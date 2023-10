La région de Washington est en deuil et appelle à la paix après les attaques contre Israël

Commentez cette histoire Commentaire

Sam Lilek est revenu de Tel Aviv il y a quelques jours pour passer des vacances avec ses parents dans la banlieue du Maryland. Samedi, il était en deuil en voyant les images d’explosions et de corps ensanglantés en Israël, où il étudie depuis deux ans. « Je suis visiblement bouleversé. Les gens ont peur et sont en colère », a déclaré Lilek, 31 ans, étudiant à l’université de Tel Aviv. Il a assisté dimanche à une sombre veillée au Temple Sinai, dans le nord-ouest de Washington, pour rendre hommage aux personnes tuées dans l’attaque du Hamas.

Dans toute la région de Washington, les membres des communautés juive et palestinienne et leurs partisans ont réagi à l’escalade de la violence. Au moins 700 Israéliens ont été tués samedi et dimanche, Israël a officiellement déclaré la guerre au Hamas, qui dirige la bande de Gaza.

Dimanche, dans les synagogues et les églises, les fidèles et les chefs religieux ont prié pour la paix. Devant la Maison Blanche, quelques centaines de manifestants pro-palestiniens ont réclamé la fin de l’aide américaine à Israël.

La maire Muriel E. Bowser (D) a promis son soutien au peuple israélien et à la communauté juive de Washington en annonçant une intensification des patrouilles de police dans les lieux de culte et les ambassades.

« Nous nous joignons à ceux du monde entier pour appeler à la paix et condamner l’attaque tragique contre Israël », a déclaré Bowser dimanche sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter. « Nous prions pour que cesse cette effusion de sang. »

Les synagogues de la région étaient remplies de fidèles. Ils ont dit des prières commémoratives. Ils ont chanté « Quel monde merveilleux » et des hymnes d’espoir, de guérison et de rassemblement des gens. Ceux d’autres confessions les rejoignirent.

« C’est terrifiant. C’est bouleversant », a déclaré Linda Hirsch, une assistante sociale à la retraite de Bethesda, dont le mari était un survivant de l’Holocauste. « Je m’inquiète pour un endroit que j’aime beaucoup. »

Le rabbin Jonathan Roos de Temple Sinai a condamné l’attaque, qualifiant le groupe militant du Hamas d’« organisation antisémite et fondamentaliste de massacres ». Temple Sinai, a-t-il dit, est une congrégation progressiste qui s’est fermement opposée L’occupation de la Cisjordanie par Israël, le soutien à la paix avec les Palestiniens et la création pacifique d’un État palestinien aux côtés d’Israël.

« Et c’est exactement pourquoi nous condamnons les attaquants israéliens », a déclaré Roos, ajoutant que les attaques ont ébranlé la communauté juive de Washington. Beaucoup de gens du Temple Sinaï ont des parents en Israël ou s’y rendent pour étudier, commencer leur carrière ou se connecter avec leur religion et leur peuple.

Les négociations pour une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens sont dans l’impasse depuis des années – et même si les violences ont semblé éclater soudainement samedi, elles font suite à plus d’un an d’escalade des tensions en Cisjordanie et à Gaza. Rien que cette année, on a assisté à une recrudescence des attaques meurtrières contre les Israéliens et les Palestiniens.

Le Hamas a déclaré que l’opération était une réponse aux années de blocus de Gaza, ainsi qu’aux récents raids militaires israéliens en Cisjordanie et aux violences à la mosquée al-Aqsa, un site religieux controversé à Jérusalem connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple.

Mais ses militants ont abattu des civils dans les rues et à leur domicile, notamment au moins 260 personnes rassemblées dans le désert du sud d’Israël pour assister à un festival de musique qui durait toute la nuit.

« L’antisémitisme et la haine des Juifs en font partie », a déclaré Roos dans une interview. « Quiconque est enclin à sympathiser avec le Hamas dans cette situation doit vraiment prendre en compte et affronter la réalité de son antisémitisme et de sa haine. »

La scène à la synagogue du nord-ouest de Washington était l’une des nombreuses scènes qui se sont déroulées dans le monde juif lors d’un week-end qui est normalement plein de joie et de célébration du Shabbat et de Shemini Atzeret, une fête juive. À la congrégation Adas Israel à Cleveland Park, les fidèles prévoyaient une intervention d’urgence pour collecter des fonds pour soutenir les victimes.

