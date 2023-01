La région kurde d’Irak met en garde contre l’arrêt “illégal” des fonds

Jutiar Adel, porte-parole du gouvernement régional du Kurdistan irakien, a déclaré dans un communiqué que “la décision illégale d’un tribunal illégitime aura un impact sur (la) compréhension mutuelle” entre les autorités kurdes du nord-est de l’Irak et le gouvernement central de Bagdad.

BAGDAD – Les autorités kurdes irakiennes ont repoussé jeudi une décision du plus haut tribunal irakien qui bloquait les paiements des caisses de l’État finançant la région semi-autonome.

La Cour suprême fédérale irakienne a rendu mercredi une décision qui invalide une série de décisions du gouvernement de Bagdad de transférer des fonds au KRG pour payer les salaires en 2021 et 2022, arguant que les transferts violaient la loi de finances irakienne pour 2021 et étaient inconstitutionnels.

La décision est intervenue en réponse à une action en justice intentée par Mustafa Sanad – un législateur indépendant allié à la coalition au pouvoir en Irak composée de partis majoritairement chiites soutenus par l’Iran – et par le gouverneur de la province de Wasit dans l’est de l’Irak. Sanad a salué la décision, affirmant qu’elle avait “arrêté l’hémorragie financière”.

La décision est sans appel. Elle met en doute à la fois le paiement futur des salaires et la relation fragile entre le gouvernement régional kurde et Bagdad.

Nechirvan Barzani, président de la région du Kurdistan, a déclaré dans un communiqué que la décision “vise non seulement les employés publics et le peuple du Kurdistan qui sont citoyens irakiens, mais aussi l’ensemble du processus politique et de la stabilité”.