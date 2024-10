Inscrivez-vous à la newsletter Smarter Faster Une newsletter hebdomadaire présentant les plus grandes idées des personnes les plus intelligentes Remarque : JavaScript est requis pour ce contenu.

Pendant longtemps, seuls des hommes ont siégé aux conseils d’administration des entreprises – ces organes consultatifs « au sommet de l’échelle » qui sont souvent très bien payés et ne semblent jamais plus heureux qu’au milieu d’une réunion de trois heures. Bizarrement, il y a souvent environ neuf ou dix personnes sur ces forums. Et pendant longtemps, ce furent des affaires exclusivement masculines.

Puis, peu à peu, les femmes ont commencé à nous rejoindre. Et il existe des preuves suggérant que les femmes ont tendance à faire les choses différemment : elles parlent différemment, elles écoutent différemment et posent des questions différentes. Mais une femme parmi un océan d’hommes est isolée et souvent ignorée. Il n’y a pas d’« effet femme » dans la culture ou la dynamique du conseil d’administration. S’il y a deux femmes, les choses peuvent changer un peu, mais c’est à peu près la même chose : elles peuvent toujours être évoquées ou mises de côté. Mais quelque chose de magique se produit lorsque vous atteignez la barre des trois sur neuf – ce tiers. Soudain, un changement se produit. Désormais, « l’effet femme » se fait sentir, et les femmes présentes dans la salle prennent de l’influence.

Ceci est un exemple de ce que Malcolm Gladwell appelle le « tiers magique » dans son dernier livre, La revanche du point de bascule.

Le tiers magique

Les scientifiques, les sociologues et les analystes de données doutent souvent des chiffres exacts. Vous pouvez rarement dire : « La moitié des gens sont comme ça » ou « 76 % du temps, cela arrive ». La science est souvent une sorte de chose bayésienne approximative et mieux adaptée. Mais comme Gladwell l’a déclaré à Big Think : « Même les chercheurs, comme Damon Centola, qui ont étudié cette question ont été stupéfaits par leurs résultats. Ils pouvaient l’observer de manière empirique, mais cela restait mystérieux.

Ce résultat étonnant est connu sous le nom de tiers magique – « l’idée selon laquelle lorsque des étrangers dans un groupe atteignent un certain seuil, environ un tiers, le groupe tout entier change ». Cela peut être une petite chose, comme lorsqu’un groupe décide dans quel restaurant manger. Ou encore, cela pourrait être un phénomène important, comme lorsqu’un certain groupe démographique s’installe dans une zone résidentielle (un exemple exploré par Gladwell dans son livre).

En parlant avec Big Think, Gladwell a expliqué qu’il a utilisé le terme tiers « magique », non pas, bien sûr, à cause de la sorcellerie, mais parce que la règle du tiers magique « décrit des cas où nos outils explicatifs sont insuffisants, où les choses semblent un peu magiques – pas vraiment magiques ». surnaturel, mais mystérieux. J’ai toujours pensé, en particulier dans ce livre, qu’il existe bien plus de phénomènes « magiques » dans ce sens que nous ne le pensons. Nous supposons souvent qu’il existe une explication claire aux événements extraordinaires, mais bien souvent, il n’y en a pas. »

La psychologie humaine est toujours une science difficile à réussir. Les données sont difficiles à collecter et il est difficile de mener des expériences randomisées, contrôlées par placebo et en double aveugle. Mais lorsqu’il s’agit d’une psychologie sociale aussi répandue que celle-ci, c’est à Gladwell qu’il revient d’expliquer et d’explorer astucieusement les phénomènes étranges en jeu. L’une d’elles est qu’il faut environ un tiers d’un groupe pour changer la culture ou l’orientation de l’ensemble.

Annuler la culture et la chasse aux sorcières

L’un des domaines que les spécialistes des sciences sociales étudient souvent, mais que Gladwell n’aborde pas dans son dernier livre, est l’annulation de la culture – ces épisodes courts, intenses et presque hystériques consistant à crier quelqu’un pour avoir une certaine croyance ou faire une certaine chose. . Big Think a demandé à Gladwell comment sa troisième règle magique s’appliquait ici.

