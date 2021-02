La région française de Dunkerque rejoindra Nice lors du verrouillage du week-end alors que la situation de Covid-19 se détériore

A partir de ce vendredi, la ville de Dunkerque et ses environs entreront dans un week-end de verrouillage similaire à celui de Nice, a annoncé le ministre français de la Santé Olivier Veran tout en mettant en garde contre une hausse des cas de Covid-19 dans tout le pays.

« La situation épidémique se détériore dans notre pays », Veran a déclaré lors d’un point de presse télévisé mercredi depuis Dunkerque, où le taux d’infection a grimpé en flèche ces derniers jours.

« Nous avons effacé en une semaine les deux semaines consécutives de baisse que nous avions enregistrées jusqu’à présent », a ajouté le ministre, faisant référence aux récents progrès de la France dans l’arrêt de la propagation du virus.

Les nouvelles mesures de santé de Dunkerque le week-end incluent une interdiction de consommer de l’alcool en public et des limites de distance sociale plus strictes de 15 mètres carrés par client pour les points de vente essentiels qui restent ouverts.

Le contrôle de l’utilisation des masques faciaux sera également renforcé, tandis que les déplacements non essentiels seront limités et les 10 principaux centres commerciaux de la ville passeront uniquement au service click-and-collect.

Veran a déclaré que le gouvernement fournirait également à la région de Dunkerque 16 700 doses supplémentaires de vaccin Covid-19, comme cela s’est produit à Nice.

Dunkerque, dans le nord de la France, a été durement touchée par la propagation de la variante britannique la plus contagieuse de Covid-19.

Lundi, son taux d’incidence du virus sur sept jours était passé à plus de 900 cas pour 100000 personnes – pire que le chiffre de Nice et plus de quatre fois la moyenne nationale de 205.

Dimanche, les responsables ont annoncé que pour les deux prochains week-ends, des verrouillages seraient imposés le long de la Côte d’Azur, y compris à Nice et dans d’autres stations comme Cannes et Antibes.

En vertu des nouvelles règles restrictives, les résidents des zones touchées ne sont autorisés à quitter leur domicile que pendant une heure dans un rayon de cinq kilomètres entre 18 h le vendredi et 6 h le lundi.

La France métropolitaine a vu ses taux de Covid baisser lentement depuis que le gouvernement a imposé le couvre-feu à 6 heures le mois dernier, au lieu d’opter pour son troisième verrouillage national de la pandémie.

Cependant, environ 10 des 102 zones territoriales – ou départements – du pays sont dans une « situation très préoccupante », Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déclaré mercredi aux journalistes.