« Tragiquement, nous nous sommes à nouveau réveillés avec la nouvelle de la guerre dans notre Israël bien-aimé », ont déclaré les dirigeants d’Adas aux fidèles.

« Oui, nous prierons pour une fin rapide de ces derniers combats. »

« Oui, nous prierons pour une paix durable, un avenir différent. »

« Oui, nous prierons pour nos familles et nos amis qui subiront une fois de plus une terrible perte. »

« Oui, nous prierons pour le retour sain et sauf des personnes retenues en captivité. »

« Oui, nous tendrons la main à nos proches profondément et directement touchés. »

Pendant qu’ils priaient, un rassemblement devant la Maison Blanche a rassemblé quelques centaines de manifestants pro-palestiniens.

Ils ont été surveillés de près par une douzaine d’agents des services secrets, puis escortés par des policiers de Washington DC. Mais le rassemblement, qui comprenait des chants, des chants et des danses, est resté pacifique. Aucun contre-manifestant ne semblait être présent.

Le rassemblement Tous ensemble pour les territoires palestiniens a été organisé par des groupes tels que le Parti pour le socialisme et la libération, le Mouvement de la jeunesse palestinienne, Maryland 2 territoires palestiniens et d’autres, selon un communiqué de presse. Cela faisait partie des dizaines de manifestations similaires prévues à travers le pays.

Qualifiant cette journée de « moment de victoire », les organisateurs ont scandé des slogans appelant à l’indépendance des territoires palestiniens et à la fin du financement américain en faveur d’Israël. Certains ont déclaré qu’ils avaient plus d’espoir quant à l’avenir des territoires palestiniens aujourd’hui qu’au cours de leur vie.

« Pour le dire simplement, ce moment est un nouveau moment dans notre lutte, la lutte du peuple palestinien », a déclaré Yasin Shami, 29 ans.

Certains manifestants portaient des pancartes en forme de cœur sur lesquelles étaient collées des photos d’enfants palestiniens tués au cours des dernières années du conflit qui a duré plusieurs décennies.

L’un d’entre eux était porté par Leslie Angeline, 66 ans, qui visitait le district depuis la Californie. Elle a pris l’avion ce mois-ci pour protester contre la guerre en Ukraine et a déclaré qu’elle faisait partie des personnes arrêtées au bureau du sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) La semaine dernière.

Elle a protesté contre sa première guerre, celle du Vietnam, à l’âge de 14 ans. Entre flâner dans la ville et dîner au Busboys and Poets, elle a voulu faire partie d’une réponse lorsqu’elle a vu la déclaration d’une autre guerre dans les informations.

« Je ne soutiens la violence d’aucun côté », a déclaré Angeline. « Mais je ne pense pas que ce soit provoqué. C’est navrant et c’est une véritable tragédie d’en arriver là. »

Peu avant 14h30 dimanche, la foule, encore forte de quelques centaines, a commencé à défiler. Alors qu’ils quittaient l’enceinte de la Maison Blanche et se dirigeaient vers le sud le long de la 17e rue, ils ont été accueillis par une demi-douzaine de véhicules de police de Washington DC. La police a redirigé la circulation.

« Mettez fin à la détention, arrêtez les crimes, Israël hors des territoires palestiniens », scandait la foule en passant devant le bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower.

La gravité du moment s’est également fait sentir dans les églises chrétiennes le dimanche, où les dirigeants ont prié pour les Israéliens et la paix au Moyen-Orient. Beaucoup ont condamné les attaques.

À Gaithersburg, le pasteur Dale O’Shields a ouvert les quatre services de sa congrégation ce week-end avec une prière pour Israël et a encouragé les fidèles de l’église du Rédempteur – l’une des plus grandes églises chrétiennes du comté de Montgomery – à continuer de prier pour la paix dans cette partie du monde.

« Nous voulons certainement prier pour cette partie du monde, afin que la paix de Dieu repose sur elle », a déclaré O’Shields dimanche matin. « Nous demandons au Seigneur une percée miraculeuse et une paix miraculeuse à venir qui sera une paix durable. »

Lilek, qui a un vol de retour vers Israël dans deux semaines, a déclaré que l’attaque et la guerre ne l’empêcheront pas de revenir pour obtenir son diplôme de troisième cycle. Ce week-end, il recevait des messages d’amis appelés comme réservistes dans l’armée israélienne.