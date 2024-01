La règle d’or de Bob Menendez – The Washington Post

Le sénateur du New Jersey, inculpé par le gouvernement fédéral, affirme qu’il est un homme de parole. Et il dit qu’il peut encore gagner. Le sénateur Bob Menendez (DN.J.) se bat pour sa survie politique au milieu d’une inculpation fédérale et d’une primaire imminente. (Al Drago pour le Washington Post)

M.Il y a plus de quatre décennies, avant son suicide, avant tout cela, Mario Menendez avait quelques conseils à donner à son fils. « Il n’y a qu’une chose que le gouvernement ne peut pas vous enlever, que la police ne peut pas vous enlever, que l’armée ne peut pas vous enlever : c’est votre mot.» Bob Menéndez pense à son père » mots prononcés depuis un fauteuil en cuir bleu marine dans son bureau de Capitol Hill, un endroit où certaines personnes, dont des dizaines de collègues, ne pensent pas qu’il mérite d’être plus. Pas depuis que le ministère de la Justice l’a inculpé de complot en vue de commettre des pots-de-vin, de fraude et d’extorsion en matière de services honnêtes, ainsi que d’agir en tant qu’agent étranger non enregistré du gouvernement égyptien alors qu’il présidait la commission sénatoriale des relations étrangères – ce que Menendez nie. .

“Réfléchissez beaucoup à ce que vous allez donner comme parole, mais une fois que vous l’avez donnée, tenez-la et soyez un homme de parole”, poursuit le démocrate du New Jersey, citant la sagesse de son père. Maintenant, sa voix est tremblante. Sa gorge ne lâche pas le prochain mot, donc le son qui en sort est un gémissement. Sa bouche se tord en un sanglot muet. «En souvenir de mon père», marmonne-t-il.

Mario Menendez n’était pas certain qu’abandonner le peu qu’ils avaient et recommencer en Amérique signifierait plus de stabilité que de surmonter le conflit entre la dictature militaire de Fulgencio Batista et le soulèvement de Fidel Castro, écrira plus tard son fils : mais sa femme, Evangelina, le persuada de quitter Cuba pour Porto Rico puis New York. Bob y est né le jour du Nouvel An 1954 et la famille s’est installée dans un immeuble en briques rouges à Union City, dans le New Jersey, de l’autre côté de la rivière Hudson.

Mario est devenu menuisier. Evangelina a trouvé du travail comme couturière.

Leur fils a grandi pour devenir maire de leur ville, législateur de l’État du New Jersey et, finalement, sénateur américain.

Mario est décédé quand Bob avait 23 ans, avant de le voir atteindre ces sommets, mais son fils a mis de côté ce conseil sur l’intégrité et y a pensé chaque fois que des gens venaient lui demander des faveurs ou des approbations.

“Quand je leur ai donné ma parole”, dit Menendez dans son bureau, retrouvant son calme après quelques secondes, “c’était comme de l’or”.

Les choses que Menendez a englouties en tant que sénateur, y compris de l’or littéral, font partie du dossier fédéral contre lui ; Les procureurs affirment que Menendez a utilisé son pouvoir et son influence au profit de trois dirigeants d’entreprise en échange de centaines de milliers de dollars en espèces, de versements hypothécaires, d’une voiture de luxe pour sa femme et – curieusement – des lingots d’or (nous en parlerons plus tard). Menendez a nié ces allégations lors de conférences de presse et dans des dossiers judiciaires, mais l’acte d’accusation a néanmoins jeté une ombre sur ses perspectives de réélection à l’automne. Un Sondage d’octobre à l’Université de Stockton a découvert que 71 pour cent des habitants du New Jersey disaient qu’il devrait démissionner, et ce sondage ainsi qu’un Sondage Rutgers-Eagleton de novembre a trouvé ses notes favorables à un chiffre. Il s’est fait connaître dans la politique du New Jersey dans le cadre d’une alliance anti-corruption qui a évincé un patron d’Union City qui avait été reconnu coupable dans une affaire de racket dans laquelle Menendez, 28 ans, avait témoigné. Aujourd’hui, l’histoire à succès américaine de Menendez risque de devenir un récit édifiant de corruption, de décadence et d’orgueil. “Dans cette histoire se trouvent définitivement tous les éléments d’une tragédie grecque : le même objectif pour lequel le personnage et la tragédie grecque ont commencé est ce qui finalement mine le personnage”, explique Frank Argote-Freyre, un ancien membre de l’équipe de Menendez. « Plutôt que de réformer le système, c’est le système qui semble l’avoir changé, sur la base de ces allégations. » Là encore, ce n’est pas la première accusation fédérale de Menendez. Il a déjà battu des accusations fédérales sans abandonner son siège au Sénat. Et même lorsque certains démocrates doutaient de son avenir politique, il a décidé de bloquer sa réélection. “Mon histoire ne sera pas définie par cette affaire”, déclare Menendez dans son bureau. “Et je m’attends à ce que nous” – sa voix se resserre – “allons gagner.”

M.enendez n’a pas été forgé uniquement par les paroles de son père. Il a également été forgé par le comté d’Hudson, un fief politique acharné où il est difficile de gagner quoi que ce soit à moins d’avoir des amis puissants derrière vous. Les maires locaux – surnommés « les 12 cardinaux » – sont considérés comme plus influents que certains membres du Congrès, et leurs collaborateurs devraient consacrer jour et nuit à l’élection des candidats locaux.

