dont les législateurs de divers pays tentent de répondre aux questions entourant son utilisation.

Le Brésil dispose d’un projet de loi sur l’IA qui est l’aboutissement de trois années de projets de loi proposés (et bloqués) sur le sujet. Le document – ​​publié à la fin de l’année dernière dans le cadre d’un rapport d’un comité sénatorial de 900 pages sur l’IA – décrit minutieusement les droits des utilisateurs interagissant avec les systèmes d’IA et fournit des lignes directrices pour catégoriser les différents types d’IA en fonction du risque qu’elles représentent pour la société.

L’accent mis par la loi sur les droits des utilisateurs oblige les fournisseurs d’IA à fournir aux utilisateurs des informations sur leurs produits d’IA. Les utilisateurs ont le droit de savoir qu’ils interagissent avec une IA, mais aussi le droit d’obtenir une explication sur la manière dont une IA a pris une certaine décision ou recommandation. Les utilisateurs peuvent également contester les décisions de l’IA ou exiger une intervention humaine, en particulier si la décision de l’IA est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’utilisateur, comme dans le cas de systèmes liés aux voitures autonomes, à la location, à l’évaluation du crédit ou à l’identification biométrique.

Les développeurs d’IA sont également tenus de procéder à des évaluations des risques avant de commercialiser un produit d’IA. La classification de risque la plus élevée fait référence à tout système d’IA qui déploie des techniques « subliminales » ou exploite les utilisateurs d’une manière préjudiciable à leur santé ou à leur sécurité ; ceux-ci sont carrément interdits. Le projet de loi sur l’IA décrit également d’éventuelles mises en œuvre de l’IA « à haut risque », notamment l’IA utilisée dans les soins de santé, l’identification biométrique et la notation de crédit, entre autres applications. Les évaluations des risques liés aux produits d’IA « à haut risque » doivent être publiées dans une base de données gouvernementale.

Tous les développeurs d’IA sont responsables des dommages causés par leurs systèmes d’IA, même si les développeurs de produits à haut risque sont tenus à des normes de responsabilité encore plus élevées.

La Chine a publié un projet de règlement sur l’IA générative et est solliciter l’avis du public sur les nouvelles règles. Cependant, contrairement à la plupart des autres pays, le projet de la Chine note que l’IA générative doit refléter les « valeurs fondamentales socialistes ».

Dans sa version actuelle, le projet de réglementation stipule que les développeurs « portent la responsabilité » des résultats créés par leur IA, selon une traduction du document réalisée par le projet DigiChina de l’université de Stanford. Il existe également des restrictions sur l’approvisionnement en données de formation ; les développeurs sont légalement responsables si leurs données de formation enfreignent la propriété intellectuelle de quelqu’un d’autre. Le règlement stipule également que les services d’IA doivent être conçus pour générer uniquement du contenu « vrai et précis ».

Ces règles proposées s’appuient sur la législation existante relative aux deepfakes, aux algorithmes de recommandation et à la sécurité des données, donnant à la Chine une longueur d’avance sur les autres pays qui rédigent de nouvelles lois à partir de zéro. Le régulateur Internet du pays a également annoncé des restrictions sur la technologie de reconnaissance faciale en août.

La Chine a fixé des objectifs ambitieux pour ses secteurs de la technologie et de l’IA : dans le « Plan de développement de l’intelligence artificielle de nouvelle génération », un document ambitieux de 2017 publié par le gouvernement chinois, les auteurs écrivent que d’ici 2030, « les théories, technologies et applications de l’IA en Chine devraient atteindre des niveaux de premier plan mondial.

La Chine dépassera-t-elle les États-Unis en matière d’IA ? Probablement pas. Voici pourquoi.

En juin, le Parlement européen a voté en faveur de ce qu’il a appelé « la loi sur l’IA ». À l’instar du projet de loi brésilien, la loi sur l’IA catégorise l’IA de trois manières : comme risque inacceptable, élevé et limité.

Les systèmes d’IA jugés inacceptables sont ceux qui sont considérés comme une « menace » pour la société. (Le Parlement européen propose par exemple des « jouets à commande vocale qui encouragent les comportements dangereux chez les enfants ».) Ces types de systèmes sont interdits par la loi sur l’IA. L’IA à haut risque doit être approuvée par les autorités européennes avant d’être commercialisée, mais également tout au long du cycle de vie du produit. Il s’agit notamment de produits d’IA liés, entre autres, à l’application de la loi, à la gestion des frontières et au contrôle de l’emploi.

