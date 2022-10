La région ukrainienne de Kyiv attaquée avec des drones kamikazes de fabrication iranienne

La région de la capitale ukrainienne a été touchée jeudi matin par des drones kamikazes de fabrication iranienne alors que l’armée russe intensifiait ses attaques contre le pays.

Les habitants de l’oblast de Kyiv se sont réveillés au son des sirènes des raids aériens pour le quatrième jour consécutif cette semaine. Des secouristes ont été vus se précipiter sur les sites des grèves de jeudi.

Les frappes auraient touché quelque part le long du périmètre de la capitale, selon le gouverneur régional de Kyiv, Oleksiy Kuleba. Le nombre de victimes est inconnu, mais le chef adjoint du bureau présidentiel, Kyrylo Tymoshenko, a déclaré sur Telegram que les “infrastructures critiques” de la région avaient été touchées.

La ville méridionale de Mykolaïv a également été touchée par les Russes pendant la nuit, des bombardements détruisant un immeuble de cinq étages dans la ville.

Le maire de Mykolaïv, Oleksandr Sienkovych, a déclaré que les deux derniers étages du bâtiment avaient été complètement détruits en un seul coup. Le nombre de victimes de cette attaque n’a pas non plus été signalé.

Les attaques contre Kyiv étaient rares avant que la capitale ne soit touchée au moins quatre fois lors des frappes destructrices de lundi, qui ont tué au moins 19 personnes et blessé plus de 100 à travers le pays.

Les attaques surviennent alors que les tensions entre l’Ukraine et la Russie s’intensifient depuis l’annexion par Vladimir Poutine des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia.

Les drones iraniens Shahed-136 sont de plus en plus utilisés par l’armée russe pour déstabiliser l’Ukraine. L’armée ukrainienne a indiqué qu’elle avait pu abattre des dizaines de drones et de missiles russes à travers les défenses aériennes cette semaine.

Les dirigeants occidentaux se sont engagés à envoyer des systèmes de défense aérienne et des armes en Ukraine alors que l’assaut meurtrier de la Russie contre le pays se poursuit. Le président Biden a déclaré plus tôt cette semaine que la Russie avait “considérablement” mal calculé en envahissant l’Ukraine.

“Je pense qu’il pensait qu’il serait le bienvenu à bras ouverts”, a déclaré Biden. « Que c’était la maison de mère Russie et Kyiv… Je pense qu’il a totalement mal calculé.”

