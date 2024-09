La région de Sarasota et Bradenton connaît l’été et le mois d’août les plus humides de tous les temps

Le mois d’août, ainsi que l’été dans son ensemble, ont été les plus humides jamais enregistrés dans la région de Sarasota et Bradenton, selon un résumé climatique du National Weather Service à Ruskin.

Il a plu un total de 47,32 pouces au cours de l’été à Sarasota-Bradenton, soit le total de précipitations le plus élevé en 2024 pour une zone du centre-ouest et du sud-ouest de la Floride. Ce chiffre comprend les précipitations entre le 1er juin et le 31 août. Les précipitations estivales normales pour la région sont de 23,55 pouces, selon les données du service météorologique.

La région de Sarasota-Bradenton a également enregistré 59,2 cm de pluie rien qu’en août, contre un total normal de 23,1 cm. Ce chiffre n’inclut pas les précipitations qui n’ont pas été enregistrées le 5 août en raison d’une panne d’équipement, mais les pluviomètres locaux indiquent que 7,6 à 10 cm de pluie à cette date augmenteraient encore davantage le total des précipitations d’août et d’été.

Venise a également connu le mois d’août le plus pluvieux jamais enregistré, avec un total de 55,5 cm de pluie. La pluviométrie normale en août à Venise est de 21,1 cm.

Le mois de septembre a également commencé sous une forte pluie, avec un record de 2,76 pouces au cours des cinq premiers jours, soit plus d’un pouce de plus que la normale de 1,53 pouces à ce stade du mois.

La période combinée de juin, juillet et août a également été mesurée comme le cinquième été le plus chaud jamais enregistré, avec une température moyenne de 83,7 à Sarasota-Bradenton, contre une température normale de 82,8 degrés.

Austin Flannery, prévisionniste du service météorologique national, a déclaré que Debby était sans aucun doute la plus grande source de pluie, déversant une grande quantité de pluie en peu de temps. La région a également connu des pluies intenses qui ont conduit à inondations soudaines dans le centre-ville de Sarasota début juin. Ces quelques événements vont tout faire pencher en faveur de la hausse, mais dans l’ensemble, l’été a été pluvieux, a ajouté Flannery.

Derrière la région de Sarasota-Bradenton pour les précipitations les plus élevées : Fort Myers a enregistré 43,87 pouces, Tampa a enregistré 38,52 pouces, Myakka River State Park a enregistré 38 pouces, Venice a enregistré 37,69 pouces et Plant City a enregistré 34,35 pouces.

Selon Flannery, l’augmentation des précipitations peut être attribuée à une augmentation des vents d’est. Les orages d’été sont provoqués par les régimes de vent et la brise marine. Comme la terre se réchauffe plus vite que l’eau, l’air frais de la mer agit comme une pelle, poussant l’air vers le haut et provoquant le développement de tempêtes.

Flannery a déclaré que l’augmentation des vents d’est peut être attribuée à l’emplacement de l’anticyclone des Bermudes, un système de haute pression dans l’Atlantique occidental qui dicte ce que font les vents.

L’un des résultats attendus du changement climatique est que les régions humides deviendront encore plus humides. La Floride étant historiquement une région humide pendant les mois d’été, on peut s’attendre à une augmentation générale des précipitations.

« Il est difficile d’affirmer que le changement climatique en est la cause, mais c’est certainement un facteur », a déclaré Flannery.

