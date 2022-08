La région de Seattle a fait six morts imputées à la vague de chaleur de la semaine dernière

SEATTLE (AP) – Le bureau du médecin légiste du comté le plus peuplé de l’État de Washington, qui comprend Seattle, a signalé six décès liés à la chaleur à la suite d’une vague de chaleur qui a englobé une grande partie du nord-ouest du Pacifique la semaine dernière.

Dans l’Oregon, le bureau du médecin légiste de l’État a déclaré qu’il enquêtait sur 14 décès pouvant être liés à la chaleur pendant la vague de chaleur.

Selon le bureau du médecin légiste du comté de King à Washington, trois personnes – âgées de 64, 65 et 77 ans – sont décédées d’hyperthermie entre le 27 et le 30 juillet et trois personnes – âgées de 22, 23 et 67 ans – sont décédées des suites de noyades accidentelles pendant la vague de chaleur. Seattle Times a rapporté.

Les données sont préliminaires et davantage de décès liés à la chaleur pourraient être signalés plus tard, selon le médecin légiste.

Le National Weather Service a émis un avertissement de chaleur excessive pour la région de Puget Sound du 26 au 31 juillet, et Seattle a établi un nouveau record avec six jours consécutifs de températures élevées supérieures à 90 degrés Fahrenheit (32,2 degrés Celsius).

De plus, entre mardi et vendredi, 61 visites aux urgences pour des maladies liées à la chaleur ont été enregistrées dans le comté de King, selon Public Health – Seattle & King County. Et les services médicaux d’urgence du comté de King ont répondu à plus de 50 rapports de maladies présumées liées à la chaleur entre le 26 juillet et le 31 juillet.

Le changement climatique alimente des vagues de chaleur plus longues dans le nord-ouest du Pacifique, une région où les épisodes de chaleur d’une semaine étaient rares, selon les experts du climat.

L’année dernière, environ 800 personnes sont mortes en Oregon, à Washington et en Colombie-Britannique lors d’une vague de chaleur fin juin et début juillet. La température a atteint un niveau record de 116 F (46,7 C) à Portland.

The Associated Press