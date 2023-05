La région du Sahel en Afrique demande de l’aide pour lutter contre l’extrémisme violent et arrêter sa propagation

La région du Sahel en Afrique cherche de l’aide pour lutter contre l’extrémisme violent et arrêter sa propagation vers les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest.

Un responsable de l’ONU a averti que sans un soutien international et une coopération régionale accrus, l’instabilité s’étendrait aux pays côtiers d’Afrique de l’Ouest.

La sous-secrétaire générale pour l’Afrique, Martha Pobee, a déclaré mardi au Conseil de sécurité de l’ONU que « des progrès résolus dans la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et le crime organisé au Sahel doivent désespérément être réalisés ».

La région du Sahel en Afrique est devenue un point chaud de l’extrémisme violent, mais la force conjointe mise en place en 2014 pour combattre les groupes liés à l’État islamique, à al-Qaida et à d’autres n’a pas réussi à arrêter leurs incursions, et un haut responsable de l’ONU a averti mardi que sans un soutien international et une coopération régionale accrus, l’instabilité s’étendra aux pays côtiers d’Afrique de l’Ouest.

« Des progrès résolus dans la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et le crime organisé au Sahel doivent désespérément être réalisés », a déclaré la sous-secrétaire générale des Nations unies pour l’Afrique, Martha Pobee, lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies.

La force antiterroriste, désormais composée du Burkina Faso, du Tchad, de la Mauritanie et du Niger, a perdu le Mali il y a un an lorsque sa junte au pouvoir a décidé de se retirer. Pobee a déclaré que la force n’avait mené aucune opération militaire majeure depuis janvier.

Elle a déclaré que la force s’adaptait aux nouvelles réalités : la France déplaçant sa force antiterroriste du Mali au Niger en raison des tensions avec la junte et la décision du Mali d’autoriser les mercenaires russes de Wagner à se déployer sur son territoire.

Elle a déclaré que le Burkina Faso et le Niger ont récemment renforcé leur coopération militaire avec le Mali pour contrer une recrudescence des attaques extrémistes, mais « malgré ces efforts, l’insécurité dans la zone des trois frontières continue de croître ».

Pobee a critiqué la communauté internationale, affirmant qu’un manque de consensus entre les donateurs et les partenaires a laissé la force conjointe sans financement suffisant et autre soutien nécessaire pour devenir pleinement opérationnelle et autonome afin qu’elle puisse avoir « la capacité d’aider à stabiliser la région du Sahel ».

Un accord entre l’ONU, l’UE et la force en vertu duquel la force de maintien de la paix de l’ONU au Mali a fourni du carburant, des rations, une évacuation médicale et un soutien technique à la force conjointe devrait prendre fin en juin, a-t-elle déclaré, exprimant l’espoir que le Conseil de sécurité examinera la question du financement de l’ONU pour les opérations de paix en Afrique.

Eric Tiaré, secrétaire exécutif de la force connue sous le nom de G5 Sahel, a déclaré que les experts ont finalisé un nouveau concept d’opérations, qui sera soumis à son conseil de défense puis à l’Union africaine pour être entériné.

« Étant donné que le Sahel est à la croisée des chemins, car il connaît de nombreuses menaces à la paix et à la sécurité internationales, il est absolument vital que nous apportions un soutien à la force », a-t-il déclaré. « La force a besoin de ce qui lui a toujours manqué et de ce qu’elle a toujours recherché. C’est-à-dire un financement et un équipement durables alors que nous cherchons à lutter contre le terrorisme. »

Des experts de l’ONU ont rapporté ces dernières années que l’Afrique était la région la plus durement touchée par le terrorisme, et le chef de la lutte antiterroriste de l’ONU, Vladimir Voronkov, a déclaré au Conseil de sécurité en janvier que l’expansion du groupe État islamique dans les régions du centre, du sud et du Sahel de l’Afrique était « particulièrement inquiétante ».

En août dernier, l’expert africain en sécurité Martin Ewi a déclaré qu’au moins 20 pays africains subissaient directement les activités du groupe État islamique, et que plus de 20 autres étaient « utilisés pour la logistique et pour mobiliser des fonds et d’autres ressources ».

Ewi, qui coordonne un projet transnational sur le crime organisé à l’Institut d’études de sécurité de la capitale sud-africaine, Pretoria, a déclaré au Conseil de sécurité que la menace de l’État islamique augmentait de jour en jour en Afrique et que le continent pourrait être « l’avenir du califat, » C’est ainsi que l’État islamique a appelé la vaste bande de la Syrie et de l’Irak qu’il a saisie en 2014 mais perdue en 2017.

Ewi a déclaré que le bassin du lac Tchad – qui borde le Tchad, le Nigeria, le Niger et le Cameroun – était la plus grande zone d’opération du groupe extrémiste et que les zones du Sahel étaient désormais « ingouvernables ».

Pobee a averti que sans gains significatifs dans la lutte contre le terrorisme, « il deviendra de plus en plus difficile d’inverser la trajectoire de la sécurité au Sahel et de poursuivre l’expansion de l’insécurité vers les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest ».

Elle a déclaré que la récente instabilité au Soudan était une cause supplémentaire de préoccupation. « Les effets dévastateurs de la déstabilisation continue du Sahel se feront sentir bien au-delà de la région et du continent africain », a déclaré Pobee.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Jeffrey DeLaurentis, a déclaré que les États-Unis « sont particulièrement préoccupés par les crises sécuritaires, humanitaires et politiques qui se déroulent au Sahel, qui découlent principalement d’échecs de gouvernance ».

Il a critiqué les opérations militaires menées par l’État au Burkina Faso et au Mali, ainsi que les opérations du Mali avec les mercenaires Wagner, qui, selon lui, ont entraîné « des pertes civiles à grande échelle et des rapports de violations des droits de l’homme ».

DeLaurentis a exhorté le Mali à rejoindre le G5 Sahel, affirmant que des efforts régionaux sont nécessaires pour lutter contre le terrorisme, les réseaux criminels et le changement climatique. Et il a étendu le soutien américain au Burkina Faso, au Tchad et au Mali pour achever leur transition vers des gouvernements civils démocratiquement élus.

« Nous et d’autres partenaires souhaitons envisager de redémarrer le support actuellement restreint », a-t-il déclaré. « L’élection de gouvernements démocratiques nous aiderait à reprendre cette assistance. »