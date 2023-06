La région de Peel déclare la violence entre partenaires intimes comme une épidémie et demande à l’Ontario de faire de même

La région de Peel a déclaré que la violence sexiste et conjugale était une épidémie et demande à l’Ontario de faire de même dans l’espoir d’une législation qui cible la violence familiale.

Lors d’une réunion jeudi, la région a voté à l’unanimité en faveur du terme dans le but de sensibiliser le public à la question et d’obtenir davantage de financement pour y faire face.

« Ce dont nous avons vraiment besoin dans cette déclaration de cette épidémie, c’est un financement pour ces agences afin qu’elles puissent être là pour les femmes qui en ont le plus besoin », a déclaré la conseillère régionale de Peel et de Brampton, Rowena Santos.

En 2021 seulement, la police de Peel est intervenue dans plus de 17 000 incidents de violence familiale et conjugale, soit en moyenne près de 45 incidents par jour ou environ deux par heure. Parmi les cas où des accusations ont été portées, la police affirme que 78 % des victimes étaient des femmes.

Et les défenseurs disent que c’est exactement ce qui est rapporté.

Alors que les déclarations locales sont un grand pas en avant dans la reconnaissance du problème, les fournisseurs de services communautaires aux victimes disent qu’ils auront besoin de plus de financement pour répondre à la demande actuelle et future.

La région est la dernière à qualifier le problème d’épidémie. Vingt-cinq autres administrations locales de l’Ontario l’ont déjà fait, dont la région de Durham, la ville d’Oakville et la région de Halton. Selon une motion de la ville de Brampton, Toronto n’a pas bougé, mais Ottawa l’a fait.

Déclarer la violence sexiste et conjugale était la première recommandation faite par un jury du coroner lors de l’enquête du comté de Renfrew de l’année dernière qui s’est penchée sur les meurtres de trois femmes en 2015 : Carol Culleton, Anastasia Kuzyk et Nathalie Warmerdam. Les trois femmes ont été assassinées le même jour par le même homme, malgré les signaux d’alarme sur son potentiel à infliger d’autres dommages.

Les décès récents ont déclenché un mouvement

La décision de la région intervient un jour après que la municipalité de Brampton a déclaré qu’une telle violence était une épidémie dans cette ville. Brampton a également demandé un financement provincial et fédéral pour soutenir les organisations fournissant des ressources aux victimes, a demandé au gouvernement fédéral d’inventer le terme «fémicide» dans le Code criminel du Canada et lui a demandé de le déclarer une épidémie à l’échelle du pays.

Santos dit que c’est Riya Rajkumar, 11 ans, décédée en février 2019, qui a suscité l’attention du conseil de Brampton sur la question. Son père a été accusé de meurtre au premier degré en lien avec sa mort.

Plus récemment, en mai, la mère de 43 ans, Davinder Kaur, a été tuée après avoir rencontré son ex-mari dans un parc. Santos dit que ces cas étaient une priorité pour elle et la conseillère régionale Navjit Kaur Brar, qui sont également les deux seules femmes du conseil municipal de Brampton, lorsqu’elles ont tenté de faire adopter la motion.

« Nous avons vu ce qui s’est passé avec Davinder Kaur, et elle a laissé quatre beaux enfants. Et comment cela affecte la ville de Brampton – cela a été répercuté dans toute la ville », a déclaré Brar.

« Nous devons apporter des actions tangibles. »

Aujourd’hui, le maire @patrickbrownont et les conseillers ont été rejoints par @PeelSafe, @PCAWA1, GEquity Consulting et activiste communautaire, Zanana L. Akande alors que le Conseil a adopté une motion pour déclarer la violence sexiste et la violence conjugale une épidémie à #Brampton. Le @CityBrampton… pic.twitter.com/LVrKjvCOeW —@VilleBrampton

Violence exacerbée en cas de pandémie : défenseur

Sharon Mayne Devine, PDG de Catholic Family Services, l’agence principale du Safe Centre of Peel, affirme que la pandémie a exacerbé la violence contre les femmes.

Au cours de la dernière année seulement, dit-elle, 1 000 femmes de la ville sont venues au centre pour obtenir de l’aide, près de la moitié âgées de 30 à 39 ans, et beaucoup avec des enfants.

« Plus nous pouvons faire passer le mot, plus tôt nous pouvons intervenir, moins la violence est grave », a déclaré Devine au conseil municipal de Brampton mercredi, notant que c’est un bon signe que les femmes se sentent plus en mesure d’obtenir du soutien.

Mais Devine dit que jusqu’à ce qu’ils obtiennent des augmentations proportionnelles de leur financement, il sera difficile à la fois de fournir des programmes et de prendre soin du personnel de première ligne qui fournit des services aux victimes chaque jour.

C’est quelque chose que Rebecca Pacheco, coordonnatrice de l’éducation publique et de la collaboration communautaire pour le Peel Committee Against Women Abuse, voit déjà dans sa propre organisation, Embrave Agency to End Violence. Le groupe gère deux refuges pour les victimes de violence sexiste dans la région.

« Nous sommes presque toujours à pleine capacité », a déclaré Pacheco.

« La demande est plus importante que ce que les services communautaires sont en mesure d’offrir et c’est horrible. Ce n’est pas la situation dans laquelle nous voulons être, mais c’est le cas. »

Pachecho dit que faire en sorte que les autres municipalités de la région, Caledon et Mississauga, fassent un geste similaire est la prochaine étape pour le groupe.

« Nous avons ces conversations à Peel, mais il existe des comités de coordination dans toute la province qui font un travail similaire », a déclaré Pachecho.

« Nous avons besoin de plus de soutien », déclare le conseiller

Dans le budget de 2023, le gouvernement de l’Ontario a déclaré qu’il avait engagé plus de 693 millions de dollars pour soutenir les victimes de violence, y compris des refuges d’urgence, des services de conseil et des lignes d’écoute téléphonique 24 heures sur 24 depuis 2020. Pour l’année 2023-2024, il indique qu’il investira 2,5 millions de dollars supplémentaires. dans les programmes de lutte contre la violence chez les jeunes, de prévention de la traite des personnes et d’intervention auprès des victimes.

Dans un courriel adressé à CBC Toronto, le ministère de l’Enfance, des Services sociaux et communautaires a déclaré que le gouvernement de l’Ontario approuvait pleinement le programme de 10 ans Plan d’action national pour mettre fin à la violence sexistetout comme le gouvernement fédéral et les autres gouvernements provinciaux et territoriaux l’ont fait en novembre dernier.

« Notre gouvernement fait tomber les barrières pour que les femmes victimes de violence aient accès à des soins rapides et efficaces, où qu’elles vivent, tout en prenant des mesures pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence sexiste sous toutes ses formes », indique la déclaration. lit.

« Notre gouvernement continuera de travailler pour prévenir la violence fondée sur le sexe, s’attaquer à ses causes profondes et fournir un soutien aux victimes, aux survivants et à leurs familles.

« La demande augmente et notre capacité à répondre à la demande diminue », a déclaré Devine.

À l’avenir, Santos dit qu’elle espère rallier davantage de municipalités et de régions et, espérons-le, la province.

« En raison de ce niveau d’attention, nous espérons que la voix sera assez forte pour dire à travers la province que nous avons besoin de plus de soutien sur cette question », a déclaré Santos.