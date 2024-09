La région de Sudbury connaît une hausse spectaculaire de la syphilis, selon la Santé publique

La région est passée de cinq cas en 2015 à 105 en 2023, tandis que 110 cas sont prévus pour cette année Photo de Getty Images/iStockphoto

Contenu de l’article Une tendance inquiétante se propage dans le Nord de l’Ontario et pourrait causer des problèmes aux personnes de nos communautés les plus vulnérables.

Publicité 2 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Lors de la réunion du conseil de santé jeudi, le personnel de Santé publique Sudbury et districts a décrit certaines des tendances en matière de maladies auxquelles les gens sont confrontés en Ontario et leur impact sur les organismes de santé publique. Il y a actuellement en Ontario 72 maladies importantes pour la santé publique. Plusieurs d’entre elles sont de plus en plus courantes, notamment la grippe, la tuberculose et la syphilis. Stacey Laforest, directrice de la division de protection de la santé, a déclaré que les vaccinations sont essentielles pour assurer la sécurité du public. « Atteindre et maintenir une couverture vaccinale élevée est essentiel pour une prévention et un contrôle efficaces », a-t-elle déclaré. Laforest a déclaré que l’incidence de plusieurs maladies – y compris la tuberculose, certaines souches de bactéries streptocoques et les maladies pneumococciques – a augmenté au cours des dix dernières années.

Annonce 3 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article « Cette année, on a également observé une augmentation des cas de grippe et de coqueluche », a noté M. Laforest. « Les enquêtes se multiplient, tant en nombre qu’en complexité », ce qui exerce une pression supplémentaire sur le personnel de la Santé publique de Sudbury. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les cas de tuberculose pourraient augmenter. « Le facteur de risque le plus important pour la tuberculose est le fait d’avoir vécu ou voyagé dans un environnement propice à la tuberculose », a déclaré Laforest. « L’augmentation des cas locaux est probablement proportionnelle à l’augmentation de l’immigration dans notre région, à l’augmentation du nombre d’étudiants internationaux fréquentant les établissements postsecondaires locaux, ainsi qu’aux voyages internationaux. » AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DU PHSD De 2016 à 2021, les cas de grippe ont suivi une tendance à la baisse, mais il y a trois ans, en pleine pandémie de COVID-19, la maladie a commencé à augmenter. De 2022 à 2023, le nombre de cas a diminué, mais a de nouveau augmenté l’année dernière.

Annonce 4 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article En matière de santé publique, la grippe est de loin la maladie respiratoire la plus préoccupante, suivie de la tuberculose. La coqueluche, les infections à streptocoques, les maladies de type encéphalite et l’Haemophilus influenzae sont restées stables depuis 2015. Selon un graphique partagé par Laforest lors de sa présentation, les maladies invasives à pneumocoques ont légèrement augmenté au cours de la dernière décennie. On observe également une tendance alarmante à la hausse en ce qui concerne certaines maladies sexuellement transmissibles. Alors que les cas de chlamydia et de gonorrhée ont diminué depuis 2015, les cas de syphilis ont « augmenté de façon spectaculaire au cours des dix dernières années », a déclaré Mme Laforest, passant de seulement cinq cas en 2015 à 105 en 2023. Elle prévoit que la Santé publique pourrait recenser plus de 110 cas en 2024, si la tendance se maintient.

Publicité 5 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article « Le PHSD a le taux le plus élevé depuis le début de l’année parmi toutes les régions, soit 52,2 cas pour 100 000 habitants », a déclaré Laforest. « Cela représente une augmentation de 26 fois du taux de cas. » En conséquence, ce scénario a créé « une augmentation globale de la charge de travail pour le personnel de santé sexuelle du PHSD ». Le traitement de la syphilis peut être complexe si l’on tient compte des déterminants sociaux sous-jacents de la santé, a souligné Laforest. Par exemple, certaines personnes atteintes n’ont pas d’adresse de domicile et vivent quotidiennement dans des conditions de vie précaires. Plusieurs maladies respiratoires sont en hausse dans la province, notamment la varicelle, la coqueluche, la pneumonie et le streptocoque invasif du groupe A (SGA). La santé publique devance ses homologues dans la plupart des municipalités. Bien que le Grand Sudbury ait des taux de varicelle comparativement plus faibles qu’ailleurs dans la province, en 2024, les cas locaux de coqueluche, de SGA invasif et de pneumococcie ont dépassé les taux provinciaux. Laforest a attribué l’augmentation des maladies pneumococciques à la résistance des insectes. Le personnel a du mal à suivre le rythme, a déclaré Laforest, notant que l’iGAS a un taux de mortalité d’environ cinq pour cent. « La diminution des cas observée entre 2020 et 2022 est probablement attribuable aux effets de la pandémie de COVID-19, a noté Laforest. L’augmentation observée à partir de 2022 pourrait être le résultat d’un brassage accru de la population après une période de circulation réduite des iSGA pendant la COVID. » [email protected]

X: @marykkeown

Facebook: @mkkeown

Contenu de l’article