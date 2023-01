La région sud de Porto Rico se bat pour un air et une eau plus purs

Commentez cette histoire Commenter

SALINAS, Porto Rico – Les fenêtres à volets sont un élément permanent à Salinas, une ville industrielle sur la côte sud-est de Porto Rico qui est considérée comme l’une des régions les plus contaminées du territoire américain. Pendant des années, les cendres toxiques et les produits chimiques nocifs des centrales au charbon et thermoélectriques ont enveloppé cette communauté, et les résidents se sont plaints de problèmes de santé allant du cancer à la maladie d’Alzheimer.

Puis l’année dernière, une bombe : des responsables de l’Agence américaine de protection de l’environnement se sont rendus à Salinas pour annoncer que la ville possède également l’une des plus fortes concentrations d’oxyde d’éthylène, un gaz cancérigène, dans une juridiction américaine.

“Nous livrons beaucoup de batailles”, a déclaré José Santiago, un retraité de 74 ans.

Enhardis par l’attention que le gouvernement fédéral a accordée à Salinas, Santiago et d’autres exigent un énorme nettoyage et des sanctions pour ceux qui contaminent la région.

“Je continuerai à me battre jusqu’à ma mort”, a déclaré Elsa Modesto, une retraitée de 77 ans qui n’a pas manqué une seule réunion de l’EPA depuis l’annonce de l’année dernière. “Je veux savoir ce qu’il y a dans l’environnement.”

Porto Rico se classe 22e sur 56 États et territoires américains sur la base du total des déchets gérés rejetés par mile carré, à 4,2 millions de livres. Six des 10 premières municipalités de cette catégorie se trouvent dans la région sud de Porto Rico, avec Salinas classée sixième, selon les données obtenues à partir de l’inventaire des rejets toxiques de l’EPA.

Salinas a également l’un des taux d’incidence de cancer les plus élevés de Porto Rico, avec 140 cas signalés en 2019, les chiffres les plus récents disponibles auprès du registre central du cancer de l’île. Salinas a un taux plus élevé que la ville voisine de Guayama, où les cas de cancer et d’autres maladies ont augmenté depuis que la centrale électrique au charbon a commencé à fonctionner là-bas en 2002, a déclaré le Dr Gerson Jiménez, directeur de l’hôpital Menonite qui a témoigné en public. audiences et a demandé la fermeture de l’usine.

«Les médecins qui travaillent dans la région sud-est de Porto Rico ont remarqué que depuis que la société AES a commencé à opérer à Guayama, il y a eu une augmentation significative des maladies des voies respiratoires, des voies urinaires, ainsi qu’une augmentation significative des diagnostics de divers types de cancer », a-t-il témoigné lors d’une audience.

Le niveau de contamination a incité l’EPA pour la première fois à tester l’air et les eaux souterraines dans la région sud-est de Porto Rico, l’administrateur Michael Regan affirmant que les communautés à faible revenu et les communautés de couleur ont souffert injustement pendant des décennies.

Salinas est une ville de près de 26 000 habitants – dont 28 % s’identifient comme noirs – avec un revenu médian des ménages de 18 000 dollars par an. Plus de la moitié de sa population est pauvre, selon le US Census Bureau.

La ville est nichée entre la centrale électrique au charbon, deux des plus grandes centrales thermoélectriques de l’île et d’autres industries, dont une entreprise qui produit des composites thermodurcissables, un matériau utilisé dans les gros appareils comme les réfrigérateurs. Cette société, IDI Caribe Inc., est l’installation qui émet le plus d’émissions à Salinas, selon l’EPA.

Dans l’ensemble, le styrène et l’oxyde d’éthylène, un gaz cancérigène, sont les deux principaux produits chimiques rejetés dans l’air et l’eau à Salinas, selon les responsables. Salinas et Guayama ont également des niveaux de dioxyde de soufre qui dépassent les nouvelles normes.

Pendant ce temps, une étude de l’Association de chimie de Porto Rico publiée fin 2021 a révélé la présence de métaux lourds liés au charbon dans l’eau potable à Salinas. Les quantités trouvées ne dépassaient pas les limites réglementaires.

Les scientifiques chargés de cette étude ont été contraints de prélever des échantillons dans des maisons individuelles parce que la compagnie gouvernementale des eaux et des égouts bloquait à l’époque l’accès aux aquifères dont dépendent les habitants du sud-est, a déclaré le militant écologiste Víctor Alvarado. Depuis lors, les législateurs ont approuvé une loi qui oblige l’entreprise à fournir un accès pour les tests.