Les systèmes d’IA considérés comme présentant un risque limité doivent être correctement étiquetés pour permettre aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées concernant leurs interactions avec l’IA. Sinon, ces produits échappent pour la plupart à l’examen réglementaire.

La loi doit encore être approuvée par le Conseil européen, même si les législateurs parlementaires espèrent que le processus se terminera plus tard cette année.

L’Europe avance dans la réglementation de l’IA, défiant le pouvoir des géants de la technologie

En 2022, le ministère israélien de l’Innovation, de la Science et de la Technologie a publié un projet de politique sur la réglementation de l’IA. Les auteurs du document le décrivent comme « une boussole morale et commerciale pour toute entreprise, organisation ou organisme gouvernemental impliqué dans le domaine de l’intelligence artificielle » et soulignent l’accent mis sur « l’innovation responsable ».

Le projet de politique d’Israël stipule que le développement et l’utilisation de l’IA doivent respecter « l’état de droit, les droits fondamentaux et les intérêts publics et, en particulier, [maintain] la dignité humaine et la vie privée. Ailleurs, il indique vaguement que « des mesures raisonnables doivent être prises conformément aux concepts professionnels reconnus » pour garantir que les produits d’IA peuvent être utilisés en toute sécurité.

Plus largement, le projet de politique encourage l’autorégulation et une approche « douce » de l’intervention gouvernementale dans le développement de l’IA. Au lieu de proposer une législation uniforme à l’échelle de l’industrie, le document encourage les régulateurs sectoriels à envisager des interventions hautement personnalisées lorsque cela est approprié, et le gouvernement à tenter d’être compatible avec les meilleures pratiques mondiales en matière d’IA.

En mars, l’Italie a brièvement interdit ChatGPT, invoquant des inquiétudes quant à la manière et à la quantité de données utilisateur collectées par le chatbot.

Depuis lors, l’Italie a alloué environ 33 millions de dollars pour soutenir les travailleurs risquant d’être laissés pour compte par la transformation numérique – y compris, mais sans s’y limiter, l’IA. Environ un tiers de cette somme sera utilisé pour former des travailleurs dont les emplois pourraient devenir obsolètes en raison de l’automatisation. Les fonds restants seront consacrés à l’enseignement de compétences numériques aux chômeurs ou aux personnes économiquement inactives, dans l’espoir de stimuler leur entrée sur le marché du travail.

Alors que l’IA change les métiers, l’Italie tente d’aider les travailleurs à se reconvertir

Le Japon, comme Israël, a adopté une approche de « droit souple » en matière de réglementation de l’IA : le pays n’a pas de réglementation prescriptive régissant les manières spécifiques dont l’IA peut et ne peut pas être utilisée. Au lieu de cela, le Japon a choisi d’attendre de voir comment l’IA se développerait, invoquant le désir d’éviter d’étouffer l’innovation.

Pour l’instant, les développeurs d’IA au Japon ont dû s’appuyer sur des lois adjacentes – telles que celles relatives à la protection des données – pour servir de lignes directrices. Par exemple, en 2018, les législateurs japonais ont révisé la loi sur le droit d’auteur du pays, autorisant l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur pour l’analyse des données. Depuis lors, les législateurs ont précisé que la révision s’appliquait également aux données de formation de l’IA, ouvrant la voie aux entreprises d’IA pour former leurs algorithmes sur la propriété intellectuelle d’autres entreprises. (Israël a adopté la même approche.)

La réglementation n’est pas au premier plan de l’approche de chaque pays en matière d’IA.

Dans la stratégie nationale des Émirats arabes unis pour l’intelligence artificielle, par exemple, les ambitions réglementaires du pays ne sont accordées que dans quelques paragraphes. En résumé, un Conseil sur l’intelligence artificielle et la blockchain « examinera les approches nationales sur des questions telles que la gestion des données, l’éthique et la cybersécurité », et observera et intégrera les meilleures pratiques mondiales en matière d’IA.