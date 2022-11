La règle des 4 % pour la retraite anticipée est une « mauvaise idée »

Ce n’est pas comme si les partisans de la retraite anticipée se méprenaient sur l’étude. Bien que l’étude Trinity suppose une retraite de 30 ans, la nature composée des rendements des investissements signifie que les calculs peuvent être appliqués sur de plus longues périodes, selon les experts.

“Lorsque vous regardez réellement les calculs et que vous les étendez sur une période plus longue, dans la plupart des cas, votre argent va tripler ou quadrupler”, déclare Grant Sabatier, figure de proue du mouvement FIRE et créateur du site financier Millennial Money. “C’est la nature d’une courbe composée.”

Mais prolonger la durée de votre retraite élargit la marge d’erreur dans votre portefeuille, disent les experts. Cela signifie qu’il peut être judicieux de viser un taux de retrait légèrement inférieur, plus vous prévoyez que votre argent durera longtemps. Chercheurs chez Morningstar dire qu’un taux de retrait sûr peut se situer entre 3,3% et 4%, par exemple.

“En général, si vous avez un solde de portefeuille et que vous prévoyez d’étaler vos retraits sur 40 ou 50 ans, commencer avec un taux de retrait plus faible vous donne une plus grande probabilité de succès”, a déclaré Christine Benz, directrice des finances personnelles et de la retraite. planification chez Morningstar, a déclaré à CNBC Make It.

Viser un taux de retrait inférieur signifie que vous devrez économiser plus d’argent si vous souhaitez financer le même style de vie. Selon la règle des 4 %, multiplier votre revenu par 25 revient en fait à le diviser par 0,04, donc si vous voulez vivre avec 40 000 $ à la retraite, vous aurez besoin de 1 million de dollars. Si vous prévoyez plutôt de retirer 3,3 % par an, votre chiffre FIRE passe à 1,2 million de dollars.