Salinas abrite également Steri-Tech, l’entreprise qui utilise l’oxyde d’éthylène pour stériliser le matériel médical. C’est un gaz incolore et inflammable qui a une odeur légèrement sucrée et qui est utilisé pour nettoyer environ 20 milliards de dispositifs médicaux stériles par an. L’EPA affirme qu’une exposition à court terme au gaz ne semble pas poser de risques, mais une exposition à long terme ou à vie peut provoquer un lymphome, un cancer du sein et d’autres maladies.

Steri-Tech a signalé deux explosions – l’une en octobre et l’autre plus tôt ce mois-ci – qui ont effrayé les résidents et suscité des inquiétudes quant à la libération éventuelle de produits chimiques toxiques.

« Ma maison a tremblé ! » a déclaré Lillian Melero, une retraitée de 60 ans qui a rappelé que l’explosion avait brisé les vitres d’un voisin.

Meleroe a déclaré qu’elle voulait des réponses des autorités fédérales sur la contamination de sa ville. “Ils écrivent beaucoup de choses, mais je n’ai vu aucun changement”, a-t-elle déclaré.

Espérant diminuer son exposition, Santiago, le retraité qui habite à quelques rues de Steri-Tech, non seulement ferme ses fenêtres mais a également planté des avocatiers, des petits palmiers et un bougainvillier aux fleurs orange vif et fuchsia cherchant à prévenir l’oxyde d’éthylène et autres contaminants de s’infiltrer dans sa maison.

Ces mesures ont cependant un effet limité et les résidents restent frustrés que leurs plaintes concernant la contamination aient été ignorées pendant des années.

Fatiguée de lutter contre la pollution au niveau local et de ne recevoir aucune réponse, la dirigeante de la communauté, Wanda Ríos, a demandé l’aide d’en haut.

“J’arrête cela au niveau fédéral”, a-t-elle déclaré. “Je ne perds pas mon temps ici à Porto Rico.”

Elle a déclaré que plusieurs personnes à La Margarita, un quartier d’une centaine de personnes assises à côté de Steri-Tech, sont décédées d’un cancer, dont un couple marié et d’autres qui faisaient partie de l’association de résidents qu’elle a fondée ces dernières années. Ríos a ajouté que Steri-Tech a organisé récemment des ateliers sur la santé pour les résidents.

Mercredi soir, une vingtaine d’habitants de Salinas se sont réunis pour entendre les résultats des échantillons d’air que l’EPA a prélevés l’année dernière, annonçant avoir trouvé des concentrations extrêmement élevées d’oxyde d’éthylène dans certaines régions. Une zone avait 121 microgrammes par mètre cube d’air, soit plus de 400 fois plus que la moyenne nationale américaine de 0,30 microgramme.

Richard Ruvo, directeur de l’air et des rayonnements de l’EPA, a déclaré que l’équipement de Steri-Tech filtre 99 % de ses émissions, mais que ce n’est pas suffisant : « Nous savons qu’il faut faire plus pour réduire ces émissions.

Les responsables ont déclaré que la société travaillait à l’installation d’équipements qui filtreront 99,9% des émissions, mais on ne sait pas quand cela se produira. Ruvo a ajouté que d’autres mesures de réduction des émissions font partie de discussions confidentielles avec l’entreprise.

Andrés Vivoni, un représentant de Steri-Tech, n’a pas renvoyé de message voyant un commentaire.

Alors que les conversations à huis clos se poursuivent, l’EPA a promis une réglementation plus stricte des émissions toxiques dans l’air à l’échelle nationale d’ici la fin de l’année. Cela a été salué par de nombreuses personnes à Porto Rico, qui a l’un des taux d’asthme les plus élevés d’une juridiction américaine et dont le système de production d’électricité est basé à 97% sur les combustibles fossiles.

Karlyn Bonilla, qui est de la communauté de La Margarita et a été maire de Salinas pendant une décennie, a déclaré qu’elle comprenait les préoccupations concernant la pollution. Bien qu’elle ait été la cible de manifestations organisées par des habitants frustrés, elle a déclaré qu’elle faisait pression pour que des mesures correctives soient prises.