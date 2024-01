La règle illogique du touchback a failli gâcher le match Chiefs-Bills

Si les Chiefs avaient perdu contre les Bills dimanche, le point central aurait très probablement été l’application d’une règle illogique (pour beaucoup) qui a privé Kansas City du ballon alors que les Chiefs étaient aux portes d’une avance potentielle de 10 points. au quatrième trimestre.

Au premier et au but sur trois, le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes a lancé le ballon au receveur Mecole Hardman lors d’un jeu de mauvaise direction. Hardman, en tombant au sol avant la zone des buts, a perdu la possession du ballon. Il a rebondi dans et hors de la zone des buts.

La décision sur le terrain était que Hardman était tombé par contact. Les projets de loi ont contesté. Même si les preuves n’étaient peut-être pas vraiment claires et évidentes, la décision a été annulée. C’était un échec. Parce qu’il est sorti de la zone des buts sans être récupéré, les Bills ont récupéré le ballon au 20, au premier et au 10.

Beaucoup ont sûrement été déconcertés par la situation. Parmi les millions de personnes qui regardaient le match, bon nombre n’étaient sûrement pas au courant de cette règle. Beaucoup d’entre eux étaient sûrement consternés par l’idée absurde selon laquelle la défense récupérait le ballon sans le récupérer.

En décembre, la ligue a mentionné que la règle serait abordée pendant l’intersaison. Bien que cela s’applique également à toutes les équipes (et que cela profite à chaque équipe qu’elle visse), la question est de savoir s’il est trop punitif de retourner la possession et de donner le ballon à la défense au 20, d’autant plus que si le ballon était sorti des limites avant Dans la zone des buts, l’offensive aurait gardé la possession à l’endroit du fumble.

Quoi qu’il en soit, la règle reste la règle et jusqu’à ce qu’elle change, tous les joueurs doivent en être conscients. C’était le message de l’entraîneur des Chiefs Andy Reid lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la règle.

“Vous ne pouvez pas tendre la main”, a déclaré Reid aux journalistes après le match. “[Hardman] j’essayais, alors tu lui donnes l’effort. Mais nous savons que vous ne pouvez pas faire cela là-bas, pour cette raison. Et donc vous devez protéger ce football, et il sera meilleur grâce à cela.

Reid a raison. La règle reste la règle jusqu’à ce qu’elle ne soit plus la règle. Pour l’instant, tenter de faire passer le ballon au-delà de la ligne de but – surtout près d’une ligne de touche – comporte un risque réel. Si vous perdez le contrôle et que le ballon rebondit hors de la zone des buts, l’autre équipe récupère le ballon au 20.

Encore une fois, si les Chiefs avaient perdu le match, cela aurait été une affaire bien plus importante. Même sans que cela ait un impact sur le résultat d’hier soir, il est logique de se demander s’il existe une manière plus juste de déterminer les conséquences d’un moment comme celui-là.

La solution la plus simple consiste simplement à donner la possession à l’offensive à l’endroit du fumble. Un juste compromis pourrait être de donner le ballon à la défense, non pas au 20 mais à l’endroit du fumble.