La région de Sauk Valley au niveau de risque de COVID-19 le plus bas depuis des mois – Shaw Local

Les comtés de Whiteside et Lee sont à leurs niveaux de risque de coronavirus les plus bas depuis des mois.

Le comté de Whiteside est à faible risque de propagation communautaire et les comtés de Lee, Ogle et Carroll sont à risque moyen.

Le comté de Whiteside a enregistré 90 cas au cours des sept derniers jours, selon les informations les plus récentes disponibles lundi auprès du traqueur de données COVID-19 des Centers for Disease Control and Prevention. Il y avait 130 cas la semaine précédente.

Le taux de positivité pour les sept derniers jours est de 6,64% contre 10,03% et le taux de cas est de 163,12 pour 100 000 personnes. Il y a eu quatre nouvelles hospitalisations.

Le département de la santé du comté de Whiteside a commencé à proposer les injections de rappel bivalentes COVID-19 mises à jour la semaine dernière.

Le comté de Lee comptait 52 cas, contre 74 cas la semaine précédente et affiche un taux de positivité de 5,9 %, contre 10,7 %. Le taux de cas est de 152,51 pour 100 000 personnes et il y a eu quatre nouvelles hospitalisations.

“Pour la première fois depuis des mois, le niveau de COVID-19 dans la communauté du comté de Lee est passé d’élevé à moyen”, a déclaré vendredi le département de la santé du comté de Lee. « Si vous présentez un risque élevé de maladie grave, demandez à votre fournisseur de soins de santé si vous devez porter un masque et prendre d’autres précautions. Restez à jour avec les vaccins COVID-19. Faites-vous tester si vous avez des symptômes.

Le comté d’Ogle a enregistré 71 cas au cours de la semaine contre 111, avec un taux de positivité de 7,67%, contre 13,13%. Le taux de cas est de 140,20 pour 100 000 personnes et il y a eu six nouvelles hospitalisations.

Le comté de Carroll a signalé 30 cas, contre 35 la semaine précédente, et un taux de positivité de 21,43 %, contre 14,89 %.

Dans les zones à forte transmission, les résidents doivent porter un masque lorsqu’ils se trouvent dans des lieux publics intérieurs, quel que soit leur statut de vaccination, éviter les lieux intérieurs surpeuplés et se tenir au courant des vaccins et rappels COVID-19, selon le CDC.

Le CDC recommande de porter un masque à l’intérieur pour protéger les personnes à haut risque de maladie grave d’une infection au COVID-19, y compris les adultes de plus de 50 ans, ceux qui ont des conditions médicales sous-jacentes et les personnes immunodéprimées ; socialiser à l’extérieur si possible et éviter les environnements intérieurs mal ventilés ; se faire tester avant d’assister à un événement familial ou public ; contacter votre médecin pour obtenir un traitement contre le COVID-19 si vous êtes diagnostiqué et obtenir des rappels de vaccin COVID-19 auxquels vous êtes éligible.

Vaccin contre la grippe

À partir de mardi, le département de la santé du comté de Whiteside proposera un vaccin antigrippal quadrivalent à haute dose pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Les personnes de 65 ans et plus courent un risque accru de développer des complications de la grippe par rapport à des adultes plus jeunes et en bonne santé.

Pendant la plupart des saisons grippales, ce groupe de personnes représente la majorité des hospitalisations et des décès liés à la grippe, environ 70 % à 85 % des décès liés à la grippe et 50 % à 70 % des hospitalisations liées à la grippe survenant dans ce groupe d’âge.

Les vaccins antigrippaux à forte dose sont spécialement conçus pour aider à stimuler la réponse immunitaire et fournir une protection supplémentaire à ce groupe d’âge.

Les vaccins et les rappels COVID-19 peuvent être administrés en même temps et vous n’avez pas besoin d’attendre si vous avez déjà reçu l’un pour obtenir l’autre. Les personnes intéressées par le vaccin ou le rappel COVID-19 peuvent prendre rendez-vous en visitant Vaccins.gov.

Les personnes intéressées peuvent se promener dans le département de 8h30 à 16h pour le vaccin.