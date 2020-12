Les problèmes de confidentialité en Europe ont conduit à certaines des restrictions les plus strictes au monde sur des entreprises comme Facebook et Google et sur la façon dont elles surveillent les gens en ligne. La répression a été très populaire, mais la pression réglementaire est désormais enchevêtrée dans la lutte mondiale contre l’exploitation des enfants, déclenchant un débat féroce sur jusqu’où les entreprises Internet devraient être autorisées à aller lorsqu’elles collectent des preuves sur leurs plateformes de crimes possibles contre des mineurs. Une règle prévue pour entrer en vigueur le 20 décembre empêcherait la surveillance du courrier électronique, des applications de messagerie et d’autres services numériques dans l’Union européenne. Cela restreindrait également l’utilisation de logiciels qui analysent les images d’abus sexuels sur des enfants et ce que l’on appelle le toilettage par des prédateurs en ligne. La pratique serait interdite sans ordonnance du tribunal. Les responsables européens ont passé les dernières semaines à essayer de négocier un accord permettant à la détection de se poursuivre. Mais certains groupes de protection de la vie privée et législateurs affirment que si l’activité criminelle est odieuse, la rechercher dans les communications personnelles risque de violer les droits à la vie privée des Européens.

«Chaque fois que des choses comme ces crimes incroyables se produisent, ou qu’il y a une attaque terroriste, il est très facile de dire que nous devons être forts et que nous devons restreindre les droits», a déclaré Birgit Sippel, membre allemande du Parlement européen. «Nous devons être très prudents.»

Sur plus de 52 millions de photos, vidéos et autres matériels liés aux abus sexuels d’enfants en ligne signalés entre janvier et septembre de cette année, plus de 2,3 millions provenaient de l’Union européenne, selon le centre d’échange fédéral américain pour les images. Si le règlement entre en vigueur, le taux de rapports en provenance d’Europe chuterait brutalement, car la numérisation automatisée est responsable de presque tous. Les logiciels de numérisation de photos et de vidéos utilisent des algorithmes pour comparer le contenu des utilisateurs avec des images d’abus précédemment identifiées. D’autres logiciels destinés au toilettage recherchent des mots et des phrases clés connus pour être utilisés par les prédateurs. Facebook, le journaliste le plus prolifique d’images d’abus sexuels sur des enfants au monde, a déclaré qu’il arrêterait complètement le scan proactif dans l’UE si le règlement prenait effet. Dans un e-mail, Antigone Davis, responsable mondial de la sécurité de Facebook, a déclaré que la société était « préoccupée par le fait que les nouvelles règles telles qu’écrites aujourd’hui limiteraient notre capacité à prévenir, détecter et répondre aux préjudices », mais a déclaré qu’elle était « déterminée à respecter les mise à jour des lois sur la confidentialité. »

Les groupes de protection de l’enfance craignent également qu’il n’y ait un effet domino – que Facebook et d’autres entreprises puissent cesser de scanner dans le monde entier, car ils n’ont actuellement aucune obligation légale de le faire. «Le problème dont nous parlons est mondial», a déclaré Julie Cordua, directrice générale de Thorn, une société qui développe et concède des licences pour des technologies pour défendre les enfants contre les abus en ligne. «Ce qui se passe dans l’UE aura des effets en cascade dans le monde entier.» Les organisations de protection de l’enfance, les agences internationales d’application de la loi et les législateurs américains ont averti que la règle constituerait un revers majeur pour les efforts mondiaux de lutte contre l’exploitation des enfants. «Ce serait un échec total si, pendant la pandémie et les verrouillages en cours dans de nombreux pays, nous interdisions désormais la détection du toilettage», a déclaré Ylva Johansson, membre suédoise de la Commission européenne chargée de la stratégie de sécurité et du terrorisme. Mme Johansson et d’autres responsables font pression pour trouver un compromis qui permettrait à l’analyse de se poursuivre pendant plusieurs années, mais dans un délai imposé par la législation précédente sur la protection de la vie privée, ils devraient trouver une solution d’ici le 20 décembre. «Il y a cet équilibre entre la vie privée de l’utilisateur et la vie privée de l’enfant victime», dit-elle. «Le rôle des politiciens est de trouver le bon équilibre.» Le New York Times a rapporté en 2019 que les images d’abus sexuels sur enfants en ligne avaient augmenté de façon exponentielle ces dernières années et étaient endémiques sur Internet, infestant presque toutes les principales plateformes. Les auteurs utilisent souvent plusieurs services, notamment le stockage dans le cloud, les applications de messagerie et les réseaux sociaux. Les jeux vidéo en ligne sont une autre cible fréquente, certains agresseurs soignant des centaines, voire des milliers de victimes pendant qu’ils jouent.