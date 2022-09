La région du Moyen-Orient se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde

Selon une nouvelle étude, les températures au Moyen-Orient et dans l’est de la Méditerranée augmentent presque deux fois plus vite que dans le reste du monde, avec des conséquences considérables pour la santé et le bien-être des quelque 400 millions de personnes qui vivent dans la région. . Le climat dans des pays comme l’Égypte, la Grèce et l’Arabie saoudite devrait se réchauffer d’environ 5 degrés Celsius (9 degrés Fahrenheit) d’ici la fin du siècle, selon l’étude. Une augmentation aussi rapide entraînera des vagues de chaleur plus longues, une sécheresse plus sévère et des tempêtes de sable fréquentes des plages du Liban aux déserts d’Iran.

Les migrants climatiques fuient le sud rural aride de l’Irak, mais les villes n’offrent aucun refuge

Les changements auront également un impact sur la végétation et les ressources en eau douce, augmentant le risque de conflit armé, selon le rapport. Il a été publié pour la première fois en juin dans la Review of Geophysics, mais a été récemment mis à jour pour inclure de nouvelles projections climatiques mondiales avant le sommet des Nations Unies sur le climat en novembre.

Les auteurs de l’étude, dont des chercheurs du Centre de recherche sur le climat et l’atmosphère de l’Institut chypriote et de l’Institut Max Planck de chimie en Allemagne, ont attribué la hausse des températures dans la région aux émissions de gaz à effet de serre croissantes. Les paysages arides et les faibles niveaux d’eau de la région la rendent également plus vulnérable au changement climatique, ont-ils déclaré.

Le Moyen-Orient est devenu un « émetteur dominant » de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale, dépassant à la fois l’Union européenne et l’Inde, selon Georgios Zittis, l’un des auteurs du rapport.

“Dans l’UE, nous constatons une tendance à la baisse des émissions, mais ce n’est pas le cas pour le Moyen-Orient”, a déclaré Zittis lors d’un entretien téléphonique. La plupart des pays de la région, a-t-il déclaré, se sont engagés à respecter l’accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement climatique de ce siècle à 2,7 degrés Fahrenheit (1,5 degrés Celsius).

Le rapport souligne le besoin urgent de « décarboniser » les secteurs de l’énergie et des transports au Moyen-Orient en introduisant une utilisation plus répandue des énergies renouvelables, alors même que les économies de plusieurs pays de la région, comme le Qatar et l’Arabie saoudite, dépendent fortement des « énergies fossiles ». l’exploitation du carburant.

Une vague de tempête de sable balaie le Moyen-Orient, envoyant des milliers de personnes dans les hôpitaux

Les chercheurs ont constaté que les étés dans la région sont devenus plus secs et que des précipitations et des précipitations extrêmes se sont produites en poussées moins fréquentes mais plus fortes. Les vagues de chaleur limiteront les activités de plein air et auront un impact sur les principales cultures méditerranéennes telles que les olives, le blé et l’orge.

La demande d’eau douce augmentera à mesure que la population augmentera et qu’il y aura une pression sur les ressources, selon le rapport. Selon Zittis, la région connaîtra probablement une augmentation de la migration des zones rurales vers les zones urbaines, que ce soit à l’intérieur ou à travers les frontières.

Dans le sud de l’Irak, où les températures ont augmenté de 3,2 degrés Fahrenheit (1,8 degrés Celsius) au cours des trois dernières décennies, des familles ont vendu leurs biens et se sont installées dans des centres urbains comme Bassorah, la plus grande ville de la région.