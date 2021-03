Les voisins du Myanmar ont peut-être hésité à s’attaquer de manière décisive à la crise du pays à la suite d’un coup d’État militaire, mais ils ne peuvent pas l’empêcher de s’approcher de leurs propres frontières. Les rapports selon lesquels la Thaïlande et l’Inde ont tenté de repousser les réfugiés fuyant les frappes aériennes et la brutalité militaire – pour revenir en arrière sous la pression – montrent que le coup d’État du 1er février crée déjà des ondulations internationales, et avec des signes croissants d’une guerre civile imminente, le conflit a le potentiel de déstabiliser la région. Alors que le massacre de manifestants pro-démocratie augmente, lisez comment une douzaine de groupes armés ethniques, qui ont historiquement mené des insurrections contre la junte dans leur lutte pour plus d’autonomie dans les États périphériques, pourraient unir leurs forces.

La patronne de Bet365, Denise Coates, a remporté l’année dernière le plus gros salaire jamais atteint en Grande-Bretagne, soit 421 millions de livres sterling, soit presque le salaire combiné de tous les directeurs généraux du FTSE 100. Le salaire de Mme Coates de 421 millions de livres sterling équivaut à 1,3 million de livres sterling par jour. Le paiement marque un nouveau record pour le magnat du jeu et est considéré comme le plus gros salaire de l’histoire britannique. Voyez comment son salaire se compare à celui des patrons de grandes entreprises comme Apple et JP Morgan. Lors d’une journée de chiffres époustouflants dans la ville, Deliveroo a fait l’un des pires débuts en bourse jamais enregistrés alors que les actions de l’entreprise de livraison de nourriture déficitaire se sont effondrées de près d’un tiers aujourd’hui, effaçant plus de 2 milliards de livres sterling de sa valeur marchande. Ben Marlow explique pourquoi la débâcle est un embarras pour Londres.

