La région de Niagara se prépare à d’importantes chutes de neige, le gouverneur de New York déclare l’état d’urgence

La neige qui a commencé à tomber jeudi soir dans la région de Niagara devrait, selon Environnement Canada, entraîner une “période prolongée de bourrasques de neige importantes à effet de lac au large du lac Érié” qui se poursuivra tout le week-end.

L’agence météorologique a émis une veille de bourrasques de neige tôt vendredi matin pour les chutes du Niagara, Welland et la région du sud du Niagara. L’avertissement indique que “des bourrasques de neige importantes à effet de lac [are] devrait commencer tôt ce soir » et « des chutes de neige locales de 30 à 60 cm pour la région de Fort Erie » sont en route.

Environnement Canada avertit les voyageurs que “la visibilité peut être réduite à près de zéro dans la neige abondante et la poudrerie locale”.

Soyez prudent là-bas.

Le gouverneur de l’État de New York a déclaré l’état d’urgence pour plusieurs comtés en prévision d’une tempête le week-end.

“Les chutes de neige les plus importantes sont attendues jeudi et vendredi, avec des accumulations allant jusqu’à quatre pieds [1.2 metres] de neige possible dans la région de Buffalo », a déclaré jeudi la gouverneure Kathy Hochul.

Le service météorologique national des États-Unis a émis un “avertissement de neige à effet de lac” tôt vendredi matin qui reste en place jusqu’à 1 h du matin samedi. Une veille de tempête hivernale est en vigueur du samedi soir au dimanche après-midi. Entre 60 et 120 centimètres de neige devraient tomber ce week-end dans le sud du comté d’Erie. Le Weather Prediction Center l’a décrit comme une “chute de neige potentiellement historique pour Buffalo, NY”

L’aéroport international de Buffalo Niagara signale de nombreux retards et annulations parmi les arrivées et les départs.

Pendant ce temps, du côté canadien de la frontière, la première tempête hivernale de la saison devrait frapper le plus durement Fort Erie.

Environnement Canada dit que les gens devraient faire un plan d’urgence et procurez-vous une trousse d’urgence contenant de l’eau potable, de la nourriture, des médicaments, une trousse de premiers soins et une lampe de poche.

Les écoles sont ouvertes à Fort Erie et dans la région de Niagara

Les écoles publiques de Niagara sont ouvertes.

Le District School Board of Niagara (DSBN) indique que le transport pour les écoles de Fort Erie est annulé. Le transport est annulé pour Garrison Road, John Brant, Peace Bridge, Stevensville et l’école secondaire Greater Fort Erie. Si votre enfant reste à la maison, la direction vous demande de bien vouloir signaler son absence.

Les écoles catholiques sont ouvertes mais le transport des élèves est annulé pour les écoles de Fort Erie.

Les organisateurs du défilé du père Noël de Fort Erie, qui était prévu samedi, ont envoyé une note aux participants jeudi indiquant que l’événement a été annulé, comme le recommande le service des routes de la ville.

“Ils ne sont pas en mesure d’offrir un environnement sûr pour les routes et les clients”, indique la note. “Il n’y a pas de week-end disponible pour reprogrammer le défilé en raison de la disponibilité des groupes/divertissements en raison d’autres défilés/événements programmés.”

Le maire de Fort Erie, Wayne Redekop, a déclaré à CBC jeudi après-midi que cela pourrait prendre trois ou quatre jours pour nettoyer la ville, selon la gravité de la tempête, mais c’est quelque chose que la ville a réussi à plusieurs reprises auparavant.

“Nous voulons nous assurer que les résidents comprennent que si nous avons la tempête qui est prévue, ils n’essaient pas d’aller dans des endroits où ils n’ont pas besoin d’être parce qu’il est plus sûr de s’assurer que vous êtes à la maison, vous ‘avez les ressources dont vous avez besoin et que votre famille est en sécurité”, a déclaré Redekop.