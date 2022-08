La région française de la Gironde voit de nouvelles évacuations lors de la dernière bataille contre les incendies de forêt

Les pompiers combattaient mercredi un incendie de forêt dans le sud-ouest de la France dans une région connue pour ses forêts de pins qui a été ravagée par les flammes le mois dernier.

L’incendie a forcé l’évacuation d’environ 8 000 personnes et détruit au moins seize maisons. Une autoroute importante près de la ville de Bordeaux a été fermée mercredi après-midi en raison de l’incendie qui faisait rage à proximité.

Les autorités de la région du Pays basque, dans le nord de l’Espagne, ont déclaré que la France avait empêché les camions de marchandises de traverser la frontière à Irun en raison de l’incendie.

Des photos publiées par les pompiers montraient des flammes faisant rage à travers des forêts de pins, envoyant des nuages ​​de fumée gris foncé s’envoler dans le ciel.

Mercredi, les flammes d’un incendie de forêt brûlent des arbres près de Belin-Beliet en Gironde, dans le sud-ouest de la France. (Philippe Lopez/AFP/Getty Images)

Plus de 60 kilomètres carrés ont brûlé dans la région de la Gironde et des Landes voisines lors du dernier incendie de forêt qui a éclaté dans une nation européenne alors que le continent traverse un été chaud et sec.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que davantage de pompiers avaient été envoyés sur le site pour tenter de contenir l’incendie. Au total, plus de 1 000 pompiers, neuf avions et deux hélicoptères ont été mobilisés, a-t-il précisé.

La région de la Gironde a été frappée le mois dernier par d’importants incendies de forêt qui ont forcé l’évacuation de plus de 39 000 personnes, dont des résidents et des touristes.

La France est cette semaine au milieu de sa quatrième vague de chaleur de l’année alors que le pays fait face à ce que le gouvernement a averti être sa pire sécheresse jamais enregistrée. Les températures dans le sud du pays devraient atteindre jusqu’à 40°C.