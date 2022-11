La région de Niagara en Ontario et la région de Buffalo se préparent à une «rafale de neige intense» à partir de ce soir

Les municipalités de la région de Niagara, en Ontario, se préparent à une « bourrasque de neige intense » à partir de ce soir.

Fort Erie a déjà annoncé que certains services de transport en commun pourraient être affectés alors que la région boucle sa ceinture pour ce qu’Environnement Canada dit être une décharge de 30 à 60 centimètres de neige entre jeudi et dimanche.

Le gouverneur de l’État voisin de New York a déclaré l’état d’urgence pour plusieurs comtés en prévision d’une tempête le week-end.

Environnement Canada a émis une alerte pour les chutes du Niagara, Welland et la région du sud du Niagara, indiquant que “les conditions sont favorables à une période prolongée de bourrasques de neige importantes à effet de lac au large du lac Érié”.

Les voyages devraient être “extrêmement dangereux” dans ces conditions, a-t-il ajouté.

“La visibilité pourrait être réduite à près de zéro dans la neige abondante et la poudrerie locale”, indique le bulletin, qui indique qu’il pourrait y avoir une interruption des chutes de neige vendredi. Fort Erie devrait être le plus durement touché, a-t-il déclaré.

L’agence météorologique a déclaré que les résidents devraient se préparer aux fermetures de routes et envisager de reporter les déplacements non essentiels.

Le défilé du Père Noël de Fort Erie est annulé

Fort Erie Transit a déclaré jeudi que son service à la demande pourrait être affecté par la tempête au cours des deux prochains jours, les clients subissant des retards.

“Nous devrons peut-être annuler un service partiel ou complet en fonction de l’état des routes”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“Veuillez prévoir plus de temps pour vous rendre à destination.”

La neige arrive #Niagara et nous sommes prêts ! ❄ Nous avons traité les routes avec de la saumure et les camions sont en attente pour saler et déneiger au besoin. Rappel que nous nous occupons des routes/ponts régionaux. Les rues/trottoirs locaux sont entretenus par votre ville/village et les autoroutes par la province. —@NiagaraRégion

Les organisateurs du défilé du père Noël de Fort Erie, qui était prévu samedi, ont envoyé une note aux participants jeudi indiquant que l’événement a été annulé, comme le recommande le service des routes de la ville.

“Ils ne sont pas en mesure d’offrir un environnement sûr pour les routes et les clients”, indique la note. “Il n’y a pas de week-end disponible pour reprogrammer le défilé en raison de la disponibilité des groupes/divertissements en raison d’autres défilés/événements programmés.”

Le maire de Fort Erie, Wayne Redekop, a déclaré à CBC jeudi après-midi que cela pourrait prendre trois ou quatre jours pour nettoyer la ville, selon la gravité de la tempête, mais c’est quelque chose que la ville a réussi à plusieurs reprises auparavant.

Pourtant, la ville a dit aux employés municipaux de travailler à domicile vendredi afin que les services puissent continuer virtuellement si nécessaire, et Redekop a déclaré que les résidents devraient rester à la maison si possible.

“Nous voulons nous assurer que les résidents comprennent que si nous avons la tempête qui est prévue, ils n’essaient pas d’aller dans des endroits où ils n’ont pas besoin d’être parce qu’il est plus sûr de s’assurer que vous êtes à la maison, vous obtenu les ressources dont vous avez besoin et que votre famille est en sécurité », a-t-il déclaré.

Quant au défilé annulé du Père Noël, Redekop a déclaré qu’il serait décevant pour les enfants de la région.

“C’est dommage car nous avons aussi eu des années où nous n’avions pas de défilé du Père Noël à cause de la pandémie. Donc, c’est dommage.”

La région de Niagara affirme avoir recouvert de saumure les routes et les ponts régionaux pour tenter de faire fondre la neige à mesure qu’elle tombe.

“Les camions sont en attente pour saler et labourer au besoin”, a déclaré la région dans un tweet. “La neige arrive Niagara et nous y sommes prêts !… Rappelons que nous nous occupons des routes/ponts régionaux. Les rues/trottoirs locaux sont entretenus par votre ville/village et les autoroutes par la province. »

Buffalo fait face à «des conditions météorologiques potentiellement mortelles»

De l’autre côté de la frontière américaine, dans l’État de New York, le gouverneur a placé 11 comtés près du lac Érié et de la région de Niagara sous état d’urgence, une zone qui comprend la ville de Buffalo.

“Les chutes de neige les plus importantes sont attendues jeudi et vendredi avec des accumulations allant jusqu’à quatre pieds [1.2 metres] de neige possible dans la région de Buffalo », a déclaré un communiqué de presse du gouverneur Kathy Hochul jeudi.

Tout le trafic commercial a été interdit sur les routes nationales et les autoroutes inter-États de la région à partir de 16 h HE jeudi.

“Nous devons tous faire notre part pour nous assurer que tout le monde reste en sécurité pendant cette tempête hivernale – c’est pourquoi j’ai déclaré l’état d’urgence pour les comtés touchés, ce qui libérera des ressources et renforcera notre préparation”, a déclaré Hochul.

“Mon administration s’est préparée 24 heures sur 24 à cet événement météorologique potentiellement mortel, en mobilisant du personnel et des équipements de sécurité supplémentaires, en fermant l’autoroute de l’État de New York et en activant les centres d’opérations d’urgence.

“J’exhorte tous les New-Yorkais à rester préparés et vigilants au cours des prochains jours, en veillant à prendre soin de leurs proches et de leurs voisins vulnérables.”

Jeudi également, en raison de l’impact potentiel de la tempête dans la région de Buffalo, la Ligue nationale de football a annoncé que le match à domicile des Bills contre les Browns de Cleveland serait déplacé à Detroit dimanche.

La NFL a déclaré avoir pris la décision pour des raisons de sécurité et en consultation avec les Bills et les responsables locaux et étatiques.