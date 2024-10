Désencombrer votre espace peut ressembler à une tâche herculéenne que vous préférez de loin reporter plutôt que de vous attaquer. Mais une règle empirique simple et au nom comique peut vous aider à faire des progrès. C’est ce qu’on appelle la « règle du caca ».

Lorsque vous essayez de décider si vous devez conserver ou vous débarrasser d’un objet, posez-vous cette question : si l’objet contenait des crottes, est-ce que je le laverais ou le jetterais-je ?

Cette « règle » est devenue virale après que la créatrice de contenu sur le TDAH, Becka Karle, connue sous le nom de @adhdorganisé sur TikToka publié une vidéo à ce sujet sur la plateforme de médias sociaux en juillet. La vidéo a accumulé 175 000 vues sur TikTok avant de faire le tour du monde. autre réseaux sociaux Sites.

Karle a déclaré au HuffPost qu’elle avait entendu parler pour la première fois de la règle du caca par un thérapeute qu’elle consultait pour l’aider à gérer ses symptômes de trouble de déficit d’attention/hyperactivité. À l’époque, Karle réduisait la taille de sa maison, ayant du mal à nettoyer et à purger les objets qu’elle avait accumulés au fil des années. Difficulté à rester organisé est un défi courant chez les personnes atteintes de TDAH (plus d’informations à ce sujet ci-dessous).

Son thérapeute lui a dit de prendre chaque objet dans ses mains et d’imaginer du caca dessus.

« Comme un vieux produit de toilette ou quelque chose comme ça, ce serait dégoûtant, non ? Alors mon thérapeute m’a dit : « Voudriez-vous laver les crottes de ça ? Et je me suis dit : « Absolument pas. Tout serait entre les mailles du filet, vous savez ?’ », a déclaré Karle. « Et elle m’a dit : ‘Exactement.’ Maintenant, que diriez-vous d’une chemise que vous portez souvent au travail ? Et je me dis : « Honnêtement, je le laverais probablement. »

Karle a déclaré que la règle du caca fonctionnait pour elle parce qu’elle était «une personne très visuelle et littérale» et que cela la tenait «responsable».

Dans les commentaires de la vidéo virale de Karle, un utilisateur de TikTok a comparé la règle du caca à celle de Marie Kondo. propre technique de rangement mais avec une torsion, en écrivant : « Alors… « Est-ce que cela suscite de la joie ? » de Marie Kondo ? rendu plus viscéral ? Aimer. »

Et dans un article viral consulté plus de 5 millions de fois, Cooper Ownbey, chercheur en archives et scénariste, a écrit sur X, anciennement appelé Twitter, que la méthode de Kondo n’a jamais fonctionné pour elle mais qu’« un tiktokeur TDAH vient de changer toute ma vie en introduisant ‘ la règle du caca.’