La région de Saint-Louis annonce un plan pour l’argent du règlement des Rams

ST. LOUIS (AP) – Un an après que le propriétaire des Rams Stan Kroenke et la NFL ont accepté de payer 790 millions de dollars pour régler un procès concernant le départ de l’équipe à Los Angeles, les intérêts de St. Louis ont annoncé un plan pour partager l’argent.

Le bureau du maire de Saint-Louis, Tishaura Jones, a publié les détails du plan mardi soir. L’accord de principe doit encore être approuvé par le conseil d’administration de la St. Louis Regional Convention and Sports Complex Authority (RSA).

Il demande que la ville de Saint-Louis reçoive 250 millions de dollars, le comté de Saint-Louis 169 millions de dollars et la RSA – qui possède le stade en forme de dôme où les Rams jouaient – ​​70 millions de dollars. 30 millions de dollars supplémentaires aideraient à payer l’agrandissement du centre de congrès America’s Center, qui est attaché au dôme. Alors que le dôme se trouve dans la ville de Saint-Louis, les contribuables du comté ont aidé à le payer.

Le cabinet d’avocats qui a traité l’affaire a reçu 275 millions de dollars en honoraires d’avocat. Il restait 512 millions de dollars, un chiffre qui devrait augmenter avec les intérêts pour atteindre 519,5 millions de dollars au moment où l’argent sera divisé.

Le règlement du procès a été conclu en novembre 2021, des semaines avant le début prévu du procès. Kroenke et la NFL avaient échoué dans leurs offres pour faire rejeter le procès ou au moins quitter Saint-Louis.

La poursuite demandait plus d’un milliard de dollars de dommages et intérêts, affirmant que la NFL avait violé ses propres directives de réinstallation en autorisant le déménagement, et que la ligue et les Rams se sont enrichis aux dépens de la communauté qu’ils ont laissée derrière eux.

La propriétaire de l’époque, Georgia Frontiere, a déplacé les Rams de Los Angeles en 1995 vers sa ville natale de Saint-Louis. Kroenke, un promoteur immobilier du Missouri marié à un héritier de la fortune de Walmart, est devenu propriétaire minoritaire. Frontiere est décédée en 2008 et a laissé l’équipe à ses enfants, qui ont vendu les Rams à Kroenke en 2010.

Peu de temps après, les Rams ont demandé des millions de dollars pour moderniser le dôme, qui a été construit avec l’argent des contribuables au début des années 1990 pour attirer une équipe de la NFL. Les intérêts de Saint-Louis ont d’abord proposé une mise à niveau plus modeste, puis ont finalement proposé un nouveau stade d’un milliard de dollars le long du fleuve Mississippi qui serait financé conjointement par les contribuables, l’équipe et la NFL. La ligue et l’équipe ont hésité.

Au lieu de cela, Kroenke a acheté un terrain à Inglewood, en Californie, et a déplacé l’équipe avec l’approbation des propriétaires de la ligue en 2016. Le SoFi Stadium a ouvert ses portes en septembre 2020 et abrite désormais les Rams et les Los Angeles Chargers, qui ont quitté San Diego en 2017.

Jim Salter, Associated Press