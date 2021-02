La Croix-Rouge éthiopienne a averti que 80% de la région du Tigray, frappée par le conflit, est totalement coupée de l’aide humanitaire.

La Croix-Rouge estime qu’environ 3,8 millions des quelque six millions de personnes qui y vivent ont un besoin urgent d’assistance, tandis que les hôpitaux de Tigray sont sans médicaments et que les médecins n’ont même pas de nourriture pour eux-mêmes.

Si quelque chose n’est pas fait rapidement, dit-il, des dizaines de milliers de personnes pourraient mourir de faim. Cela survient trois mois après que le Premier ministre du pays et lauréat du prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed, a envoyé l’armée pour renverser l’ancien parti au pouvoir de la région, le Front de libération du peuple de Tigre.

Auparavant, Euronews s’est entretenu avec Francesco Rocca, président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

« Les habitants du Tigray ont besoin de tout: produits alimentaires et non alimentaires, eau et assainissement, fournitures médicales et cliniques mobiles », a-t-il déclaré.

Il a exhorté toutes les parties à donner aux organisations humanitaires un accès sans entrave à ceux qui en ont besoin.

« C’est un appel à toutes les parties impliquées: Donnez-nous un accès sûr et sans entrave. Respectez nos équipes. Respectez les médecins. Respectez les établissements de santé. Respectez les agents de santé. »

« L’accès et la protection sont essentiels pour permettre à notre équipe de fournir un soutien indispensable aux communautés vulnérables. »