« Eh bien, les chasses aux sorcières, comme le maccarthysme, sont des exemples de ces phénomènes éphémères mais intenses. Ils ressemblent à une fièvre qui s’empare de la société puis disparaît tout aussi vite. Que vous soyez ou non d’accord avec les objectifs, la seule chose que les gens se trompent, c’est leur durée : ils sont souvent temporaires.

Quelque chose comme une troisième règle magique pourrait s’appliquer ici : lorsqu’un tiers d’un groupe décide que quelque chose est offensant ou méprisable, l’ensemble saute et est d’accord. Ainsi, si un tiers des gens croient que le communisme est mauvais et que les communistes sont des traîtres, cette idée se propage – comme une fièvre. Mais la fièvre passe plus vite qu’on ne le pense sur le moment.

L’autre facteur en jeu ici est un deuxième concept que Gladwell explore ou révise dans son nouveau livre : l’idée des « super-épandeurs ». Gladwell aime les métaphores médicales, et ses analogies avec les virus biologiques et les « idées » sont bien faites. Lorsque la pandémie de COVID-19 s’est propagée, un petit nombre de données ont surgi suggérant que relativement peu d’individus – les super-propagateurs – étaient responsables de centaines, voire de milliers d’infections dans une certaine communauté. Comme Gladwell nous l’a dit : « Avec le COVID et le super-propagateur à Boston, il est choquant de penser que des centaines de milliers de personnes pourraient remonter à un seul individu. »

Avec la culture de l’annulation et la viralité d’une idée, les choses sont à peu près les mêmes. Certaines personnes agissent comme des « paratonnerres » dans la mesure où elles attirent ou mobilisent une certaine partie de la société pour avoir un effet disproportionné sur l’ensemble. Par exemple, JK Rowling est devenue un exemple d’un tel paratonnerre, et l’une des raisons en est « parce que nous pensons les connaître. Nous sommes profondément investis dans la personnalisation de notre relation à l’art, c’est pourquoi leurs déclarations peuvent sembler si puissantes.

Réconfortant et terrifiant

Ces idées sont sans doute à la fois réconfortantes et terrifiantes. D’une part, ils confèrent à l’individu plus de pouvoir qu’on pourrait le supposer. La troisième femme à entrer dans une salle de conférence n’est pas seulement une personne de plus ; elle est le point de bascule. De même, lors d’un quiz dans un pub, d’une réunion de bureau ou d’une réunion de famille, votre voix peut être celle qui met tout le monde sur une voie différente.

C’est terrifiant, cependant, car cela semble montrer à quel point nous sommes suspects face au pouvoir mystérieux de la dynamique de groupe. Nous sommes victimes à la fois du mouvement du tiers magique et de l’impact de phénomènes intenses comme la Cancel Culture.

Dans son entretien avec Big Think, Gladwell a terminé en discutant d’une idée qui pourrait se situer quelque part entre les deux : le rôle et le pouvoir de la communauté.

« Ce qui me fascine le plus, a déclaré Gladwell, c’est la façon dont nos communautés nous influencent d’une manière dont nous ne nous rendons même pas compte. Je ne parle pas du pays dans lequel vous vivez, mais plus précisément des petites communautés, de la zone locale. Il est si facile de tout attribuer à des relations personnelles, comme votre famille ou vos amis proches, mais il y a tellement plus en jeu. [And] Je soutiens dans le livre que nous devrions examiner de plus près les communautés dont nous faisons partie et la manière dont elles nous façonnent inconsciemment.

Les communautés – les petites communautés locales et de quartier – constituent le juste milieu. Nous pouvons avoir notre mot à dire et sentir que notre opinion a un effet, mais nous pouvons également profiter de l’influence et du mouvement du groupe. Il y a un moment où vous pouvez être le point de basculement et le point qui fait pencher la balance — et c’est dans nos communautés.