Le demi-siècle politique de Menendez a commencé ici. Après avoir été élu au conseil scolaire local à l’âge de 20 ans, il est devenu le protégé de William Musto, le maire d’Union City, dont Nécrologie du New York Times 2006 a décrit le couple comme étant « comme un père et un fils » (même si Menendez dit qu’il ne l’a pas vu de cette façon). Il s’est ensuite retourné contre Musto, a-t-il écrit dans ses mémoires, après avoir été dérangé par ce qu’il croyait être des relations louches entre le maire et le président de la commission scolaire. « J’ai refusé de détourner le regard et j’ai commencé à me plaindre en public de transactions financières illégales », a écrit Menendez.

Le procureur américain a porté plainte pour corruption contre Musto et les procureurs ont obtenu une condamnation grâce en partie au témoignage de Menendez. («Je n’ai jamais violé la confiance du public», Musto aurait dit avant d’être condamné à sept ans.) Menendez a-t-il agi par principe ou par opportunisme politique en ce qui concerne Musto ? était « toujours une question ouverte – et peut-être sans réponse – », a écrit Fred Snowflack, observateur politique du New Jersey, dans un article de 2017 sur InsiderNJ.com. Mais « quelle que soit la véritable raison, les choses se sont bien passées pour Menendez ».

Les Américains d’origine cubaine constituaient une population croissante à Union City et, en 1986, Menendez s’est présenté pour l’ancien emploi de son mentor – sa deuxième tentative – et est devenu le seul maire latino du New Jersey. “Devenir maire d’une petite ville, c’était un grand combat”, a déclaré Rafael Fraguela, qui a connu Menendez d’abord en tant que président du conseil étudiant de leur lycée et l’a ensuite suivi en politique. Les alliances au sein du parti local se sont divisées, a déclaré Fraguela, certains démocrates estimant que le siège « appartenait à un non-cubain ou à un non-hispanique ».

Il est ensuite devenu député, puis sénateur d’État. En 1992, il a attiré l’attention de Ray Lesniak, président du Parti démocrate du New Jersey, alors chargé de redessiner les cartes électorales. Menendez était un gars intransigeant qui pouvait faire appel au charme. “Je l’ai vu comme une star… le star – dans la communauté hispanique à l’époque », se souvient Lesniak. Et ainsi le 13ème District du Congrès prit la forme d’un hameçon, Lesniak jeta tout son poids derrière Menendez avant le sept mandats Le président sortant a même annoncé qu’il se retirait, et les électeurs ont envoyé Menendez à Washington.

La Havane sur l’Hudson le voyait en effet comme une star. Menendez « ne pourrait pas marcher très loin » dans les rues d’Union City sans que des Latinos ne viennent le saluer, selon Argote-Freyre, qui était alors son attaché de presse. Ils interrompraient ses déjeuners à El Único, sur Park Avenue, et renseignez-vous sur les relations avec Cuba, sur le statut politique de Porto Rico, sur les nids-de-poule qu’il ne pouvait plus réparer parce qu’il n’était plus maire.

“Je peux vous garantir que Bob Menendez n’a jamais posé les yeux sur un lingot d’or lorsque nous traversions Union City”, a déclaré Argote-Freyre.

jeDans un bureau sur Kennedy Boulevard, devant deux cimetières et une bijouterie fermée dont l’enseigne indique toujours « DINERO POR ORO », Anthony Vainieri, Jr. était assis à son grand bureau en bois un après-midi de décembre. Juste devant sa porte se trouvait un salon sombre avec des bancs rembourrés et des vases à fleurs. Cela ne semble pas être une destination probable pour les politiciens, mais ils y parviennent. Le gouverneur était ici il y a quelques semaines. Et Menendez était là aussi.

“Pour les veillées”, a déclaré Vainieri.

“C’est de cela que je parle”, a-t-il déclaré. Il désigna la pièce déserte à l’extérieur. «C’est une maison funéraire. Il l’a été 100 fois.

Vainieri en sait beaucoup sur la mort : littéral, figuré. En plus de diriger la maison funéraire, il préside l’Organisation démocratique du comté d’Hudson, un comité puissant qui a toujours fonctionné comme une machine politique ici. Il a déclaré que c’était lui qui avait annoncé la mauvaise nouvelle au personnel de Menendez selon laquelle les démocrates du comté d’Hudson ne le soutenaient plus.

« Je l’ai soutenu lors de chacune de ses élections », a déclaré Vainieri, « mais je ne peux certainement pas le soutenir cette fois-ci. Les accusations sont trop graves.

La première fois que le gouvernement fédéral a enquêté sur Menendez, en 2006, l’année même où il a été nommé au Sénat, l’enquête était centrée sur une allégation selon laquelle Menendez aurait aidé une organisation à but non lucratif à obtenir des millions de dollars de financement fédéral, puis en aurait perçu des loyers – en fait, un canalisation l’argent du gouvernement dans sa propre poche. En 2011, les procureurs clôturé l’enquête sans inculpation alors qu’il se préparait pour sa première candidature à la réélection du Sénat.

Quelques années plus tard, Menendez était de nouveau dans la ligne de mire. L’acte d’accusation fédéral de 2015 portait sur sa relation avec un ophtalmologiste de Floride qui lui avait prodigué des cadeaux et des voyages dans une villa ultra-exclusive dans une ville sucrière dominicaine. Les procureurs ont allégué que le sénateur avait utilisé son poste au profit des activités de l’ophtalmologiste et l’avait aidé à obtenir des visas américains pour plusieurs de ses petites amies. Mais lors de son procès en 2017, le jury s’est retrouvé dans une impasse et le ministère de la Justice a ensuite abandonné les charges retenues contre lui.

Les amis de Menendez l’ont largement soutenu dans ses démarches juridiques, et le sénateur semblait en vouloir à certains autres qui ne le faisaient pas. “À ceux qui ont creusé ma tombe politique pour pouvoir sauter à ma place, je sais qui vous êtes”, a déclaré Menendez, victorieux sur les marches du palais de justice. “Et je ne t’oublierai pas.”