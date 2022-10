La région ukrainienne de Kyiv touchée par des drones kamikazes de fabrication iranienne

KYIV, Ukraine – La région de la capitale ukrainienne a été frappée par des drones kamikazes de fabrication iranienne tôt jeudi matin, envoyant des secouristes se précipiter sur les lieux alors que les habitants se réveillaient au son des sirènes de raid aérien pour le quatrième matin consécutif après l’assaut massif et meurtrier de la Russie à travers le pays. Lundi.

Le maire de Mykolaïv, Oleksandr Sienkovych, a déclaré que les deux derniers étages du bâtiment avaient été complètement détruits en un seul coup et que le reste du bâtiment était en ruines. Il n’était pas immédiatement clair s’il y avait des victimes.

Les attaques contre Kyiv étaient devenues rares avant que la capitale ne soit touchée au moins quatre fois lors des frappes massives de lundi, qui ont tué au moins 19 personnes et blessé plus de 100 à travers le pays.

Les dirigeants occidentaux se sont engagés cette semaine à envoyer plus d’armes à l’Ukraine, y compris des systèmes de défense aérienne et des armes que Kyiv a déclaré essentielles pour vaincre les forces d’invasion russes.

L’armée ukrainienne a déclaré cette semaine que ses défenses aériennes actuelles avaient abattu des dizaines de missiles russes entrants et de drones Shahed-136, les soi-disant drones kamikazes qui ont joué un rôle de plus en plus meurtrier dans la guerre.